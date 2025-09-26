İhracattaki güçlü vizyonunu 5 kıtadaki, 35 ülkeye taşıdı

Güçlü ihracat ağları sa­yesinde kestane şekeri­ni dünya sofralarına ta­şıdıklarının altını çizen İlka Şe­kerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, başarının yalnızca üre­tim güçlerinden değil, dış pazar­lardaki uzun vadeli vizyonların­dan kaynaklandığını bildirdi. Firma, mevcut gücünü daha da ileriye taşımak için marka bili­nirliğini artırmaya ve yeni pa­zarlara açılmaya yönelik çalış­malar yürütüyor.

Yurt dışında ‘Cardelion’ mar­kasıyla konumlanan İlka Şeker­leme, yalnızca lezzetiyle değil, Bursa’nın tanıtımına katkı sağ­layan ambalajlarıyla da fark ya­ratıyor. Paris’teki SIAL, Duba­i’deki şekerleme fuarları, Bre­zilya’daki ApasFeira, ABD’nin Chicago’daki Sweets&Snacks Expo ve İstanbul’daki WorldFo­od gibi uluslararası organizas­yonlarda düzenli olarak yer alan firma, bu vizyonunu güçlü bi­çimde destekliyor.

Bu fuarlarda yüzbinlerce kes­tane şekeri ücretsiz dağıtılırken, Bursa turizm haritaları da ziya­retçilere sunuluyor. Paris’teki fuarda dönemin Fransa Cum­hurbaşkanı François Hollande’a ikram edilen kestane şekeri ve Chicago’daki fuarda ünlü Rus te­nisçi Maria Sharapova’ya sunu­lan ürün, markanın uluslararası vitrinlerdeki unutulmaz anıları arasında öne öne çıkıyor.

Yıllık kapasite 500 ton

Türkiye’nin kestane şekeri üretiminde öncü firmalarından biri olan İlka Şekerleme, üretim gücünü yıllık 500 ton kapasite­ye çıkarmış durumda. Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç paza­ra, Cardelion markasıyla ise dış pazara ürün sunan firma, farklı formlardaki kestane şekerleriy­le tüketicilere ulaşıyor. Nilüfer Yaylacık’taki modern tesislerde hijyen ve sanitasyon kuralları­na uygun şekilde hazırlanan bu ürünler, iç ve dış pazarda yoğun ilgi görüyor.

Kestane, doğası gereği belli bir hasat dönemine sahip olduğun­dan üretimde sürekliliğin sağ­lanması için doğru planlamanın kritik önem taşıdığını anlatan Mümin Akgün, sezon başında yıllık hedefleri doğrultusunda gerekli miktarda kestaneyi te­min ederek modern soğuk hava depolarında sakladıklarını vur­guladı. Böylece yalnızca ürünün tazeliğinin korunmadığını aynı zamanda yılın 12 ayı kesintisiz üretim yapılabildiğini dile geti­ren Akgün, bu yöntem sayesin­de talebin yoğunlaştığı dönem­lerde dahi piyasaya düzenli ürün sunabildiklerini, soğuk hava de­posu yatırımının hem iç pazar­da hem de ihracatta istikrarlı bir tedarik zincirinin temelini oluş­turduğunu ifade etti.

Farklı pazarlara açılan stratejik hamleleri var

Kestane şekerinin zor bir ihracat ürünü olduğunu vurgulayan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Ak­gün, buna rağmen glo­bal pazarlardaki doğru konum­lanmaları sayesinde, yıllık yak­laşık 500 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını ve üretim­lerinin yüzde 20’sini ihraç ettik­lerini kaydetti.

Son yıllarda özellikle endüst­riyel üretim ve müşteri marka­sıyla üretim (private label) ça­lışmalarına yoğunlaştıklarını anlatan Mümin Akgün, farklı pa­zarlara açılma stratejilerini de güçlendirdiklerini ekledi. Top­lu tüketim sektörüne, özellikle catering alanına da ürün sunan firma; otellerden restoranlara, kurumsal yemek şirketlerinden etkinlik organizasyonlarına ka­dar geniş bir yel­pazeye ürün vererek, al­ternatif­li bir pazar ağı kurmuş oluyor.