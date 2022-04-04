İhracatçılardan enerji zamları uyarısı: Enflasyon rakamları üzerine domino etkisi yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son dönemde enerjiye gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021'de ülkeye 225 milyar dolar döviz kazandıran, 2023 yılı için 300 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk ihracatçılarının son dönemde elektrik, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında maliyet yapamaz noktaya geldiğine dikkat çekti.

Pandeminin etkilerinin iyice azaldığını, Rusya-Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını hatırlatan Eskinazi, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini, dünya ticaretinin canlanacağı evrede gelen zamların sanayicilerin ve ihracatçının belini büktüğünü savundu.

Eskinazi, “Zamlar, ihracat hedeflerini saptıracak, bugün tüketici fiyatlarında yüzde 61, üretici fiyatlarında yüzde 115’e ulaşan enflasyon rakamları üzerinde domino etkisi yapacak.” uyarısında bulundu.

"Enflasyonun yakıcılığı artacak"

Türkiye’nin doğalgazda yüzde 100, petrolde de yüksek oranda dışa bağımlı olduğuna temas eden Eskinazi, “Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 21,4’lük artışla 37,5 milyar dolara ulaşmışken buna karşın ithalattaki artış yüzde 49,2’lik artışla 55,7 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat iklimini koruması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye’de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç, hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak.” şeklinde konuştu.