İki eğitim projesi ile ikiz açığı kapatacak

Recep ERÇİN

Samsung Electronics Tür­kiye Kurumsal Pazarla­ma Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, şirketin küre­selde hayata geçirdiği iki sos­yal sorumluluk projesinin Tür­kiye çıktıları hakkında bilgiler paylaştı. Bir grup ekonomi ga­zetecisi ile düzenlediği sohbet toplantısında, biri liseli genç­ler diğeri ise üniversiteli genç­lere yönelik olmak üzere iki projenin gelişim alanlarına da­ir soruları cevaplayan Yıldı­rım, yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ülke ge­neline yaymak istedikleri eği­tim projesine de değindi. Yıl­dırım, ilk olarak liseli gençler için yapılan programı anlattı.

Yıldırım’ın verdiği bilgilere gö­re, Samsung’un küresel ölçek­te 2010’da başlattığı “Samsung Solve for Tomorrow” programı 2021'den bu yana Habitat Der­neği iş birliğiyle Türkiye’de de düzenleniyor. Programın ama­cının, teknolojinin katkısıyla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak olduğunu ve gençle­rin bu yöndeki potansiyelini or­taya çıkarmak üzere çalıştıkla­rını kaydeden Yıldırım, genç­lere eğitimler ve mentorluk desteği verdiklerini söyledi.

6 bin 625 öğrenciye özel eğitim verildi

Programa 8. ve 12. sınıfta­ki öğrenciler dâhil olabiliyor. İlk tura kalan 30 takıma, Sam­sung’un küresel eğitim müf­redatında yer alan “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi” veri­liyor. Bugüne dek 6 bin 625 öğ­renci bu eğitimi almayı başar­dı. İlk tur sonunda seçilen ta­kımlara Samsung ve Habitat Derneği tarafından mentorluk desteği de sunulurken, prog­ramın ikinci turunda seçilen 4 takım hazırladıkları projelerle önce Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Güney Asya

bölgeleri özelinde bölgesel ya­rışmalara katılıyor. Bölgesel ya­rışmaların sonucunda 8 bölge­den toplam 20 proje küresel fi­nale kalmaya hak kazanıyor. En iyi performansı gösteren ekip­ler, Küresel Elçi Programı’na seçiliyor. İnovatif fikirlerini projeye dökerek Samsung’un geniş ekosisteminin birikim ve uzmanlığından faydalanma şansına sahip olan öğrencilere ayrıca, uluslararası bir sertifi­ka da veriliyor.

Türk takımı Olimpiyatlar için yarışacak

Yıldırım, dünya çapında 2010’dan beri 68 ülkeden 3 milyon öğrencinin başvurdu­ğu programa Türkiye’den bu yıl başvuran öğrenci sayısı­nın geçen döneme göre %40, proje sayısında ise %60 attı­ğını söyledi. Yıldırım, ilk tur­da 30 projenin seçildiğini anlatarak, bu yıl küresel de­ğerlendirme sonucu seçilen 10 projenin takım liderleri­nin, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na “Samsung Solve for Tomorrow Elçisi” olarak katılma ve ülkeleri­ni temsil etme şansını yakala­yacağını belirtti. Yıldırım, bir Türk takımının da bölge ele­melerinden geçerek ilk 10 için­de yer almasını bekledikleri­ni söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, 2021’den itiba­ren gelen projelerin yüzde 54’ü devlet okulu, yüzde 66’sı Ana­dolu ve Fen Lisesi’nden geldi.

İnovasyon Kampüsü’nü ülke sathına yaymak istiyor

Türkiye’de girişimciliğin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Erkan Yıldırım, Samsung Türkiye olarak küreselde yürütülen ve Türkiye’de uygulamaya başladıkları bir diğer program hakkında da şunları söyledi: “İnovasyon Kampüsü’nde gençlerin girişimcilik kasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile çalışıyoruz. Öğrencileri yapay zekâ ve değişen teknoloji ile eğitmeyi amaçlıyoruz.

Bu değişen ve gelişen 350 saatlik bir eğitim programı. Talep çok yüksek. İleri ve ağır seviye bir eğitim olunca mülakata ve testler oluyor. Katılım için temel bir kodlama bilgisi olmalı. Program sonrası işe girme oranları yüzde 90’ların üzerinde. 25 bin başvuruyu 580’e indirmek zorunda kalıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu projeyi bütün üniversitelere açabilir miyiz diye çalışıyoruz. YÖK’ün de içinde olduğu bir uzaktan eğitim modeli olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir pilot çalışma yaptık. Endüstri ile eğitim arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyoruz.”

“Yetkinlikleri ezber değil tasarım temelli geliştirelim”

Teknolojinin ve yapay zekânın çalışma hayatını çok değiştireceğine dair yorumlar olduğunu ama nihayetinde insan kaynağının önemini koruyacağına işaret eden Erkan Yıldırım, “Bizim ezbere dayalı bir eğitim sistemimiz var. Çocukların yetkinliklerini tasarım temelli geliştirmek çok önemli. Çocuk sahibi olunca bunu daha çok düşünmeye başlıyorsunuz.

Gençlerin buna hazır olması lazım. Samsung’un ‘Samsung Solve for Tomorrow’ programı ile yapmak istediği de bu” diye konuştu. Samsung’un ABD’de yıllık bazda en fazla patent üreten firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Erkan Yıldırım, “Gençleri de bu alanda öne çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde eğitimler verdik. Öğretmenler ile başka bir program yaptık. Onları da motive etmek önemli Habitat sayesinde o kılcal damarlara inebiliyoruz” ifadelerini kullandı.