İhracatçı şirkete uluslararası fon 

Hamide HANGÜL

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) şubat ayı meclis toplantısında sanayicilere hitap eden Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, uluslararası bir fonla, Türkiye'deki özellikle ihracat potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapacak bir fonun oluşturulması noktasında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Ermut, “Türkiye'de ihracat potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacak. Bu fonun sınırlı bir kısmını biz karşılıyoruz; geri kalan kısmının ise yurt dışı yatırımcıların katılımıyla sağlanması planlanıyor. Türkiye'nin, bölgenin ihtiyacı ve potansiyeline göre tabii artırılması da mümkün” diye konuştu. Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu'yla ‘fonların fonu’ şeklindeki ilk adımı daha önce attıklarını, doğrudan yatırımcı olabilecek fonların da kurulması anlamında çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi.

“Ortaklıkla ilerleyeceğiz”

Stratejik sektörlerde, petrokimya, çelik üretimi gibi rekabetçiliği artıracak sektörlerde orta ya da sıfırdan yatırımların kurulmasına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Arda Ermut, şunları söyledi: “Aslında bu konuda biz uzun süredir çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin hem ham maddenin arz güvenliği, finansal anlamda da know-how transferi anlamında bu potansiyeli bizimle paylaşacak bir ortaklıkla ilerlemeyi arzu ediyoruz. Yaptığımız ilk çalışmalarda toplamda 10 milyar dolarlık bir proje. Aşama aşama gerçekleştireceğimiz bir şekilde planladık. Bu süreçte projemizin aslında dizaynını, biraz daha organik bir şekilde yaptık ki o anlamda özel sektörümüze de sinerji oluşturabileceğimiz bir yapı da yapalım.”

Kamu sorumluluğuyla hareket eden bir fon olduklarının altını çizen Ermut, özellikle stratejik ve cari açığın azaltılması noktasında Türkiye'nin ekonomik hedeflerine işaret ederek, “Bu tip yatırımlarda yer almayı isteriz. Yeter ki doğru bir modelle doğru ihtiyaca hizmet ediyor olsun” yanıtını verdi.

“160 milyon dolar taahhüdünde bulunduk”

Ermut, TVF'nin portföyünde bulunan kuruluşların çalışmaları ve öneminden de bahsederek, "Bu stratejik kuruluşların güçlü, istikrarlı ve verimli şekilde faaliyet göstermesi de yalnızca ilgili sektörleri değil, üretim hayatımızın genel tüm dengesini doğrudan etkiliyor. Bu yapılar üzerinden oluşan katma değer de doğal olarak Türkiye ekonomisine yansıyor" ifadelerini kullandı. Dünyada değişik modellerde varlık fonları olduğunu aktaran Ermut, örnek olarak Körfez ülkelerinin fonları, Norveç'in varlık fonunu ve Azerbaycan'ın fonunu anlattı. Ermut, şu ana kadar bu fonların fonu şeklinde bir yapı kurarak teknoloji alanında yavaş yavaş Türkiye'de yatırım yapmaya başladıklarını söyledi. Ekosistemin bu konudaki en büyük yatırımcısı olduklarını kaydeden Ermut, "Şu ana kadar toplam 160 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunmuş olduk. Yaklaşık toplamda 16 fona. Bunların hepsi Türkiye'de yapılacak teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar” diye konuştu.

“Rafineri yatırımında arazi ve ÇED tamam”

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arda Ermut, kamuya ait katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasıyla ilgili soruyu cevapladı. Ermut, "Daha güçlü bir temsili noktasında katkımız olursa dahil olmak isteriz. Detaylar şu anda belli değil. Ancak öyle bir durumda en önemli aktör Varlık Fonu olacaktır. Devamlı yeni fikirleri egzersiz ediyoruz" yanıtını verdi. TVF Genel Müdürü Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisine ilişkin doğru zamanda doğru aktörlerle ilerlemek istediklerini belirtti. Söz konusu tesis için görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Ermut, "Arazi ve ÇED süreçlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde potansiyel aktörlerle nasıl ilerleyebiliriz ona bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.