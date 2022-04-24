İHBİR’in yeni başkanı Kazım Taycı oldu

İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı oldu.

Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit ise son dakika seçimden çekildi. Seçimlerin geçerli olması için toplam 553 olan hazirun sayısının 278'ini sağlayan Taycı, oyların da 263'ünü alarak başkanlığa seçildi.

Soyyiğit "seçimler yarın" dedi, hazirun oluşunca adaylıktan çekildi

İki aday arasında yaklaşık 1 aydır seçim günü tartışması vardı. Taycı, seçimlerin ilk günü olan pazar günü seçimlerin yapılacağını, Soyyiğit ise pazartesi günü olacağını seçmenlerine duyurmuştu. Adayların gün konusunda mutabık kalmaması nedeniyle seçim günü de gerilim yaşandı. İki aday stantlarında seçmenlerine çağrıda bulundu. Taycı oy kullanılması yönünde, Soyyiğit ise pazartesi günü yapılması için çalışma yürüttü. Soyyiğit'in çalışma grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi binasının girişinde kiraladıkları seçim araçlarından "Seçimler pazartesi günü yapılacaktır" anonsu geçtiler. Taycı'nın hazirun için gerekli sayıya ulaşmasıyla birlikte Soyyiğit ve yönetimi seçimden çekildiler.

"Sorunları aciliyetine göre çözmek istiyoruz"

Seçimin ardından konulan İHBİR'in yeni başkanı Kazım Taycı, “Tüm ekibimizle birlikte elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değeri yüksek projelerimiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızın aciliyet sırasını belirleyip, bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekerde ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2B görüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak" dedi.

Taycı'nın yönetim kurulu listesi şu firmalardan oluşuyor:

BAŞKAN: TAYAŞ GIDA SAN. VE TİC A.Ş.

YÖNETİM KURULU

GLOBAL NATUREL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YENİ TEKÖZEL MARKALI ÜRÜNLER DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

BAŞHAN TARIMSAL ÜRN. PAZ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

AK NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş.

ZİRVE ÇİKOLATA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

OKANDENİZ UN VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

SAHA ÇİKOLATA ŞEKERL. VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

MESA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

SAADET GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

KATSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

DENETİM KURULU

SİYER DIŞ TİCARET A.Ş.

SARFE UNLUI MAMÜLLER GIDA MADDELERİ İNŞ. VE İNŞ. MALZEMELERİ TUR. SAN: LTD. ŞTİ.

UNO GROUP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.