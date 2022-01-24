İhracatçı birliklerinde “liste” kavgası başladı

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı ihracatçı birliklerinde Nisan ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul yaklaşırken tansiyon da yükselmeye başladı. Yönetmeliğe göre, 1 Mart’a kadar açıklanması gereken birlik üye listelerinin birlik merkezinde ve internet yoluyla yayımlanması gerekiyor. Ancak birçok birlik bu kararı uygulamıyor. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre, kararı uygulaması gereken genel sekreterlerin yönetmelikten birkaç ifade bularak, listeleri yayımlamadığı konuşuluyor. Bu durum özellikle mevcut başkanlara rakip olan adaylar için engel yaratıyor. Üye listelerini göremeyen adaylar, seçim çalışmalarını yürütürken zorluk yaşıyor, oy hakkı olan üyeleri saptayamadıkları için temas kuramıyorlar.

“Listeler, 1 Şubat’ta yayımlansın”

Bu konunun geçen hafta yapılan TİM Sektörler Konseyi toplantısında gündeme getirildiğini öğrendik. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, “Başkanların çoğunluğu yönetmeliğin harfiyen uygulanmasını talep etti. Ancak başta genel sekreterler ve birkaç mevcut birlik başkanı yönetmeliğe göre listelerin 1 Mart’ta yayımlanabileceğini dile getirdi. Talepte bulunan başkanlar, bu cevaba karşın yönetmeliğin açık olduğunu ve en geç 1 Mart’a kadar listelerin yayımlanması gerektiğinde ısrarcı olurken, ‘Listeleri yayımlamak sizler için de sorun yaratmıyorsa o zaman 1 Şubat’ta yayımlayalım’ önerisinde bulundu. Toplantı kesin bir karar alınmadan sonlanırken, bir sonraki toplantıda bu sorunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.”

Başkan adayları resmi başvuru yaptı

Başkan adayları konunun çözüme kavuşturulması için resmi girişimlerde bulundu. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Rüstem Çetinkaya ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Tayfun Koçak, İMMİB Genel Sekreterliği’ne ve TİM Genel Sekreterliği’ne dilekçelerini sunarken, İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Özkan Karaca ise TİM Başkanı İsmail Gülle’den randevu alarak, taleplerini iletti. Başkan adayları listelerin en kısa sürede yayımlanmasını talep ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre, bu sorunun kesin çözümü için mevcut başkanlar ve başkan adayları bugün TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de bulunacağı bir toplantı gerçekleştirecek.

6 bin üyeyi oy hakkından edecek talep!

Başkan ve başkan adayları arasında tartışma konusu üye listelerinin yayımlanması ile sınırlı değil. 2018 yılında yapılan seçimlerde genel kurul delegesi olma şartları değişmiş, son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan delegelerin bu süre içinde üyesi olduğu birlik üzerinden en az 5 bin dolar üzerinde ihracat yapması zorunluluğu getirilmişti. Böylece 1 dolarlık göstermelik ihracat yapan isimlerin oy kullanması engellenmişti. Edinilen bilgilere göre, bu şartın revize edilerek 10 bin dolar olmasını isteyen mevcut başkanlar var. Talepte bulunan başkanların, 10 bin doların altında kalan üyelerin oy kullanmasını engelleyerek, olası bir dip dalganın önüne geçmek ve bu şekilde seçimde kendilerine avantaj yaratmak istedikleri kulislerde konuşuluyor. Başkan adayları tarafından verilen bilgilere göre 5 bin dolar şartının getirilmesiyle yaklaşık 8 bin üye oy kullanamazken, bu şartın 10 bin dolara çıkmasıyla oy kullanamayacak üye sayısının 14 bine çıkacak.

Yönetmelik ne diyor?

“Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği’nin 5. bölümünde yer alan ‘Seçimler ve Mali Hükümler Seçimler’ başlığının 45’inci maddesine göre üye listelerinin en geç 1 Mart tarihine kadar yayımlanması gerekiyor. İlgili maddede şu ifade yer alıyor: “Olağan seçimli genel kurullarda genel sekreterlik, 8’inci maddede belirtilen şartları yerine getiren üyeler ile bu üyelerin borç durumlarını ve 19’uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlar uyarınca birlik yönetim kuruluna seçilebilme durumlarını, birlik merkezinde ve internet yolu ile en geç 1 Mart’a kadar ilan eder. Liste, genel kurulun ilan tarihinden itibaren üç gün daha yayımlanmaya devam eder.”