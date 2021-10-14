İki ülke, SİHA için Türkiye'nin kapısını çaldı

Etiyopya ve Fas'ın Baykar Savunma'nın ürettiği silahlı insansız hava araçlarından (İHA) satın almak için talepte bulunduğu iddia edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Bir Türk yetkili Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 SİHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu, anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini mayıs ayında teslim aldığını aktaran bir diplomat, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti. Fas'ta bazı medya kuruluşları da Türkiye'den İHA'ların ülkeye teslim edildiğini bildirdi.

Öte yandan Kahire'nin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurma talebinde bulunduğu kaydedildi. Mısırlı bir kaynak konunun Türkiye ile Mısır arasında yürütülen siyasi istişarelerde ele alınması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ve NATO ülkelerinden Polonya da daha önce Türkiye'den İHA siparişi vermişti. Uzmanlar, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların rakipleri İsrail, Çin ve ABD'nin ürettiklerine kıyasla daha ucuz olduğunu ifade ettiler.