İki yılda 850 milyon doları yatırıma ayırdı
Cengiz Holding bünyesine geçtiği 2004 yılından bu yana 3 milyar dolarlık yatırım harcaması yapan Eti Bakır’ın Genel Müdürü Akbaş, Türkiye’nin metalik madenlerde dış açık verdiğine dikkat çekti. “Bu faiz oranında hiçbir şekilde yatırım elverişli değil” diyen Akbaş, buna rağmen 2024’te 450, 2025’te 400 milyon dolarlık yatırım açıkladı.
Recep ERÇİN
Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, şirket kamu bünyesinden çıkıp Cengiz Holding’e katıldığından bu yana özelleştirilme dahil yapılan yatırım harcamasının 3 milyar doları geçtiğini istihdam sayılarının da 6 bin 500 olduğunu söyledi.
“Bu faiz oranında hiçbir şekilde yatırım elverişli değil” dese de, yatırımlara devam ettiklerini belirten Akbaş, 2024 yılını ilave 450 milyon dolar yatırımla tamamladıklarını, bu yıl da 400 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini açıkladı.
Geçen günlere birkaç meslektaşım ile özel bir sohbet toplantısında buluştuğumuz Akbaş, “Biz genelde yatırımlarımızı mümkün olduğu kadar öz kaynaklardan karşılamaya çalışıyoruz. Elazığ’da maden yatırımı, Samsun’da gübre yatırımı yaptık. Sinop’ta yeni bir saha aldık. İki güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık, martta devreye girecekler” bilgilerini verdi. Akbaş, bütün bu yatırımlar neticesinde Türkiye’nin metal kobalt, bakır, katot bakır ve gübre üretim kapasitesini artırırlarken daha önce TÜBİTAK’ın İtalya’dan ithal ettiği priti de yerli kaynaklardan sağlamaya başladıklarını anlattı.
Bakır tüketimi katlanacak
Türkiye’nin tüm metallerde dış ticaret açığı verdiğini belirten Asım Akbaş, “Türkiye yılda 500 bin ton bakır tüketiyor. Üretim 100 bin ton. 50 bin tona yakın da hurda geri dönüşümlerinden geliyor. Kalan kısmı ithal ediliyor. Kobaltta da alüminyumda da durum bu şekilde. Bakırda 2024 yılı ortalama fiyatı 9 bin 100 dolar oldu.
Dünyada yılda yaklaşık 27 milyonluk ton tüketim var. Büyük ihtimalle de gelecek 10 yıllık süreçte 35, 45, 55 milyon ton şeklinde artarak gidecek. Bununla beraber tabii ki arz artışı da gerçekleşecek. Şu anki şartlarda üretimi ekonomik olmayan madenler talep fiyat nedeniyle faaliyete geçecek. Şu anki metal fiyatları kurtarmadığı için bu alanlar üretime alınmıyor” bilgilerini paylaştı.
Kobalt tesisi 2026’da bitecek
Eti Bakır’da işlenen madenlerden sonra ortaya çıkan piritin atık ürünü yaptıkları Ar- Ge yatırımları ile artık ürün haline getirdiklerini anlatan Akbaş, şunları söyledi: “Piritin içinde küçük miktarlarda da olsa bulunan değerli metalleri geri kazanabiliyoruz. Bunun için hemen yatırımlarımızı yaptık. Kobaltı geri kazanabilen tek tesis olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisimiz 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üretim tesisinden oluşuyor.
1,2 milyar dolarlık yatırım bedeliyle bölgenin en büyük özel sektör yatırımı olan tesisimizde yıllık 2 bin 500 ton kobalt üretiyoruz. Yatırım sonrası Mazıdağı bölgesinde tersine göç başladı. Yeni konut inşaatları yapılıyor. Biz kobalt üretimine başladığımızda dünyada 100 bin ton kobalt üretiliyordu. Biz 2 bin tonluk üretimle yüzde 2’sini karşılıyorduk. Özellikle bataryalarda kobalt kullanımı nedeniyle fiyatlar inanılmaz derecede yükselmesiyle pek çok madencilik şirketi kobalt ruhsatlarını üretime aldı. Toplam üretim 300 bin ton seviyelerine ulaştı.
Arz fazlalığı oluşunca fiyatlar bizim yatırım kararı aldığımız günden bile daha düşük seviyeye geldi. Kobaltı karbonat şeklinde dönüştürüp gerek yurt dışına gerek de İngiltere’deki tesisimize gönderiyorduk. Şimdi artık kobaltı da metale çevirme yatırımına başlayacağız. Direkt kobalt metal üretip satacağız. Fizibiliteler de bitmek üzere. 2026 sonu itibarıyla biz büyük ihtimalle metal kobalt üretimini de bitirmiş olacağız.”
