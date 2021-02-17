İhracatçılar, pandemi kaynaklı engelleri minivan araçlarla aştı

Pandeminin uluslararası lojistik operasyonlarında alışılagelmiş düzende ciddi değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, tüm dünyada uygulanan kısıtlamaların gümrüklerdeki yoğunluk ve hava trafiğindeki düzensizliklere yol açtığını vurguladı.

Pandeminin etkisiyle dış ticarette zaten azalan siparişlerin zamanında teslim edilebilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Çelikel, ihracatçı ve ithalatçıların pandemi kaynaklı karşılaştıkları engelleri minivan taşımacılık seçeneğiyle aşmaya çalıştığını söyledi. Çelikel, dış ticaret firmalarının bin 300 kiloya kadar acil yükleri için minivan taşımacılığına artık çok daha fazla ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

“Minivan hizmeti ihracatçıya can simidi oldu”

Minivan taşımalarının pandemi döneminde ihracatı ayakta tutan etkenlerden biri olduğunu dile getiren Savaş Çelikel, “Dış ticarette minivan taşımacılığı, pazar kaybının önüne geçilmesi açısından ihracatçımız için de adeta bir can simidi haline geldi. Bu küçük araçlar ihracatta büyük iş çıkardı.” dedi.

Minivan araçlarla sınır kapılarındaki yoğunluğa takılmadan Avrupa ülkelerine ulaşılabildiğinin altını çizen Çelikel, “Bu araçların bin 300 kiloya kadar yük kapasitesi var. Özellikle aciliyet arz eden parça yükleri olan ihracatçı ve ithalatçılarımız bu hizmeti daha fazla tercih ediyor. Minivan servislerimize talep geçtiğimiz yıl yüzde 80 arttı." diye konuştu.

Avurpa'ya taşıma süresi 24 saate kadar düşebiliyor

Avrupa ile Türkiye arasındaki taşımalarda minivan operasyonlarının çoğu kez havayolundan da hızlı olabildiğini belirten Savaş Çelikel, “Havaalanında uçağa yükleme, boşaltma, ardından transfer aracı bekleme gibi zaman kaybına neden olan süreçler, teslimatı bazen 2 güne çıkarabiliyor. Minivan ile taşıma süresi ise Türkiye’ye en yakın Avrupa ülkelerine 24 saate kadar düşebiliyor. Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Polonya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya 48-72 saat içerisinde kapıdan kapıya teslimat yapabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Minivan ihtiyacı yeni yılda da sürecek”

Uluslararası taşımacılıkta minivan araçlara talebin yıl boyunca devam edeceğini söyleyen Savaş Çelikel, “Minivan ihtiyacı yeni yılda da sürecek. Pandemi etkilerinin azalmasıyla dış ticarette ciddi bir toparlanma bekleniyor. Dolayısıyla ithal ve ihraç mallarının teslimatındaki gecikmeleri aşmak için minivan seferleri önemli bir alternatif olmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.