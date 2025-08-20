İki eğitim projesi ile ikiz açığı kapatacak
Endüstri ve eğitim arasındaki açık ile ezberci sistem ve teknolojik yetkinlik arasındaki açığı kapatmak üzere yola çıkan Samsung Türkiye, küreseldeki iki programı Türkiye’de uygulamaya başladı. Şirketin Pazarlama Kıdemli Direktörü Yıldırım, program detaylarını DÜNYA ile paylaştı.
Recep ERÇİN
Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, şirketin küreselde hayata geçirdiği iki sosyal sorumluluk projesinin Türkiye çıktıları hakkında bilgiler paylaştı. Bir grup ekonomi gazetecisi ile düzenlediği sohbet toplantısında, biri liseli gençler diğeri ise üniversiteli gençlere yönelik olmak üzere iki projenin gelişim alanlarına dair soruları cevaplayan Yıldırım, yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ülke geneline yaymak istedikleri eğitim projesine de değindi. Yıldırım, ilk olarak liseli gençler için yapılan programı anlattı.
Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, Samsung’un küresel ölçekte 2010’da başlattığı “Samsung Solve for Tomorrow” programı 2021'den bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye’de de düzenleniyor. Programın amacının, teknolojinin katkısıyla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak olduğunu ve gençlerin bu yöndeki potansiyelini ortaya çıkarmak üzere çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, gençlere eğitimler ve mentorluk desteği verdiklerini söyledi.
6 bin 625 öğrenciye özel eğitim verildi
Programa 8. ve 12. sınıftaki öğrenciler dâhil olabiliyor. İlk tura kalan 30 takıma, Samsung’un küresel eğitim müfredatında yer alan “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi” veriliyor. Bugüne dek 6 bin 625 öğrenci bu eğitimi almayı başardı. İlk tur sonunda seçilen takımlara Samsung ve Habitat Derneği tarafından mentorluk desteği de sunulurken, programın ikinci turunda seçilen 4 takım hazırladıkları projelerle önce Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Güney Asya
bölgeleri özelinde bölgesel yarışmalara katılıyor. Bölgesel yarışmaların sonucunda 8 bölgeden toplam 20 proje küresel finale kalmaya hak kazanıyor. En iyi performansı gösteren ekipler, Küresel Elçi Programı’na seçiliyor. İnovatif fikirlerini projeye dökerek Samsung’un geniş ekosisteminin birikim ve uzmanlığından faydalanma şansına sahip olan öğrencilere ayrıca, uluslararası bir sertifika da veriliyor.
Türk takımı Olimpiyatlar için yarışacak
Yıldırım, dünya çapında 2010’dan beri 68 ülkeden 3 milyon öğrencinin başvurduğu programa Türkiye’den bu yıl başvuran öğrenci sayısının geçen döneme göre %40, proje sayısında ise %60 attığını söyledi. Yıldırım, ilk turda 30 projenin seçildiğini anlatarak, bu yıl küresel değerlendirme sonucu seçilen 10 projenin takım liderlerinin, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na “Samsung Solve for Tomorrow Elçisi” olarak katılma ve ülkelerini temsil etme şansını yakalayacağını belirtti. Yıldırım, bir Türk takımının da bölge elemelerinden geçerek ilk 10 içinde yer almasını beklediklerini söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, 2021’den itibaren gelen projelerin yüzde 54’ü devlet okulu, yüzde 66’sı Anadolu ve Fen Lisesi’nden geldi.
İnovasyon Kampüsü’nü ülke sathına yaymak istiyor
Türkiye’de girişimciliğin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Erkan Yıldırım, Samsung Türkiye olarak küreselde yürütülen ve Türkiye’de uygulamaya başladıkları bir diğer program hakkında da şunları söyledi: “İnovasyon Kampüsü’nde gençlerin girişimcilik kasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile çalışıyoruz. Öğrencileri yapay zekâ ve değişen teknoloji ile eğitmeyi amaçlıyoruz.
Bu değişen ve gelişen 350 saatlik bir eğitim programı. Talep çok yüksek. İleri ve ağır seviye bir eğitim olunca mülakata ve testler oluyor. Katılım için temel bir kodlama bilgisi olmalı. Program sonrası işe girme oranları yüzde 90’ların üzerinde. 25 bin başvuruyu 580’e indirmek zorunda kalıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu projeyi bütün üniversitelere açabilir miyiz diye çalışıyoruz. YÖK’ün de içinde olduğu bir uzaktan eğitim modeli olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir pilot çalışma yaptık. Endüstri ile eğitim arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyoruz.”
“Yetkinlikleri ezber değil tasarım temelli geliştirelim”
Teknolojinin ve yapay zekânın çalışma hayatını çok değiştireceğine dair yorumlar olduğunu ama nihayetinde insan kaynağının önemini koruyacağına işaret eden Erkan Yıldırım, “Bizim ezbere dayalı bir eğitim sistemimiz var. Çocukların yetkinliklerini tasarım temelli geliştirmek çok önemli. Çocuk sahibi olunca bunu daha çok düşünmeye başlıyorsunuz.
Gençlerin buna hazır olması lazım. Samsung’un ‘Samsung Solve for Tomorrow’ programı ile yapmak istediği de bu” diye konuştu. Samsung’un ABD’de yıllık bazda en fazla patent üreten firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Erkan Yıldırım, “Gençleri de bu alanda öne çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde eğitimler verdik. Öğretmenler ile başka bir program yaptık. Onları da motive etmek önemli Habitat sayesinde o kılcal damarlara inebiliyoruz” ifadelerini kullandı.