İhracatçının AB uyumunu sağlayan program Adana'da tanıtıldı
Adana’da, şirketlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlaması için ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği – Responsible Programı tanıtıldı.
Ziya İPEK
Adana Sanayi Odası (ADASO), Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) iş birliği ile bir toplantı düzenlendi. AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, AKİB’in 28 bine yakın üyesiyle bölgenin zengin çeşitliliğe sahip tarımsal üretimini ve tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerini, uluslararası pazarlara en yüksek değerlerle ihraç etme gayreti içinde olduğunu ifade etti.
Doğan, “Küresel arenada ve yurt içinde ortaya çıkan zorlu koşullara rağmen üretebilme kabiliyetimizi, güvenilir ticaret ortağı imajımızı ve tedarikçi gücümüzü geliştirerek İhracatla Yükselen Türkiye vizyonuna kuvvetli destek vermenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracat performansımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 12,65 milyar dolara ulaştı” dedi.
“İhracatçılara katkı sağlayacak önemli bir destek programı”
Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi taşıdığını, bunun sadece bir politika değişikliği değil, aynı zamanda üretim ve tüketim alışkanlıklarının köklü bir dönüşümü anlamına geldiğine dikkat çeken Fatih Doğan, “Yeşil Mutabakat, ihracatçılarımız açısından büyük fırsatlar barındırırken, gerekli adımlar atılmadığında pazar kaybı riskini de beraberinde getiriyor” diye konuştu.
Doğan, firmalarımızın sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerine hızla adapte olmaları gerektiğini aktardı. Ticaret Bakanlığı’nca hayata geçirilen Responsible-Sorumluluk Programı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum ve sürdürülebilirlik çalışmalarında ihracatçı firmalara, küresel pazarlarda hızla değişen ticaret kurallarına uyum sağlamaları için katkı sağlayacak son derece önemli bir destek mekanizması olacağını aktaran Doğan, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Yeşil Mutabakat’ın ihracatımız üzerindeki etkilerini incelemek ve gerekli adımları atmak için bir çalışma grubu kuruldu.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluşturuldu. Bu planın bir parçası olan Responsible-Sorumluluk Programı, ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik konusunda nerede durduklarını ve nereye varmaları gerektiğini belirlemeleri bakımından büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği, öncelikle demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde karbon ayak izini azaltma konusunda ciddi düzenlemelere gidiyor. Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmi dikkate alındığında, bu dönüşüm sürecine hızla uyum sağlamak son derece önemli.”
Son 3 yılda 300 bin dolar ihracat gerçekleştiren firmalar faydalanacak
Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi Başkanı Zeynep Domaniç, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği – Responsible Programı’na son 3 yılda toplam 300 bin dolar ihracat gerçekleştiren imalatçı ihracatçı şirketlerin başvuracağını bildirdi.
Karbon nötr hedefleri kapsamında ihracatçı firmaların artık pamuğun içeriğindeki su tüketiminden bile sorumlu olacaklarını anımsatan Domaniç, programın ihracat yapmak isteyen firmaların Avrupa pazarına uyum sağlamasına destek olmayı amaçladığını, programa katılmak isteyen şirketlerin; başvuru formu, Hazine ve Maliye Bakanlığını muhatap taahhütnamesi, beyanname, kullanıcı taahhütnamesi, performans ve güvenlik formu, güncel sürdürülebilirlik raporu, Responsible ön değerlendirme karnesi ile kapasite raporunun gerektiğini bildirdi. Domaniç, değerlendirme kriterleri arasında şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejisi, ihracat vizyonu ve kültürü, üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi, proje ekibinin niteliği, sürdürülebilirlik stratejisinin şirketin mali yapısına uygunluğu ile ön değerlendirme karnesinin yer aldığını anımsattı.
Danışmanlık giderleri 10 milyon liraya kadar desteklenebilecek
Programa başvurmak isteyenlerin ön değerlendirme yapabilecekleri bir portalı da hayata geçirdiklerini anımsatan Zeynep Domaniç, Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinde, şirketlerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme temelinde vizyon, çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki olgunluk seviyesini değerlendirebildiklerini aktardı.
Domaniç, programda destek kapsamında şirketlerin mevcut durum analizi ve sürdürülebilirlik yol haritası, teknik finansal fizibilite, izleme ve doğrulama, sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı için desteklendiğini sözlerine ekledi. Program kapsamında; şirketler tarafından Yeşil Mutabakata uyum projesi kapsamında alınan belirli danışmanlık hizmeti giderleri; 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve toplam 10 milyon liraya kadar desteklenebilecek. Yeşil Mutabakata uyum projesi, süreç içinde gelişen 3 fazdan oluşuyor. 2024 yılı itibarıyla 10 milyon lira olarak belirlenen destek üst limiti, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecek.