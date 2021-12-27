“İhracatta büyük işler için ölçek ekonomisi şart”

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılı kapatırken geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. 2021 yılının değerlendirildiği ve 2022 yılına ilişkin yol haritalarının paylaşıldığı toplantıya İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ev sahipliği yaparken, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de toplantıda yer aldı. İstişare toplantısına katılan ve görüşlerini paylaşan TİM Başkanı Gülle, ihracatta olağanüstü bir dönem yaşandığını, 2021’de başarı hikayesi yazılarak Cumhuriyet tarihi açısından önemli başarılara imza atıldığını kaydetti.

"Büyük iş için büyük üretim gücü gerekiyor"

İhracatın 2021 yılında 220 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Gülle, “İnşallah hem aylık hem yıllık bazda olağanüstü bir rakam yakalayacağız. Dünya ticaretinde daha gidecek çok yolumuz, daha fazlasını yapabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz” dedi. İhracatı artırmak için üretimde ölçeğin önemine vurgu yapan Gülle, “Halen büyük işleri yapmakta, sipariş taleplerine cevap vermekte zorlanıyoruz. Büyük iş için büyük üretim gücü gerekiyor. Ölçek ekonomisine muhakkak geçmeliyiz. Önemli tedarik merkeziyiz. Tedarik zincirinde kopmaların Türkiye’ye getirisi 23 milyar dolar oldu. Bu, Türkiye’yle hiç iş yapmamış ama Türkiye’ye yönelmiş ve Türkiye’den iş alanların getirdiği rakam” diye konuştu. Ülke olarak 2022’nin ihracat hedefinin 2021’de yakalandığına dikkat çeken Gülle, 2022’de de 2023’ün ihracatını gerçekleştirmeyi hedefl ediklerini ifade etti. Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hammaddeyi satmak da ihracat ama katma değeri satmak hepimiz için çok önemli. Artık kilogram başına ihracatı büyütmeliyiz. Kilogram başına ihracat değeri 1,44 dolar. Bunu 2 dolara çıkardığımızda dahi çok daha yüksek bir büyüme artışı yakalarız. İhracat odaklı yeni ekonomi modeli ihracatçılara büyük bir sorumluluk yüklüyor, ama üstesinden geleceğiz.”

‘İhracatta konsantrasyon problemimiz var’

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 2020 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu rakamı 2021 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 7 milyar dolara çıkardığını söyledi. Bu yüksek artışa rağmen hala ihracatta istenilen noktada olunmadığını kaydeden Güleç, “İhracatta konsantrasyon problemimiz bulunuyor. Sektörde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Küresel tedarik zinciri bozuldu, küresel bir enfl asyon varken bu fırsatları iyi değerlendirerek ülkemize daha fazla girdi sağlamamız gerekiyor. Sektörde katma değeri yüksek ihracata yönelmeli, kurumsallaşmalı, üretimi artırmalı ve ölçek ekonomisine geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

15 bin mobilyacı sadece bir ülkeye ihracat yapıyor

Hedeflerinin dünya ticaretinden yüzde 5 pay almak olduğunu belirten Ahmet Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün sektörümüzde 22 bin ihracatçı firmamız bulunuyor. Ancak firmalarımızın 15 bini sadece bir ülkeye ihracat yapıyor. Yine sadece bin tane ihracatçımız bir milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiriyor. Bugün bütün sektörlerimizde Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Almanya, Fransa gibi alım gücü yüksek ekonomileri hedefl iyor ve her geçen sene bu ülkelerdeki ihracat kapasitemizi artırıyoruz. Atmamız gereken adımlara daha fazla odaklanırsak o zaman ihracat yaptığımız ülke sayısını artırır ve ihracat rakamlarında gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz. Bu hedefl ere ulaşmamız için; ara malı üretimine en yüksek destek verecek yatırım teşvik sisteminin kurulması gerekiyor. Ülke ve sektör odaklı ciddi, güvenilir raporların hazırlanarak kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarının her sektörümüz özelinde hazırlanması lazım” ifadelerini kullandı.

DÜNYA’ya 3 ödül birden

İstişare toplantısında aynı zamanda İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasından en fazla ihracat yapan firmalara, birlik üyelerine ve haberleriyle sektörün yanında olan basın mensuplarına ödül verildi. Törende dunya.com Yayın Yönetmeni Ferhat Polat ile DÜNYA Gazetesi muhabirleri Leyla İlhan ve Merve Yiğitcan da ödüle layık görüldü. Ekip arkadaşlarımıza ödülleri Ahmet Güleç ile çeşitli dernek ve birlik başkanları tarafından takdim edildi.