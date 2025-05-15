İhracat pazarlarında büyüme Ar-Ge ve inovasyon ile gelecek

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye’de kapı-pencere sektörü gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip eden ve buna göre yatırımlarını şekillendiren aktif bir sektör olarak dikkat çekiyor. İnşaat ve yapı endüstrisi ile doğrudan ilişkisi olan sektör, bu alandaki eğilimleri yakından takip ediyor.

Türkiye’de inşaat ve yapı endüstrisi, gerek yurt içindeki faaliyetleri gerekse yurt dışındaki müteahhitlik projelerinde gerçekleşen yapı üretimiyle dinamik bir yapıya sahip. Bununla birlikte yeşil dönüşüm, akıllı binalar ve enerji tasarrufunu artırma girişimleri sektörü hareketlendiriyor. Çift cam üniteli PVC pencerelerin 1990’lı yılların ortasından itibaren, özellikle büyük miktarda ısı kaçağına neden olan eski pencerelerin yerini almaya başlamasıyla kapı ve pencere sektörü Türkiye’de yeni bir dönemi başlattı.

Geride kalan yaklaşık 35 yılda enerji verimini artırmak amacıyla binalarda çok sayıda pencere değiştirilirken yeni yapılan konutlarda bu ürünler daha yaygın tercih edilir oldu. Son yıllarda ısınma enerji maliyetlerindeki artış, eski PVC pencerelerin, nitelikli izolasyon sağlayan, estetik, fonksiyonel ve konforlu kullanım amaçlı aksesuar sistemleriyle yeni nesil PVC pencerelerle değişimini artırır oldu.

Küresel rekabet nitelikli üretimi teşvik ediyor

Binalardaki enerji tasarrufu ve ısı yalıtımını sağlama eğilimi sadece Türkiye’yi kapsayan bir eğilim değil, Avrupa ve Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki ülkeleri de etkisi altına alıyor. İnşaat sektörünü ve yapı endüstrisini etkileyen bu eğilim yönetmeliklere de yansıyor. Avrupa Parlamentosunun 13 Mart 2024 tarihli oturumunda kabul edilen yasa ile binalarda enerji performansı kuralları değişti. Buna göre yapıların enerji tüketimi takip edilerek sera gazı emisyonları daha yüksek oranlarda ve daha erken zamanda azaltılacak.

Yenilenen yasa özellikle her üye ülkedeki en kötü performansa sahip binalar için yenileme oranını artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha iyi hava kalitesini, binalar için enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesini ve sürdürülebilir hareketlilik için alt yapının yaygınlaştırılmasını da destekleyecek. Küresel boyutta beklentiler ise çevre dostu hammaddelerin kullanıldığı, sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı olan daha teknolojik ürünlere odaklanıyor. Bununla birlikte son yıllarda ülke ekonomisini ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gelişmeler sektördeki üretici firmaları etkiledi.

Türkiye’de inşaat sektörünün önceki yıllara göre daha yavaş büyüme kaydetmesi, sektörün yönünü ihracata çevirdi. Sektör, ihracatta ise Avrupa menşeili firmalar ile karşılaştığı için küresel rekabette kalite ve nitelikli ürünler üretmeye yöneliyor. Bu durumda sektörün geleceğinde daha güçlü bir konum elde etmesi ve mevcut pazarlardaki konumunu koruması Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına bağlı.

2024’te ihracat düştü orta vadede trend açık

Bununla beraber Pencere ve Kapı Sektörü Derneği’nden edinilen bilgilere göre sektör 2024’te 223 bin 850 ton PVC profil ve hazır pencere ihraç etti. İhracatta da bir önceki yıla göre yüzde 3.46 azalma kaydedildi. Bilhassa Türkiye’ye komşu ve bölgeye yakın çevre devletlerde yaşanan savaş nedeniyle bölgede yeni alt ve üst yapı ihtiyacı oluştu. Bu noktada Türkiye’de plastik pencere sektöründeki üretim kapasitesinin yüksek ve lojistik sevkiyatının kısa sürede yapılabiliyor olması, İhtiyacın karşılanması bakımından uluslararası pazarlarda rekabet eden yerli firmaların elini güçlendiriyor. Dolayısıyla orta vadede sektör temsilcileri, ihracat trendinin artarak ivmeleneceği öngörüsünde bulunuyor.

