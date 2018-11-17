'İhracatımızda yeni başarı öyküleri tasarımla yazılacak'
Design Week başladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ihracatını katma değeri tasarımla artırarak bir üst kademeye çıkartacaklarını söyleyerek bu yolda başarı hikayelerinin önemini vurguladı.
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