İhracatın Metalik Yıldızları ödüllerini aldı

Türkiye geçen yılı 225 milyar dolarlık ihracatla tamamlarken, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 12,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve genel ihracattan yüzde 5,5’lik pay aldı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) de sektörün bu başarısına katkı sağlayan ‘İhracatın Metalik Yıldızları’nı düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Törende 27 kategoride toplam 71 firmaya ödül verildi. Ayrıca 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları sırasıyla Kibar Dış Ticaret A.Ş, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş oldu.

“Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz”

Türkiye’nin ihracatta cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Pandeminin ilk döneminde tedarikte yaşanan bozulmanın düzelmesi ile üreticilerimizin çoğu yurtdışına mal yetiştirmeye başladı. Tam pandemiden kurtulduk dedik ancak bu sefer de Rusya-Ukrayna krizine denk geldik. Burada da ne kadar öncü bir ülke olduğumuz açık. Türkiye ihracat potansiyeli çok yüksek bir ülke. Coğrafi konumu, dinamik nüfusu ve altyapısı ile o kadar kuvvetliyiz ki yeter ki birbirimizi aşağı çekmeyelim, tüm sıkıntıları aşarız." dedi.

“2021 gerçek bir başarı hikayesi oldu”

2021 yılının ihracat için her anlamıyla bir kırılma yılı olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle de 2020 yılındaki yıllık 169 milyar dolar ihracattan geçtiğimiz yıl 225 milyar dolara çıkmanın gerçek bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Bu başarıda en büyük payın ihracatçıların olduğunu vurgulayan Gülle, "Bundan sonraki dönemde yapılan yeni yatırımlar, büyüme, tedarik avantajları ve bölgemizin en güvenli üretim merkezi olmamız ile ihracat hedefi 300 milyar dolar olacak. Mart ayı sonunda da çok önemli bir mart ihracat rakamı açıklayacağız. Bu da 2022 hedefi olan 250 milyar dolar ihracatın da üstüne çıkacağımızın büyük bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.

“Sektör ihracatındaki rekor artış devam edecek”

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki de, sektörün geçen yıl yüzde 49,5'lik rekor bir ihracat artışı ile 12 milyar doları geçtiğine, kilogram başı ihracatın da yüzde 37 artışla 4,02 dolara yükseldiğine işaret etti. Benzer artışların bu sene de devam ettiğini kaydeden Öztiryaki, "2022 yılının ilk üç ayında ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk 3 ayda neredeyse geçtiğimiz yılın 4 aylık ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemlerde sektörümüzün, ülkemizin genel ihracatındaki payının artacağını ve en çok ihracat yapan sanayi sektörleri arasındaki sıralamada da üst konumlara yükseleceğini öngörüyoruz. Türkiye kendini alternatif bir tedarikçi olarak kanıtlayarak dünyanın B planı olduğunu herkese gösterdi. Türk ürünlerine talep her zamankinden daha fazla." şeklinde konuştu.

İhracatta katma değerli ürünleri üretecek ve tasarlayacak insan kaynağının önemine dikkat çekmek ve tasarımcılık ekosisteminin gelişmesini sağlamak amacıyla 17 yıldır İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarını organize ettiklerini belirten Öztiryaki, şunları kaydetti: "Bunun yanında sektörlerimize yönelik 12 sanal ticaret heyeti organizasyonu yaptık. Şimdiye kadar 30 farklı ülkeden satın almacıların katıldığı ve 215 Türk katılımcımızın hazır bulunduğu 1876 iş görüşmesine imza attık. Ayrıca TRADE365 projesini hayata geçirerek alt sektörlerimize yönelik ihracatçılarla yabancı alıcıların ücretsiz ikili iş görüşmeleri yapabildiği tanıtıcı platformları kurduk.”