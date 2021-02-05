İhracatçı yurtiçi fuarlara yeni teşvik bekliyor

Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuar ve alım heyetleri pandemi döneminde hizmet ihracatına katkı sundu. Sektör temsilcileri bu etkinliklerin önemine vurgu yapıp, yabancı ziyaretçi sayısının kıstas alınarak destek miktarlarının revize edilmesini talep etti.

Yurtdışına açılım için gerekli

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında fiziksel olarak gerçekleştirilen toplamda 28 genel, sektörel ve özel nitelikli alım heyeti programına 946 yabancı firma temsilcisi katılım sağlayarak Türk iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuarcılık sektörüne yönelik desteklerin ağırlıklı olarak yurtdışında düzenlenen fuarlara yoğunlaşmış durumda olduğunu ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Almanya ve İtalya’da gerçekleştirilen fuarların o ülkelerdeki sanayinin yurtdışına açılımı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Önder,“Yurtiçinde gerçekleştirdiğimiz fuarları en az yurtdışındaki fuarlar kadar desteklememiz gerekiyor” dedi.

Gürkan Gözmen: ‘Güçbirliği yaptık’

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, dernek olarak sektörün kayıplarını telafi etmek için arayış içerisine girdiklerini belirtti. “Bulduğumuz çözüm güç birliği yaparak, her firmanın 10 yabancı müşterisini getirmek kaydıyla ülkemizin büyük marka değerleri olan turizm bölgelerinde fuarlar düzenlemeye başlamak oldu” diyen Gözmen, “Leather&Fur adlı etkinliğimizle kendi pazarımızı oluşturmayı başardık. Şu anda fuarımızı ziyaret etmek isteyenlerin taleplerini tam anlamıyla karşılayamıyoruz. Buradaki ilk neden bütçe sıkıntısı” diye konuştu.

Ziyaretçi odaklı teşvikler verilmeli

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, “Gerek yerli üreticilerimizin fuar katılımlarına sağlanacak destekler, gerekse ülkemize gelecek yurtdışı alıcılara sağlanacak ziyaret desteğinin revize edilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle nitelikli alıcıların gelmesini kolaylaştırmak ve niteliklerine uygun teşvik sistemlerinin sağlanmasını önemsiyoruz” dedi. Eksposhoes CEO’su Erkan Demir ise, “Yurtdışı fuarlara yönelik devlet destekleri elbette kritik öneme sahip ancak maliyetler çok yüksek. Devletimizin özellikle zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde alım heyetleri anlamında daha fazla destek olmasını bekliyoruz” dedi. Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında destek kapsamına alınan sektörel nitelikli yurtiçi fuarları belirledi. Yıl içinde destek verilecek yurtiçi fuar sayısı 43 olacak. TOBB’un açıkladığı 2021 yılı yurtiçi fuarlar takviminde 34 farklı ilde 442 fuar görünüyor.