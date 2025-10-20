İhracatta rekabeti Türk Çam Balı ile yakalayacak

Mehmet H. GÜLEL

Balpar­mak olarak, Türk Çam Balı’nı coğ­rafi işaretle tescillendirdik. Dün­yadaki çam balı üretiminin yüzde 95’i ülkemizde gerçekleşiyor. Biz de bu balı kovandan sofraya güven­le ulaşmasını sağlamak için balı doğrudan arıcılarımızdan alıyo­ruz. Ardından tüm ballarımızda olduğu gibi çam balını da en az 100 parametrede analizden geçirip tü­keticilerimize sunuyoruz” dedi.

Yeni yatırımlar planlıyor

Türkiye’de bal üretim maliyet­lerinin yükselmesiyle ihracatta fiyat ile rekabet edemedikleri­ni aktaran Altıparmak, ihracatta çam balı ile öne çıkabilecekleri­ni söyledi. Şanslarının çam ba­lının Türkiye dışında başka hiç­bir yerde olmamasının olduğunu ifade eden Altıparmak, “Dolayı­sıyla bizim ihracat şansımız da­ha çok çam balında. Türkiye’de 4 milyon kovan ile yılda yakla­şık 60 ile 70 bin ton civarında bal üretimi gerçekleşiyor. Çam ba­lı özelinde bakarsak, 2021 yan­gında çam balı üretiminde kritik öneme sahip Basra böceği çok et­kilendi.

Arılar da bu canlıların kı­zılçam ağacının üzerine bıraktığı salgılarından çam balını üretiyor. Kızılçam ormanlarında meydana gelen yangınlarda büyük oranda zarar gördüğü için takip 3 yıl için­de çam balı üretiminde de önemli kayıplar oldu. Ancak bu yıl Bas­ra böcekleri güçlerini toparladı. Arıcılarımız da son 4 yılın en iyi rekoltesine ulaştı. Yaklaşık 15 ile 16 bin ton civarında bir çam balı hasadı olacak görünüyor. Geçen yıl ise 11 ile 12 bin ton civarınday­dı. ” diye konuştu.

Bugün 30 bin metrekarelik te­sislerinde 32 bin tonluk kapasi­teyle paketleme yaptıklarını bil­diren Altıparmak, 1980 yılın­da kurulduklarından 11 yıl sonra Türkiye’nin en çok satan bal mar­kası olduklarını iletti. Dünyada Euromonitor’a göre ilk 10 bal mar­kası arasında yer aldıklarını akta­ran Altıparmak, anlamda bize kat­ma değer sağlayacak ve daha ile­riye taşıyacak stratejik işbirliğini tercih ederiz” diyen Altıparmak, finansal açıdan halka arza ihtilaç­larının olmadığını iletti. Ar-Ge ya­tırımlarının 10 milyon doları aştı­ğını ve yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıkları bilgisini veren Altıpar­mak, “Takviye gıdalar konusunda birçok çok yenilikler yapıyoruz ve önümüzdeki dönemlerde bunla­rın lansmanlarını yapacağız” dedi.

Çam balını Avrupa’da tescil etmek için çalışmalara başladı

Özen Altıparma, dünyada Yeni Zelanda’nın manuka balının bilindiğini, çam balının da en az manuka balı kadar üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi. Altıparmak, “Son birkaç yıldır çam balının bu üstün özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bulguları kongrelerde paylaşmaya başladık. Konuyla ilgili çok yakında bilimsel yayınımızı da çıkaracağız. Bundan sonraki aşamada FAO’nun desteği ve diğer ulusal paydaşlarla Türk Çam Balı’nın Avrupa’da tescilini almak adına çalışmalara başladık. Bu aşamada da tamamlanınca Türk Çam Balı’nın dünyaya tanıtılmasında önem adım atılmış olacak” dedi.