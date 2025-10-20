İhracatta rekabeti Türk Çam Balı ile yakalayacak
Bal sektöründe 45’inci yılını geride bırakan Balparmak, yeni dönemde Türk Çam Balı ihracatına odaklandı. Türk Çam Balı’nın coğrafi işaretle tescillenmesinin, yalnızca sektöre değil Türk arıcılık sektörüne büyük bir değer kattığını belirten Altıparmak Gıda (Balparmak) Başkanı Özen Altıparmak, “Bizim için bu süreç ticari bir kazanç olmanın ötesinde, doğaya ve arıcılara karşı duyduğumuz sorumluluğun göstergesi.
Mehmet H. GÜLEL
Balparmak olarak, Türk Çam Balı’nı coğrafi işaretle tescillendirdik. Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 95’i ülkemizde gerçekleşiyor. Biz de bu balı kovandan sofraya güvenle ulaşmasını sağlamak için balı doğrudan arıcılarımızdan alıyoruz. Ardından tüm ballarımızda olduğu gibi çam balını da en az 100 parametrede analizden geçirip tüketicilerimize sunuyoruz” dedi.
Yeni yatırımlar planlıyor
Türkiye’de bal üretim maliyetlerinin yükselmesiyle ihracatta fiyat ile rekabet edemediklerini aktaran Altıparmak, ihracatta çam balı ile öne çıkabileceklerini söyledi. Şanslarının çam balının Türkiye dışında başka hiçbir yerde olmamasının olduğunu ifade eden Altıparmak, “Dolayısıyla bizim ihracat şansımız daha çok çam balında. Türkiye’de 4 milyon kovan ile yılda yaklaşık 60 ile 70 bin ton civarında bal üretimi gerçekleşiyor. Çam balı özelinde bakarsak, 2021 yangında çam balı üretiminde kritik öneme sahip Basra böceği çok etkilendi.
Arılar da bu canlıların kızılçam ağacının üzerine bıraktığı salgılarından çam balını üretiyor. Kızılçam ormanlarında meydana gelen yangınlarda büyük oranda zarar gördüğü için takip 3 yıl içinde çam balı üretiminde de önemli kayıplar oldu. Ancak bu yıl Basra böcekleri güçlerini toparladı. Arıcılarımız da son 4 yılın en iyi rekoltesine ulaştı. Yaklaşık 15 ile 16 bin ton civarında bir çam balı hasadı olacak görünüyor. Geçen yıl ise 11 ile 12 bin ton civarındaydı. ” diye konuştu.
Bugün 30 bin metrekarelik tesislerinde 32 bin tonluk kapasiteyle paketleme yaptıklarını bildiren Altıparmak, 1980 yılında kurulduklarından 11 yıl sonra Türkiye’nin en çok satan bal markası olduklarını iletti. Dünyada Euromonitor’a göre ilk 10 bal markası arasında yer aldıklarını aktaran Altıparmak, anlamda bize katma değer sağlayacak ve daha ileriye taşıyacak stratejik işbirliğini tercih ederiz” diyen Altıparmak, finansal açıdan halka arza ihtilaçlarının olmadığını iletti. Ar-Ge yatırımlarının 10 milyon doları aştığını ve yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıkları bilgisini veren Altıparmak, “Takviye gıdalar konusunda birçok çok yenilikler yapıyoruz ve önümüzdeki dönemlerde bunların lansmanlarını yapacağız” dedi.
Çam balını Avrupa’da tescil etmek için çalışmalara başladı
Özen Altıparma, dünyada Yeni Zelanda’nın manuka balının bilindiğini, çam balının da en az manuka balı kadar üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi. Altıparmak, “Son birkaç yıldır çam balının bu üstün özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bulguları kongrelerde paylaşmaya başladık. Konuyla ilgili çok yakında bilimsel yayınımızı da çıkaracağız. Bundan sonraki aşamada FAO’nun desteği ve diğer ulusal paydaşlarla Türk Çam Balı’nın Avrupa’da tescilini almak adına çalışmalara başladık. Bu aşamada da tamamlanınca Türk Çam Balı’nın dünyaya tanıtılmasında önem adım atılmış olacak” dedi.