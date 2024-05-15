İhracatçı, daralan Irak pazarına alternatif arıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Mardin ve Irak programında, Irak pazarında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Celal Kadooğlu, Mardin’in Irak pazarı için önemine dikkat çekti. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 3 gün sürecek olan Mardin ve Irak programı başladı.

Program kapsamında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu toplantısı Mardin’de gerçekleştirildi. Celal Kadooğlu Başkanlığındaki toplantıda, Ocak-Nisan dönemindeki ihracat rakamları masaya yatırıldı ve ürün bazında değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile bir araya gelen Celal Kadooğlu, bölge ihracatının genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve Irak pazarının bölge için önemine dikkat çekti.

“Rekabette zorlanıyoruz”

Toplantıda söz alarak konuşan Mardin iş dünyasının temsilcileri özellikle Irak pazarında yaşanan sorunlara dikkat çektiler. Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Mardin ihracatının büyük ölçüde Irak pazarına bağlı olduğunu belirterek, yaşanan sorunlardan dolayı alternatif Pazar arayışlarına girdiklerini ifade etti. OSB Başkanı Duyan, “Irak pazarı daralıyor. Bizim en fazla ihraç ettiğimiz ürünler un, makarna ve bulgurdur. Alternatif pazarlar arıyoruz ancak nakliye ücretlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin hububat ambarıyız”

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik ise sorunların çözümü için güç birliği ve işbirliği yapmak gerektiğini ifade etti. Başkan Hatip Çelik, Mardin sanayisinin tarıma dayalı sanayi olduğunu belirterek, “Biz Türkiye’nin hububat ambarıyız. Bölgemizin un, bulgur, makarna ve mercimek üretiminde önemli bir yeri var.

İhracatımız da büyük ölçüde Irak pazarına bağlı. Irak pazarındaki en küçük daralma ilin ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. İlimiz ekonomisinin yaşanacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için planlamaya önem vermeliyiz ve birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

“Irak pazarındaki sorunlar en çok sektörümüzü etkiliyor”

Mardin iş dünyasının temsilcilerinin konuşmalarının ardından Celal Kadooğlu bir değerlendirme yaptı. Başkan Kadooğlu, Irak pazarında yaşanan sorunların en fazla Mardin’i ve hububat sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, “Başta Mardin olmak üzere bölgemiz ihracatı büyük ölçüde Irak’a bağlı. Irak pazarında yaşanan sıkıntıların çözümü için büyük gayret gösteriyoruz.

Birlik olarak bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi raporlar hazırlayarak Ticaret Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve Cumhurbaşkanımıza sunduk. Raporda, Irak pazarında yaşanan sorunların sadece ekonomik sonuçları olmayacağını, sorunların çözülmemesi halinde sosyolojik ve demografik sorunlara da yol açacağına dikkat çektik. Bu konudaki mücadelemiz devam edecektir. Çünkü Irak’a yapılan ihracattaki sorunların çözümü bölgemiz için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

"Sorunların çözülmesi için çaba gösteriyoruz”

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Irak pazarı ile ilgili sorunların çözülmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tiryakioğlu, “Irak pazarı ile ilgili yaşanan sorunlar en çok Mardin’i etkilese de tüm sektör etkileniyor. Bu nedenle tüm gücümüzle sektörün sorunlarını dile getirip, çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Irak’ın yerli sanayisini güçlendirmek istediğini görüyoruz. Bu da her devlet için son derece doğal bir durumdur. Bu durumda bizlerin B ve C planlarının olması gerekmektedir” dedi.