İHKİB Başkanlığı'na yeniden Mustafa Gültepe seçildi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimli Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Seçimde Mustafa Gültepe’nin listesi 1.055 oyla yarışı önde tamamladı.

Seçim sonrası açıklama yapan Gültepe, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu ifade etti.

Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, şunları kaydetti: "Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, yaratıcı, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz."

İHKİB’de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetimi şöyle:

YÖNETİM KURULU / ASİL ÜYELER

Mustafa Gültepe (Başkan) Talu Tekstil San ve Tic. A.Ş.

Urfi Akbalık Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş

Jale Tunçel Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Paşahan Zevigas Hazır Giyim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

İsmail Kolunsağ Cross Jeans Pazarlama ve Tic. A.Ş.

Nejdet Ayaydın İpekyol Giyim San. Paz. ve Tic. A.Ş.

Selçuk Mehmet Kaya TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Nazım Kanpolat 3MT Mağazacılık Tekstil Turizm ve Danş. San. Tic. Ltd. Şti.

Hikmet Ünal Setre Giyim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barış Eraslan Dosso Dossi Tekstil San. Turz. ve Org. A.Ş.

Mithat Samsama Cüno Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti

YEDEK ÜYELER

Ayhan Onat Onat Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

Nuri Yüksel Yüksel Grup Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Haldun Bozdemir Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kübra Orakçıoğlu Or-Pa Pazarlama ve Tekstil San. A.Ş

Mustafa Akçay Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hilal Suerdem Kiğılı Giyim Tic. A.Ş.

Gülsen Azimi Şenmar Dış Tic. Ltd. Şti.

Gülsen Kayabaşı Gülsen Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bünyamin Yevlal BYHD Grup Tekstil Tic. Ltd. Şti.

Mahmut Ekmen Premier Group Teks. İş ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

DENETİM KURULU / ASİL ÜYELER

Ercan Hardal TUGİ Çocuk Giyim ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Burak Tanrıverdi TGS Dış Ticaret A.Ş

Okyay Mızrak Akademi Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

YEDEK ÜYELER

İlker Karataş İnvidia Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Celil Ayan Jakamen Tekstil Ürünleri Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

İbrahim İsaoğlu AFA Fermuar Düğme ve Tekstil Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.