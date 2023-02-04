İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarı 40 milyar TL’yi bulacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçının finansman sorununun çözülmesi amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE AŞ) gün geçtikçe büyüdüğünü ve bugüne kadar 21 milyar liranın üzerinde krediye kefalet sağladığını belirterek şunları kaydetti: "İGE AŞ'nin kefalet rakamını çok rahat şeklide ikiye katlayıp, bu yıl 35-40 milyar liraya kadar çıkma potansiyeli var.

Önümüzdeki dönemde TİM, birlikler ve ihracatçılar için iyi bir finans kaynağı olacak. Biraz süre lazım ama 3-4 sene içinde çok büyük bir çarpanla iyi bir destek sağlayacak. Yıl sonunda kadar 35-40 milyar liraya kadar zorlar diye düşünüyorum."

"Yıl sonu hedefini rahat yakalarız" Dünyada devam eden resesyona rağmen 19,4 milyar dolarla ocak ayı ihracatının rekor kırdığını hatırlatan Gültepe, “Yıla aslında iyi başladık, şu durgunluğun olduğu noktada ihracattaki yüzde 10 artış oranı, hepimizi gelecekle ilgili daha fazla umutlandırdı.

Ülke ekonomisini, ihracatımızı, üretimimizi en az yüzde 10 büyütmeliyiz ki önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz hedefleri yakalamış olalım” diye konuştu.

Gültepe, ihracatın bu şekilde devam etmesi halinde 2023 yılı için 265 milyar dolar olarak belirlenen Orta Vadeli Program hedefinin çok rahat yakalanacağını dile getirerek şöyle konuştu: "Küresel dünyada neyin, ne şekilde değişeceği belli olmuyor.

İhracat hedefini normal sürecinde yakalayacağız gibi görünüyor. İnşallah dünya daha fazla normalleşir, PMI verilerinin Avrupa'daki gelişmesi, ABD'de ki büyüme rakamlarının yüzde 2'nin üzerinde çıkması, biraz daha dünyanın normalleştiğinin göstergeleri.

Bunlar pozitif olmaya devam edince ihracat da pozitif olmaya devam edecek." Geçen yıl euro/dolar paritesinin 0,95'lere kadar gerilemesinin ülke ihracatında kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Biz Avrupa ve Euro Bölgesi ağırlıklı ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu yılın ocak ayında 500 milyon dolar kayıp oldu, geçen yıla göre toplamdaki kayıp 15 milyar dolara yakın. Aslında geçen yıl ihracatımız 254,2 milyar dolar değil de 268 milyar dolar bandında olacaktı" ifadelerini kullandı.

“Ayak basmadık ülke bırakmayız”

Mustafa Gültepe, 2023 yılında 100'e yakın ticari heyet ziyareti yapacaklarını söyledi. Gültepe, “Sadece ocak, şubat, martta nerdeyse 25'e yakın ziyaret gerçekleştireceğiz. Hedef ülkelerimizden ayak basmayacağımız yer olmayacak" diye konuştu.