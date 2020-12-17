İhracat var, konteyner yok

Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasına destek olmak için çalışmalarını sürdüren ihracatçı sektörler, lojistikte sıkıntı yaşıyor. Sektör temsilcileri konteyner bulmakta zorluk yaşarken navlun fiyatlarındaki artışa dikkati çekiyor.

Pandemiye rağmen ilk 9 ayında 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörün aynı sıkıntıları yaşayan sanayi kollarının başında geldiğine dikkat çeken Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, firmaların yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamadığını söyledi.

"1,5 aydır üyelerimizden çok yoğun olarak özellikle deniz lojistiğinde yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetler alıyoruz" diyen Önder, yaptıkları son ankette de üyelerinin yüzde 92’sinin bu problemleri yaşadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Firmaların yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamadığına dikkat çeken Önder, "Ayrıca rezervasyon sıkıntısı da yaşanıyor. Özetle hatlardaki yoğunluktan dolayı üreticilerimiz tarafından hazır edilen ürünler gemilere yüklenemiyor. Bunun dışında navlun fiyatlarında da döviz bazında yüzde 300’lere varan oranda artışlar söz konusu.” dedi.

Ürünler depolarda kaldı

Hazır olan ürünlerin depolarda kaldığını söyleyen Burak Önder, "Firmalar hazırladıkları ürünlerin ödemesini alamıyor. En önemlisi de müşterilerimiz bu durumdan şikayetçi. Uzmanlar bunun en temel nedeninin, son yıllarda büyük uluslararası lojistik firmaların satın almalar yaparak ve konsorsiyumlar oluşturması sonucu az sayıda firmanın kontrol ettiği bir yapının oluşması olarak açıklıyor. Bu firmalar sefer sayılarında da kısıntıya gittikleri için söz konusu problemleri yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Lojistik maliyetleri gözden geçirilmeli"

Türkiye’de yaşanan lojistik sorununun göründüğünden çok daha derin olduğunu ifade eden Burak Önder, şunları söyledi: “Uzun zamandır ülke ihracatçımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri de lojistik maliyetleri, liman masrafları ve bu kalemler altında ödenen meblağlar. Türkiye’de ödediğimiz bazı gider kalemleri var ki bunların rakiplerimiz olan gelişmiş ülkelerde bir karşılığı yok. Örneğin bunlardan birisi ‘geçici kabul’ başlığı altında ödenen bedeller. Bu ücret, konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması ya da bu sahaya getirilmesi durumunda oluşan gümrükleme masrafı. Bunun gibi uygulamalar ihracatçımızı uluslararası rekabette dezavantajlı duruma itiyor.”