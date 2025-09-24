"İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın yedincisi Gaziantep'te gerçekleşti

Güneş DOĞDU SOYLU

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Türk Ticaret Bankası’nın Gaziantep Şubesi, GAİB binasında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziantep’te hizmet vermeye başlayan Türk Ticaret Bankası Şubesi, ihracatçılara en hızlı, güvenli ve uygun koşullarda bankacılık hizmetleri sunarak, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor. Banka, ihracatçının ana finansal çözüm ortağı olma vizyonuyla hareket ediyor.

İhracat Akademisi protokolü imzalandı

Türk Ticaret Bankası Gaziantep Şubesi’nin açılışının ardından, ihracatçı firmaların nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi İmza Töreni gerçekleştirildi. Projenin Gaziantep ayağı; Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve GAİB iş birliğiyle yürütülüyor. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Gaziantep’in tarihin her döneminde önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gaziantep dünyanın 200'e yakın ülke ve bölgesine ihracat yapıyor.

Bu başarıya katkı sağlayacak olan Türk Ticaret Bankası odağına ihracatı alarak faaliyet gösterecek. İhracatçının ikinci adresi olacak” diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin yöneticilerinin hayata geçirdiği başarılı projelerden dolayı kutladı. Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım altyapısını güçlendirerek ihracatçının rekabet gücünü artırdıklarını ifade etti. TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatın ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

İhracatın devamı için de en önemli konunun finansman olduğuna vurgu yapan Başkan Kileci, "İGE ve Türk Ticaret Bankası desteklerini bu anlamda çok önemsiyoruz. Finansmanın yanında bir diğer konu da beşeri sermaye. Bu anlamda İhracat Akademisi büyük bir misyon üstlenmektedir" diye konuştu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise, "Gaziantep ihracatı sırtlayan bir şehir. İhracata dayalı büyüme modelini benimsemiş bir şehir.

İhracat Akademisi ile üniversitenin bilimsel ve kurumsal sermayesini ihracatçılarımızın kullanımına sunacağız" dedi. GAİB ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliğiyle düzenlenen İhracatın Finansmanı Buluşmalarının açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılması adına yürütülen çalışmalara değindi.