‘İhracatçıya kota olmasın’ dedik anlatamadık
Cari açığa yaptığı etki nedeniyle altın ithalatına getirilen ve yaklaşık 2 yıldır uygulamda olan kota, mücevher üreticileri ve ihracatçılarının altına ulaşmasını kısıtlıyor. Storks Diamond Genel Müdürü Gökhan Güner, dolar ya da TL yerine yatırım tercihlerinin büyük oranda altından yana olduğunu belirterek, “İthal edilen altını önce ihracatçıya sonra rafinerilere verin” çağrısında bulundu.
Sevilay ÇOBAN
Mağazalaşma stratejileri ve üretim merkezi yatırımını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Storks Diamond Genel Müdürü Gökhan Güner, altın ihracatçısının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. İthalat kısıtlaması nedeniyle son 1,5 - 2 yıldır piyasadaki altın sıkıntısına işaret eden Güner, şöyle konuştu; “Biz ‘kotayı bari ihracatçıya yapmayın’ dedik ama bir türlü derdimizi anlatamadık.
Ben üreticiyim ve ihracat yapıyorum o nedenle ürüne ulaşmam lazım. 2022 yılı Türkiye’nin tükettiği altın miktarı 350 ton. Seçimlerin yapıldığı 2022 yılı Mayıs ayında bir ayda altın tüketim oranı ikiye katlandı. Bu ne anlama geliyor, ‘insanlar altın alıyor, dolara güvenmiyor, TL’ye güvenmiyor’. Dolayısıyla ithal edilen altının büyük bir kısmı yine yastık altına gitmiş oluyor. Bunun sonucu da cari açık artıyor. Talebimiz ithal edilen altının önce ihracatçıya sonra rafinerilere verilmesi.”
Mücevherde altın azaldı pırlanta miktarı arttı
Bazı üreticilerin sahte kapasite raporu ile devletten aldıkları altınları halka satmaya başlamaları nedeniyle bunun önüne geçecek tedbirler getirildiğini hatırlatan Güner, kuyumcuların “işçiliksiz” olarak nitelendirilen çekme ve gram altın satmasının yasaklandığını belirtti.
Bu nedenle de yatırım için çeyrek ve ata altın alındığını dile getiren Güner, “Yeteri kadar altın sağlanamadığı için altıncılar, fark istiyorlar. Mesela, dünyada 80 bin dolarken, Türkiye’de 83 bin dolar istiyorlar. Sektörde tekelleşmenin dağılması lazım. Büyük firmalar büyük oynuyorlar. O yüzden de yeterince altın yok. Eskiden 10 gramlık bir küpe üzerinde yarım karaklık pırlantı oluyordu. Şimdi 3 gramlık küpe üzerine bir kratlık pırlanta çalışılıyor. Çünkü altına ulaşmak zorlaştı” dedi.
2025’te 6 yeni mağaza hedefi
Storks, markalaşma vizyonu doğrultusunda üretim ve genel merkezini 1,5 milyon euro yatırımla yılsonuna kadar İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Fişekhane’ye taşımaya hazırlanıyor. Hızlı bir şubeleşme hamlesiyle mücevher perakendeciliğinde büyümek isteyen Storks, 34 olan mağaza sayısını 2025 yılı içinde franchise modeliyle 40‘a çıkarmayı hedefliyor. Mağaza konseptini ve mimari konsepti yatırımcıya hazır olarak sunduklarını, isim hakkı bedeli talep etmediklerini söyleyen Güner, franchise yatırım maliyetinin ise mağazanın bulunduğu lokasyona bağlı olarak 250 bin dolardan başladığı bilgisini paylaştı. Güner, öncelikle Samsun, Kayseri, Antalya, Giresun ve Mersin’de yer almak istediklerini ekledi.
Üretimin %75’ini ihraç ediyor
Güner, yılda ortalama 15 milyon dolarlık üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, 2024 yılı sonunda %10 büyüme ön gördüklerini kaydetti. 1971'de faaliyetlerine başlayan Storks Diamond’ın Türkiye’de 34 mağaza ve 150 satış noktası ile hizmet verdiğini anlatan Güner, üretiminin %75’ini ihraç ettiğini, yurt dışında 30 ülkede 55 satış noktası ile hizmet verdiklerini bildirdi. Mağazalaşma atağı ile 2025'de yurtiçinde 6 yeni lokasyonda tüketici ile buluşmayı planladıklarını ifade eden Güner, Türkiye’de maksimum 55 mağazaya ulaşmayı öngördüklerini aktardı.
Online mücevher alışverişi arttı
Güner, Türkiye'nin mücevher sektöründen, köklü el işçiliği geleneği, yüksek kaliteli üretim kapasitesi ve zenginliği ile dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu ve dünyanın en önemli 3 mücevher üretim noktasından biri olduğunu anlatarak, “Özellikle altın fiyatları arttıkça taşlı ve pırlantalı ürünlere ilgi yükseliyor. Gençlerde yoğun ilgi söz konusu. Erkekler de aksesuar olarak pırlantalı ürünlere yöneliyor. E-ticaretin hızla yayılmasıyla birlikte online mücevher alışverişi de arttı, dijital satış platformları markalar için önemli bir satış ve tanıtım kanalı haline geldi” dedi.
5 yılda yurt dışına 15 mağaza açacak
Yılda ortalama 10 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Güner, şunları söyledi; “Turquality desteği ile 2025 sonuna kadar öncelikli Avrupa olmak üzere 5 yıllık projeksiyonda 15 mağaza açmayı hedefliyoruz. Aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Almanya, Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan, Katar, Libya, Brezilya, Arjantin geliyor. İngiltere, Kanada, Yunanistan’da varlık göstererek, Dubai, Londra, Paris, Miami gibi dünyanın gözde şehirlerinde mağaza açmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda mücevher stiline daha güçlü bir şekilde Türk imzasını atmak istiyoruz. Yurt dışında daha çok franchise sistemiyle ve yatırımcılar ile birlikte büyüme hedefindeyiz.”
“İran’da yüzüğe talep var, Rusya’da kolyeye yok”
“Pırlanta sektörü riski olmayan bir yatırım aracı. Durduğu yerde değer kazanan ve yatırımcı için de değeri sürekli artan bir yatırım olanağı sunuyor” diyen Güner, “Turquality’den aldığımız destekleri yatırımcı için reklam, tanıtım olarak kullanıyoruz. Örneğin Rusya, Belarus gibi soğuk ülkelerde kalın giyinildiği için kolye çok ilgi görmez ya da İran, Suudi Arabistan gibi kapalı toplumlarda yüzük çok talep alır. Pazarın ihtiyacı ve tüketim alışkanlıklarına yönelik koleksiyonlar üreterek satış hacmimizi artırmayı planlıyoruz” dedi.