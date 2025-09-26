İhracattaki güçlü vizyonunu 5 kıtadaki, 35 ülkeye taşıdı
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Bursa’nın simgesi haline gelen kestane şekerini farklı kültürlerdeki sofralarla buluşturduklarını belirterek, bugün itibarıyla 5 kıtadaki 35 ülkede ‘Cardelion’ markasıyla konumlandıklarını bildirdi.
Güçlü ihracat ağları sayesinde kestane şekerini dünya sofralarına taşıdıklarının altını çizen İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, başarının yalnızca üretim güçlerinden değil, dış pazarlardaki uzun vadeli vizyonlarından kaynaklandığını bildirdi. Firma, mevcut gücünü daha da ileriye taşımak için marka bilinirliğini artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.
Yurt dışında ‘Cardelion’ markasıyla konumlanan İlka Şekerleme, yalnızca lezzetiyle değil, Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayan ambalajlarıyla da fark yaratıyor. Paris’teki SIAL, Dubai’deki şekerleme fuarları, Brezilya’daki ApasFeira, ABD’nin Chicago’daki Sweets&Snacks Expo ve İstanbul’daki WorldFood gibi uluslararası organizasyonlarda düzenli olarak yer alan firma, bu vizyonunu güçlü biçimde destekliyor.
Bu fuarlarda yüzbinlerce kestane şekeri ücretsiz dağıtılırken, Bursa turizm haritaları da ziyaretçilere sunuluyor. Paris’teki fuarda dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’a ikram edilen kestane şekeri ve Chicago’daki fuarda ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova’ya sunulan ürün, markanın uluslararası vitrinlerdeki unutulmaz anıları arasında öne öne çıkıyor.
Yıllık kapasite 500 ton
Türkiye’nin kestane şekeri üretiminde öncü firmalarından biri olan İlka Şekerleme, üretim gücünü yıllık 500 ton kapasiteye çıkarmış durumda. Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dış pazara ürün sunan firma, farklı formlardaki kestane şekerleriyle tüketicilere ulaşıyor. Nilüfer Yaylacık’taki modern tesislerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde hazırlanan bu ürünler, iç ve dış pazarda yoğun ilgi görüyor.
Kestane, doğası gereği belli bir hasat dönemine sahip olduğundan üretimde sürekliliğin sağlanması için doğru planlamanın kritik önem taşıdığını anlatan Mümin Akgün, sezon başında yıllık hedefleri doğrultusunda gerekli miktarda kestaneyi temin ederek modern soğuk hava depolarında sakladıklarını vurguladı. Böylece yalnızca ürünün tazeliğinin korunmadığını aynı zamanda yılın 12 ayı kesintisiz üretim yapılabildiğini dile getiren Akgün, bu yöntem sayesinde talebin yoğunlaştığı dönemlerde dahi piyasaya düzenli ürün sunabildiklerini, soğuk hava deposu yatırımının hem iç pazarda hem de ihracatta istikrarlı bir tedarik zincirinin temelini oluşturduğunu ifade etti.
Farklı pazarlara açılan stratejik hamleleri var
Kestane şekerinin zor bir ihracat ürünü olduğunu vurgulayan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, buna rağmen global pazarlardaki doğru konumlanmaları sayesinde, yıllık yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını ve üretimlerinin yüzde 20’sini ihraç ettiklerini kaydetti.
Son yıllarda özellikle endüstriyel üretim ve müşteri markasıyla üretim (private label) çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlatan Mümin Akgün, farklı pazarlara açılma stratejilerini de güçlendirdiklerini ekledi. Toplu tüketim sektörüne, özellikle catering alanına da ürün sunan firma; otellerden restoranlara, kurumsal yemek şirketlerinden etkinlik organizasyonlarına kadar geniş bir yelpazeye ürün vererek, alternatifli bir pazar ağı kurmuş oluyor.