İnşaat sektöründeki büyüme dinamik iç pazarın habercisi

Öte yandan, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 4-5 aralığında büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor. Buradan hareketle iç piyasada 2024 yılına göre 2025’te daha dinamik bir iç Pazar bekleyen kapı ve pencere sektörünün temsilcileri ihracatta büyürken iç pazarı da kaybetmek istemiyor. İMSAD tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu›nun sonuçlarına göre deprem bölgesi yatırımları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri için önemli kaynak ayrıldığına vurgu yapılıyor.

2025’te afetlere karşı 584 milyar TL ödenek

Rapora göre, 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar TL tutarında ödenek öngörüldü. Ayrıca, “Afetlere Dirençli Şehirler Projesi” kapsamında kentsel dönüşüm için ayrılan kaynak tutarı 120 milyar TL olurken bu tutarın GSYH’ye oranı ise yüzde 0.9 olarak belirtildi.

Raporda, 2025 yılı kamu yatırımlarında dört alanın öne çıktığına vurgu yapılarak bunların, deprem yaralarının bir an önce sarılması ve sosyal konut üretimi, belirli aşamaya gelmiş olan sulama yatırımlarının hızla tamamlanması, sanayinin lojistik maliyetlerini azaltmak için iltisak hatları yapımlarının hızlandırılması ve başlamış olan OSB ve küçük sanayi siteleri yapımlarının hızla tamamlanması olduğu belirtildi. 2025 yılı hükümet bütçe teklifi, kamunun birçok alanda vereceği destekleri, yapacağı harcamaları ve istisnaları yansıtmakta olduğu belirtilen raporda, bu noktada, 2025 yılında kamunun sabit sermaye yatırım harcamalarının 1.1 trilyon TL olacağına yer verildi.

Öte yandan, kamu alanında 2025 yılında yeni bir projenin başlamayacağına, geçen yıllarda başlayan projelerin ve devam eden yatırımların süreceği ifade edildi. Raporda, 2025 yılında yerel yönetimlere bütçeden 1.34 trilyon TL kaynak aktarılacağı belirtildi. Bu kapsamda, yerel yönetimlere aktarılan kaynaklarda önemli bir artış görüleceğine ve böylece yerel yönetimlerin 2025 yılı altyapı yatırımlarının artacağına da işaret edildi.

Deprem bölgesinden inşaat sektörüne 2 puanlık katkı

Deprem bölgesi alt ve üst yapı yatırımlarının inşaat sektörünün büyümesine 2 puan katkı sağlaması bekleniyor. Uygulanan ekonomi politikalarının olası etkileri ve 2025 yılı bütçesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 4-5 arasında bir büyüme gösterebileceği öngörülen raporda, deprem bölgesi alt ve üst yapı yatırımlarının inşaat sektörünün büyümesine 2 puan katkı sağlayacağı beklentisine de vurgu yapıldı. Raporda, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de 1.5-2.0 puan katkı vereceği belirtilerek, sınırlanan diğer kamu yatırımlarının katkısının ise 0.5 puan olacağı ifade edildi. Özellikle yılın ikinci yarısında hareketlenmesi beklenen özel sektör faaliyetlerinin de inşaat sektörüne 0.5-1.0 puan katkı vereceği aktarılan raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 2.7 azaldığı belirtildi.

Düşük kaliteli profil üretimi sektörde haksız rekabete yol açıyor

Sektörün karşılaştığı en temel sorunların başında hammaddelerin üretiminde kullanılan petrokimyasallarda dışa bağımlı olmak yer alıyor. Bu girdilerde fiyatın dövize bağlı olmasından ötürü maliyetler sıklıkla dalgalanıyor ve fiyat istikrarını sağlamak güçleşiyor. Ayrıca iç pazarda inşaat sektörünün yavaşlaması ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar firmaların varlığını sürdürmesini zorlaştırıyor. Sektörde kalite standartlarının yeterince uygulanmıyor olması ve denetimlerin yetersizliği bir diğer önemli sorun. Sadece fiyatta rekabetçi olmak adına daha ucuz fiyatla ürün satabilmek amacıyla yalıtıma hiçbir katkı sağlamayan, son derece düşük kaliteli profiller üretilmekte. Bu durum tüketiciye zarar verdiği gibi sektörde ciddi bir haksız rekabete de yol açıyor. Ayrıca sektörde kalifiye iş gücü eksikliği de ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Üretim ve teknik kadrolarda nitelikli personel bulmak her geçen gün zorlaştığı belirtiliyor.