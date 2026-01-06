İhracat daraldı: Türk deri sektörünün yeni rotası belli oldu

İhracatta yaşanan daralma ve küresel pazarlarda değişen tüketim eğilimleri karşısında Türk deri ve deri mamulleri sektörü, uluslararası rekabet gücünü korumak ve yeni müşteri kanalları oluşturmak amacıyla stratejik olarak İtalya merkezli fuar ve pazarlara yönelmeye başladı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 10–13 Ocak 2026’da İtalya’nın Riva Del Garda kentinde düzenlenecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na milli katılım organizasyonu kapsamında 33 firmayla katılacak.

İhracatta daralma, maliyet baskısı

Birliğin 2025 yılı ihracat performansını değerlendiren Birlik Başkanı Erkan Zandar, sektörün hem küresel hem de ulusal ölçekte zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Zandar, 2025’te Türkiye genelinde deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 5,3 azalışla 1,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini; Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın ise yüzde 9 düşüşle 150 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Zandar, küresel talepteki yavaşlama, Avrupa pazarındaki tüketim eğilimlerinin değişmesi, artan işçilik, enerji ve finansman maliyetleri ile sertleşen rekabet koşullarının ihracat üzerinde baskı yarattığını vurguladı. Bu tablonun, düşük marjlı ve fason üretime dayalı modellerin sürdürülebilirliğini zayıflattığını ifade etti.

Çıkış yolu: Tasarım, marka ve katma değer

Sektörün çıkış yolunun tasarım, koleksiyon kabiliyeti, markalaşma ve katma değerli üretimden geçtiğini kaydeden Zandar, uluslararası fuarların bu dönüşümde stratejik rol oynadığını söyledi. Doğrudan alıcıyla temas imkânı sunan ve koleksiyon bazlı çalışan perakende zincirlerini bir araya getiren fuarların, firmalar için kritik önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası görünürlük korunacak

Haziran 2025’te düzenlenen son fuarda 95 Türk firmasının yer aldığını, Türkiye’nin ev sahibi İtalya ve Çin’in ardından en yüksek katılım gösteren üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Zandar, Ocak 2026 döneminde ise toplam 89 Türk firmasının fuarda yer alacağını ifade etti. Milli katılım kapsamında 33 firmayla güçlü görünürlüğün pekiştirileceğini belirten Zandar, ihracattaki daralmaya rağmen uluslararası pazarlarda görünürlüğü korumayı ve yeni müşteri kanalları oluşturmayı öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Zandar, milli katılım organizasyonlarını yalnızca bir fuar faaliyeti değil; firmaların pazarda tutunmasını, markalaşmasını ve katma değerli üretime geçişini destekleyen bütüncül bir ihracat stratejisinin parçası olarak ele aldıklarını vurguladı.