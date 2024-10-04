‘İhracatçıya kota olmasın’ dedik anlatamadık

Sevilay ÇOBAN

Mağazalaşma stratejileri ve üretim merkezi yatı­rımını paylaşmak üze­re basın mensuplarıyla bir ara­ya gelen Storks Diamond Genel Müdürü Gökhan Güner, altın ih­racatçısının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. İthalat kısıtlaması nedeniyle son 1,5 - 2 yıldır piyasa­daki altın sıkıntısına işaret eden Güner, şöyle konuştu; “Biz ‘kotayı bari ihracatçıya yapmayın’ dedik ama bir türlü derdimizi anlata­madık.

Ben üreticiyim ve ihracat yapıyorum o nedenle ürüne ulaş­mam lazım. 2022 yılı Türkiye’nin tükettiği altın miktarı 350 ton. Se­çimlerin yapıldığı 2022 yılı Ma­yıs ayında bir ayda altın tüketim oranı ikiye katlandı. Bu ne anlama geliyor, ‘insanlar altın alıyor, do­lara güvenmiyor, TL’ye güvenmi­yor’. Dolayısıyla ithal edilen altı­nın büyük bir kısmı yine yastık al­tına gitmiş oluyor. Bunun sonucu da cari açık artıyor. Talebimiz it­hal edilen altının önce ihracatçıya sonra rafinerilere verilmesi.”

Mücevherde altın azaldı pırlanta miktarı arttı

Bazı üreticilerin sahte kapasi­te raporu ile devletten aldıkları altınları halka satmaya başlama­ları nedeniyle bunun önüne ge­çecek tedbirler getirildiğini ha­tırlatan Güner, kuyumcuların “işçiliksiz” olarak nitelendiri­len çekme ve gram altın satma­sının yasaklandığını belirtti.

Bu nedenle de yatırım için çeyrek ve ata altın alındığını dile getiren Güner, “Yeteri kadar altın sağla­namadığı için altıncılar, fark is­tiyorlar. Mesela, dünyada 80 bin dolarken, Türkiye’de 83 bin dolar istiyorlar. Sektörde tekelleşme­nin dağılması lazım. Büyük fir­malar büyük oynuyorlar. O yüz­den de yeterince altın yok. Eski­den 10 gramlık bir küpe üzerinde yarım karaklık pırlantı oluyordu. Şimdi 3 gramlık küpe üzerine bir kratlık pırlanta çalışılıyor. Çün­kü altına ulaşmak zorlaştı” dedi.

2025’te 6 yeni mağaza hedefi

Storks, markalaşma vizyonu doğrultusunda üretim ve genel merkezini 1,5 milyon euro yatı­rımla yılsonuna kadar İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Fişek­hane’ye taşımaya hazırlanıyor. Hızlı bir şubeleşme hamlesiy­le mücevher perakendeciliğinde büyümek isteyen Storks, 34 olan mağaza sayısını 2025 yılı içinde franchise modeliyle 40‘a çıkar­mayı hedefliyor. Mağaza konsep­tini ve mimari konsepti yatırım­cıya hazır olarak sunduklarını, isim hakkı bedeli talep etmedik­lerini söyleyen Güner, franchise yatırım maliyetinin ise mağaza­nın bulunduğu lokasyona bağlı olarak 250 bin dolardan başladığı bilgisini paylaştı. Güner, öncelik­le Samsun, Kayseri, Antalya, Gi­resun ve Mersin’de yer almak is­tediklerini ekledi.

Üretimin %75’ini ihraç ediyor

Güner, yılda ortalama 15 mil­yon dolarlık üretim gerçekleş­tirdiklerini belirterek, 2024 yı­lı sonunda %10 büyüme ön gördüklerini kaydetti. 1971'de fa­aliyetlerine başlayan Storks Dia­mond’ın Türkiye’de 34 mağaza ve 150 satış noktası ile hizmet ver­diğini anlatan Güner, üretiminin %75’ini ihraç ettiğini, yurt dışın­da 30 ülkede 55 satış noktası ile hizmet verdiklerini bildirdi. Ma­ğazalaşma atağı ile 2025'de yur­tiçinde 6 yeni lokasyonda tüke­tici ile buluşmayı planladıkları­nı ifade eden Güner, Türkiye’de maksimum 55 mağazaya ulaşma­yı öngördüklerini aktardı.

Online mücevher alışverişi arttı

Güner, Türkiye'nin mücevher sektöründen, köklü el işçiliği ge­leneği, yüksek kaliteli üretim ka­pasitesi ve zenginliği ile dünya ça­pında önemli bir konuma sahip olduğunu ve dünyanın en önemli 3 mücevher üretim noktasından biri olduğunu anlatarak, “Özellik­le altın fiyatları arttıkça taşlı ve pırlantalı ürünlere ilgi yükseliyor. Gençlerde yoğun ilgi söz konusu. Erkekler de aksesuar olarak pır­lantalı ürünlere yöneliyor. E-ti­caretin hızla yayılmasıyla birlikte online mücevher alışverişi de art­tı, dijital satış platformları mar­kalar için önemli bir satış ve tanı­tım kanalı haline geldi” dedi.

5 yılda yurt dışına 15 mağaza açacak

Yılda ortalama 10 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Güner, şunları söyledi; “Turquality desteği ile 2025 sonuna kadar öncelikli Avrupa olmak üzere 5 yıllık projeksiyonda 15 mağaza açmayı hedefliyoruz. Aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Almanya, Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan, Katar, Libya, Brezilya, Arjantin geliyor. İngiltere, Kanada, Yunanistan’da varlık göstererek, Dubai, Londra, Paris, Miami gibi dünyanın gözde şehirlerinde mağaza açmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda mücevher stiline daha güçlü bir şekilde Türk imzasını atmak istiyoruz. Yurt dışında daha çok franchise sistemiyle ve yatırımcılar ile birlikte büyüme hedefindeyiz.”

“İran’da yüzüğe talep var, Rusya’da kolyeye yok”

“Pırlanta sektörü riski olmayan bir yatırım aracı. Durduğu yerde değer kazanan ve yatırımcı için de değeri sürekli artan bir yatırım olanağı sunuyor” diyen Güner, “Turquality’den aldığımız destekleri yatırımcı için reklam, tanıtım olarak kullanıyoruz. Örneğin Rusya, Belarus gibi soğuk ülkelerde kalın giyinildiği için kolye çok ilgi görmez ya da İran, Suudi Arabistan gibi kapalı toplumlarda yüzük çok talep alır. Pazarın ihtiyacı ve tüketim alışkanlıklarına yönelik koleksiyonlar üreterek satış hacmimizi artırmayı planlıyoruz” dedi.