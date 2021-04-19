İhracat artışı en çok savunma ve havacılıkta yaşanacak

Brezilya Savunma ve Havacılık Sanal Ticaret Heyeti programında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki başarılarının önümüzdeki dönemde ihracata da yansıyacağını söyledi.

Sektördeki başarıların küresel alanda gündem oluşturduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti: "Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründe ulaştığı nokta, küresel medya kuruluşlarının gündemlerinden düşmüyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları, ülkemizin gücüne güç katarak jeopolitik anlamda oyun kurucu rolünü güçlendiriyor. TÜBİTAK-SAGE'nin genç mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan'ın testlerini başarıyla tamamlaması ve ülkemizi bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmesi hepimizi gururlandırdı. 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek Bozdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ, çatışmaların formatını değiştiren İHA ve SİHA'lar, yerli helikopterimiz ATAK gibi birçok ürünle hem ordumuzun kabiliyeti artıyor hem dışa bağımlılığımız azalıyor hem de sektörümüzün ürün yelpazesi genişlemiş oluyor. Bu nitelik ve nicelik genişlemesinin etkisini önümüzdeki yıllarda ihracatta da göreceğiz. Mart ayı sonunda yayınladığımız İhracat 2021 Raporu'muzda yer verdiğimiz analize göre, 2035'te ihracat artışının en yüksek olacağı sektör, yüzde 425 artış beklediğimiz savunma ve havacılık sanayisi olacak."