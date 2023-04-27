İhracatı değer bazında artırmayı başardık

Yılın ilk çeyreğinde 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Veysel Memiş, “AHBİB olarak Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artışla 508,2 milyon dolarlık bir performans gerçekleştirirken ihraç birim fiyatımızı da yüzde 6,3 artışla 0,96 dolara yükselttik.” dedi.

Mart ayında yüzde 6 artış sağlayarak 188 milyon dolarlık ihracata imza atan AHBİB’in yılın ilk üç ayında ulaştığı performansla Türkiye’nin 2,94 milyar dolarlık sektör dış satımına yüzde 17,26 oranında destek verdiğini bildiren Veysel Memiş, 2023 yılının OcakMart ayları arasında 530 bin 809 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini kaydetti.

Kırmızı mercimekte yüzde 20 artış

Bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Veysel Memiş, “Yılın ilk çeyreğin de Birliğimiz en yüksek ihracat değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştı. Bakliyat, yüzde 26 artış ve 176,8 milyon dolar ile birinci sırada, pastacılık ürünleri yüzde 17 artış ve 97,6 milyon dolar ile ikinci sırada, bitkisel yağlar 53,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde AHBİB’in en çok ihraç ettiği ürün grubu kırmızı mercimek oldu. Birliğimiz, kırmızı mercimekte yüzde 20 artışla 118 milyon dolarlık ihracata ulaştı” diye konuştu. AHBİB’in yılın ilk çeyreğindeki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Veysel Memiş söz konusu dönem incelendiğinde en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Almanya pazarlarında ulaştıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinden etkilenen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünü yeniden ayağa kaldırmak için tüm sektör paydaşlarıyla büyük bir dayanışma içinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Veysel Memiş şöyle konuştu: “AHBİB ihracat ailesi olarak yaraların daha hızlı sarılabilmesi için depremzede firmaların SGK ve vergi ödemelerinin bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını, kredilerinin en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmesini ve yine aynı şartlarda bu firmalarımıza uzun vadeli yeni krediler verilmesini bekliyoruz.”