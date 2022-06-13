İhracatçıların gündemi "seçim"

Yaklaşık 105 bin ihracatçının çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) başkanlık koltuğu bugün el değiştiriyor. İhracatçılar, TİM başkan adaylığı için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ismi nde birleştiler. Bugün yapılacak seçimlere Mustafa Gültepe’nin tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Erdoğan, ödül töreninde konuşacak

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak seçimler, birçok organizasyonu içinde barındırıyor. Sabah saatlerinde Türkiye’nin ihracatında etkili rol oynayan 27 sektörün konsey başkanları belirlenecek. Mustafa Gültepe’nin adaylığının kesinleşmesi için kendi sektörü olan hazır giyimden asil üye olarak seçilmesi gerekiyor. Bu seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde “İlk 1.000 İhracatçı Ödül Töreni” yapılacak. Ödül töreninden hemen sonra TİM başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri başlayacak. Sandıklar 17:00’de kapanacak ve yeni başkan belirlenmiş olacak.