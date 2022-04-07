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İHKİB Başkanlığı'na yeniden Mustafa Gültepe seçildi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Başkanlığı'na Mustafa Gültepe yeniden seçildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimli Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Seçimde Mustafa Gültepe’nin listesi 1.055 oyla yarışı önde tamamladı.

Seçim sonrası açıklama yapan Gültepe, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu ifade etti.

Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, şunları kaydetti: "Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, yaratıcı, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz."

İHKİB’de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetimi şöyle: 

YÖNETİM KURULU / ASİL ÜYELER                   

Mustafa Gültepe (Başkan)   Talu Tekstil San ve Tic. A.Ş.

Urfi Akbalık                            Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş

Jale Tunçel                             Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Paşahan                  Zevigas Hazır Giyim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

İsmail Kolunsağ                     Cross Jeans Pazarlama ve Tic. A.Ş.

Nejdet Ayaydın                       İpekyol Giyim San. Paz. ve Tic. A.Ş.

Selçuk Mehmet Kaya            TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Nazım Kanpolat                      3MT Mağazacılık Tekstil Turizm ve Danş. San. Tic. Ltd. Şti.

Hikmet Ünal                            Setre Giyim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barış Eraslan                           Dosso Dossi Tekstil San. Turz. ve Org. A.Ş.

Mithat Samsama                   Cüno Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti          

YEDEK ÜYELER

Ayhan Onat                             Onat Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.    

Nuri Yüksel                             Yüksel Grup Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Haldun Bozdemir                   Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kübra Orakçıoğlu                   Or-Pa Pazarlama ve Tekstil San. A.Ş

Mustafa Akçay                       Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hilal Suerdem                         Kiğılı Giyim Tic. A.Ş.

Gülsen Azimi                          Şenmar Dış Tic. Ltd. Şti.

Gülsen Kayabaşı                     Gülsen Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bünyamin Yevlal                     BYHD Grup Tekstil Tic. Ltd. Şti.

Mahmut Ekmen                     Premier Group Teks. İş ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

DENETİM KURULU / ASİL ÜYELER

Ercan Hardal                           TUGİ Çocuk Giyim ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Burak Tanrıverdi                    TGS Dış Ticaret A.Ş

Okyay Mızrak                          Akademi Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

 YEDEK ÜYELER

İlker Karataş                          İnvidia Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Celil Ayan                               Jakamen Tekstil Ürünleri Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

İbrahim İsaoğlu                     AFA Fermuar Düğme ve Tekstil Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.