İhracatçının AB uyumunu sağlayan program Adana'da tanıtıldı

Ziya İPEK

Adana Sanayi Oda­sı (ADASO), Ticaret Bakanlı­ğı, Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) iş birliği ile bir toplantı düzenlendi. AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Do­ğan, açılışta yaptığı konuşma­da, AKİB’in 28 bine yakın üye­siyle bölgenin zengin çeşitliliğe sahip tarımsal üretimini ve ta­sarım üstünlüğüne sahip tek­noloji yoğun sanayi ürünlerini, uluslararası pazarlara en yük­sek değerlerle ihraç etme gay­reti içinde olduğunu ifade et­ti.

Doğan, “Küresel arenada ve yurt içinde ortaya çıkan zorlu koşullara rağmen üretebilme kabiliyetimizi, güvenilir tica­ret ortağı imajımızı ve tedarikçi gücümüzü geliştirerek İhracat­la Yükselen Türkiye vizyonuna kuvvetli destek vermenin gu­rur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılının Ocak-Eylül döne­minde ihracat performansımız geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 12 artışla 12,65 milyar dolara ulaştı” dedi.

“İhracatçılara katkı sağlayacak önemli bir destek programı”

Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Muta­bakatı’nın 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi taşı­dığını, bunun sadece bir poli­tika değişikliği değil, aynı za­manda üretim ve tüketim alışkanlıklarının köklü bir dö­nüşümü anlamına geldiğine dikkat çeken Fatih Doğan, “Ye­şil Mutabakat, ihracatçıları­mız açısından büyük fırsatlar barındırırken, gerekli adımlar atılmadığında pazar kaybı ris­kini de beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Doğan, firmala­rımızın sürdürülebilirlik ve di­jital dönüşüm süreçlerine hız­la adapte olmaları gerektiğini aktardı. Ticaret Bakanlığı’nca hayata geçirilen Responsib­le-Sorumluluk Programı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum ve sürdürülebilirlik ça­lışmalarında ihracatçı firma­lara, küresel pazarlarda hız­la değişen ticaret kurallarına uyum sağlamaları için katkı sağlayacak son derece önem­li bir destek mekanizması ola­cağını aktaran Doğan, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı­mızın koordinasyonunda Yeşil Mutabakat’ın ihracatımız üze­rindeki etkilerini incelemek ve gerekli adımları atmak için bir çalışma grubu kuruldu.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluş­turuldu. Bu planın bir parçası olan Responsible-Sorumluluk Programı, ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik konusunda nerede durduklarını ve nere­ye varmaları gerektiğini belir­lemeleri bakımından büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği, öncelikle demir-çelik, çimen­to, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde karbon ayak izini azaltma konusun­da ciddi düzenlemelere gidi­yor. Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmi dikkate alındığında, bu dönüşüm süre­cine hızla uyum sağlamak son derece önemli.”

Son 3 yılda 300 bin dolar ihracat gerçekleştiren firmalar faydalanacak

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Da­iresi Başkanı Zeynep Doma­niç, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği – Responsib­le Programı’na son 3 yılda top­lam 300 bin dolar ihracat ger­çekleştiren imalatçı ihracatçı şirketlerin başvuracağını bil­dirdi.

Karbon nötr hedefleri kapsamında ihracatçı firma­ların artık pamuğun içeriğin­deki su tüketiminden bile so­rumlu olacaklarını anımsatan Domaniç, programın ihracat yapmak isteyen firmaların Avrupa pazarına uyum sağla­masına destek olmayı amaç­ladığını, programa katılmak isteyen şirketlerin; başvuru formu, Hazine ve Maliye Ba­kanlığını muhatap taahhüt­namesi, beyanname, kullanı­cı taahhütnamesi, performans ve güvenlik formu, güncel sür­dürülebilirlik raporu, Respon­sible ön değerlendirme karne­si ile kapasite raporunun ge­rektiğini bildirdi. Domaniç, değerlendirme kriterleri ara­sında şirketin sürdürülebilir­lik vizyonu ve stratejisi, ihra­cat vizyonu ve kültürü, üst yö­netimin projeyi sahiplenme düzeyi, proje ekibinin niteliği, sürdürülebilirlik stratejisinin şirketin mali yapısına uygun­luğu ile ön değerlendirme kar­nesinin yer aldığını anımsattı.

Danışmanlık giderleri 10 milyon liraya kadar desteklenebilecek

Programa başvurmak isteyenlerin ön değerlendirme yapabilecekleri bir portalı da hayata geçirdiklerini anımsatan Zeynep Domaniç, Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinde, şirketlerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme temelinde vizyon, çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki olgunluk seviyesini değerlendirebildiklerini aktardı.

Domaniç, programda destek kapsamında şirketlerin mevcut durum analizi ve sürdürülebilirlik yol haritası, teknik finansal fizibilite, izleme ve doğrulama, sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı için desteklendiğini sözlerine ekledi. Program kapsamında; şirketler tarafından Yeşil Mutabakata uyum projesi kapsamında alınan belirli danışmanlık hizmeti giderleri; 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve toplam 10 milyon liraya kadar desteklenebilecek. Yeşil Mutabakata uyum projesi, süreç içinde gelişen 3 fazdan oluşuyor. 2024 yılı itibarıyla 10 milyon lira olarak belirlenen destek üst limiti, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecek.