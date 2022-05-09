İhracatçılar sevindi, ama yeterli bulmadı

İmam GÜNEŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ile ihracat yapan firmalar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirilmesi çalışması ihracatçıları sevindirdi. Taslak kapsamında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmayacak.

İhracatçılar özellikle pandemi döneminde hammadde, lojistik ve enerji problemleri ile uğraşan sanayici kesimi için taslağın sevindirici bir haber olduğunu ancak bu indirimin sadece üretimdeki kârları değil diğer gelirleri ve kambiyo kârlarını kapsamasının daha faydalı olacağına değindiler.

“Kârın tamamına indirim uygulanması daha iyi olacak”

Teklif aşamasında olan bu kanunun ihracatçılar için önemli olduğunu söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, vergilerdeki indirimin ihracat yönündeki iştahı artıracağını belirterek, “Ülke ekonomimiz için ihracat çok önemli. Bu tip kanunları sektör olarak destekliyoruz” dedi.

İç piyasada üretim yapan firmalarla ilgili bir durgunluk söz konusu olduğunu kaydeden ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan da, “Tüm üreticilerin desteklenmesi gerek. Sadece üretim alanımızla ilgili kârımıza ilişkin kısma indirim verilecek, diğer gelirleri ve kambiyo kârlarını bu indirimden faydalandırmayacaklar. Kârın tamamına indirim uygulanması daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Teklif aşamasındaki kanunun Türkiye ekonomisi için önem taşıdığını aktaran İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ise “İhracatçılar bu kanunla bir nebze de olsa rahatlayacak. Vergilerdeki indirim ihracata olumlu etki yaratacaktır. Bu tip kanunlarla da ekonomimiz oldukça iyi seviyelere gelecektir” açıklamasında bulundu.

İhracatçı, yapısal sorunlar için planlama istiyor

Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, 1 puanlık indirimin pandemi döneminde hammadde, lojistik ve enerji problemleri ile uğraşan sanayici kesimi için sevindirici bir haber olduğunu söyledi. Önder, şu değerlendirmeleri yaptı: “Nisan 2021’de yapılan düzenleme ile yüzde 20 olan kurumlar vergisi; 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştı. Bu atılan adımların hepsi kısa vadede sanayici ve ihracatçı için olumlu adımlar. Yöneticilere bu yönü ile teşekkür etmek gerekir. Lakin özellikle ihracat talebinin yüksek olduğu bu zamanda, sanayicilerin yapısal sorunları için orta-uzun vadeli planlamaların da yapılması gerekli. Sanayicinin fabrika yeri sorunu, ülkemizde lojistik alt yapının özellikle demir ve deniz yolunun güçlendirilmesi ve insan kaynağı sorununun çözülmesi çok daha elzem konular.”