İhracatın ‘Metalik Yıldızları’ ödüllerini aldı

18 Eylül 2020

‘İhracatın Metalik Yıldızları’, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. Ödül törenine video konferans sistemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü üretim, istihdam ve ihracat kapsamında ülkemizin en önemli sektörlerinin arasındaki yerini alıyor.” dedi.



Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek adına yaptığı çalışmaları aralıksız sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) başarılı ihracatçıları ödüllendirdi. 2019’u 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan İDDMİB, ‘İhracatın Metalik Yıldızları’na ödüllerini taktim etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki katılım gösterdi.





Eylülün ilk yarısında yüzde 20 artış



Ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatının Eylül’de yüzde 20 oranında arttığını söyledi. Öztiryaki şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörümüz 2019 gibi zor bir yılda 8,2 Milyar dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 0,5 oranında artırdı. Her ne kadar artış oranımız çok yüksek olmasa da, sektörlerin yarısının ihracatının gerilediği bir dönemde azımsanmayacak bir ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayının ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 20 oranında ciddi bir artış yakaladık. 2019 yılında 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak yine dünyanın ulaşılmadık köşesini bırakmadık. Salgının olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemde yüzde 50’yi aşan ihracat kayıplarına tanık olduk. Devletimiz elindeki imkanlar çerçevesinde bizlere tüm desteğini sundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi’ye, diğer tüm değerli Bakanlarımıza, bu süreç boyunca bizimle iletişimlerini mesai mevhumu tanımadan en üst düzeye çıkaran kıymetli bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”



“Türkiye olumlu ayrışmasını sürdürüyor”



Ödül törenine video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat özelinde yüksek katma değer sağladığını söyledi. Bakan Pekcan, “Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü alt yapı, inşaat ve savunma sanayi açısından ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Etkin pazar ve pazarlama stratejileri ile büyümeye devam eden bir sektörümüz. Dünya Ticaret Örgütü ve IMF gibi kurumların bu yıl dünya ekonomilerine ilişkin beklentilerini içeren raporlarını yakından takip ediyoruz. Küresel ekonomi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tarihin en zorlu yılını yaşıyor.

Neredeyse tüm dünya ekonomilerinin kaçınılmaz olarak daraldığı bu dönemde Türkiye olumlu ayrışmasına devam ediyor. Bakanlık olarak ihracatçımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ödüle layık görülen bütün firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum.” dedi.



“İhracat performansında başı çekiyor”



TİM Başkanı İsmail Gülle ise, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine vurgu yaptı: “2020 yılının ilk sekiz ayını küresel ticaretteki tüm zorlu tabloya rağmen ihracatımız açısından başarı ile geride bıraktık. Günlük ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yılın dahi üzerine çıkmış bulunuyoruz. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüz de genel ihracat performansımızı destekleyen sektörlerimizin başında geliyor. Sektör, 2020’nin ilk sekiz ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüzün bilhassa ülke gruplarına göre ihracatına baktığımızda, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesini gerçekleştirme noktasında önemli bir yol aldığını görüyoruz.



Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatımızın birim değerine pozitif katkı sağlayan sektörlerimizin başında yer alıyor. Yılın ilk sekiz aylık döneminde sektör 3,29 dolar ile ihracat birim fiyatı en yüksek sektörler arasında yer aldı. Bununla birlikte, ihracatımızın genel verilerine bakarak büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; ödül alan almayan tüm firmalarımız önemli bir görev ifa ediyorlar.”



‘İhracatın Metalik Yıldızları’ ödül töreninde 26 kategoride toplam 79 ödül verildi. 27 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Asaş Alüminyum Sanayi ve Mega Metal Sanayi oldu. İhracatın Öncüleri kategorisinde ise Kibar Dış Ticaret, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Re-Ma Metal ve Yapı Merkezi İnşaat ödüle layık görüldü.