Samsun’daki gübre yatırımı şubatta devreye giriyor
Dışa bağımlı olunan gübre sektöründe yerliliği artırmak için yaptıkları yatırımlardan söz eden Akbaş, “Türkiye’de 6 milyon ton gübre tüketiliyor. Bunun 3 milyon tonu fosfatlı gübreler 3 milyon tonu da azotlu gübreler dediğimiz gübre grubu. Türkiye’de gübre üreten diğer şirketlerin de ham maddeyi genellikle yurt dışından alıyor.
Biz bu bakır üretirken sülfürik asit elde ediyoruz. Sülfürik asidi de katı hale getirmenin en iyi yolu gübreye çevirmek. Aslında devlet zamanında çok güzel yapmış. Mesela Samsun’daki fabrikanın yanında gübre fabrikası kurmuş. Ama daha sonrasında farklı şirketler haline geldi. Biz de ülkeye faydası olması için 1,2 milyar dolara Mazıdağı’nda müthiş bir tesis kurduk. Samsun’a yaptığımız gübre yatırımı 300 milyon dolar.
O da Şubat 2025’te devreye girecek. Sülfürik asit dediğimiz ürün bir gün 120 dolar ediyor, bir gün 0 lira ediyor, bir gün eksi 10 dolar ediyor. Böyle bir piyasası var. Üretip de eksi 10 dolara yeter ki al benden diyemezsiniz. Stoklama şansınız çok sınırlı. Sıvı bir ürün. Tanklarda belli bir yere kadar tutabiliyorsunuz. O yüzden en iyisi bunu gübreye çevirmekti. Şimdi bizim ürettiğimiz gübre gerçekten Türkiye’de çok tutulan bir ürün oldu” dedi.
“MTA kadar sondaj yapıyoruz”
Eti Bakır özelleştirilip Cengiz Holding bünyesine geçtiğinde Samsun’da 30 bin ton kapasite bulunduğunu ve katot bakır üretilemediğini kaydeden Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilister bakır üretiyordu. O bakırı alan firma bir daha gidiyordu onu tekrar ergiterek katot bakıra çeviriyordu. Siz çok düşüğe satıyordunuz, çok yüksek maliyetlere katlanıyordunuz. 2008 yılında Samsun’a çok ciddi bir yatırım yaptık. O zaman 200 milyon dolar bir yatırımla katot bakıra döndük.
Elektroliz tesisleri kuruldu ve 70 bin ton kapasiteye çıktık. Şimdi 2026 sonu itibarıyla da kapasitemiz 120 bin tona çıkacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile neredeyse başa başız. Bugüne kadar yaptığımız sondaj 2 milyon metreyi geçti ve sondaj çok ciddi bir gider kalemi, çok ciddi bir yatırım. Kırgızistan’da bir tane altın madenimiz var. Tek altın madenimiz burada. Bu altın madeni için kurduğumuz şirketin yüzde 25 hissesi Kırgızistan Devleti’ne ait. Orası da 2023 Ocak ayı itibariyle tamamlanıp üretime başladık.”
“Bu kadar üniversite mezununa ihtiyaç yok”
Nitelikli personel konusuna, “Avrupa’ya kıyasla genel nüfus içinde üniversite mezunu sayısında hala geride olabiliriz ama Türkiye’de bu kadar fazla üniversite mezununa ihtiyaç yok” diyen Asım Akbaş, “Maden mühendisliğine yoğun talep var. Özellikle iyi üniversiteden mezun olanlar biraz daha işin masa başı tarafına yönelmek istiyorlar. Bu işin pazarlamasına yöneliyorlar. Ben mühendislik mezunlarının pazarlama bölümünde çalışmalarından vicdanen rahatsız oluyorum” ifadelerini kullandı.
“Maden atığı pirit, roket bataryasında kullanılıyor”
“Bir gün TÜBİTAK’tan aradılar” diyerek anlatmaya başlayan Asım Akbaş, şunları aktardı: “Sizde pirit diye bir şey varmış, biz bundan istiyoruz dediler. TÜBİTAK kaça satarsınız diye sordu. Ne kadar istiyorsunuz diye sorduk, 500 kilo dedi. Bu bizim için o kadar küçük bir tonaj ki para istemiyoruz gelin, alın dedik. Biz yılda 500 bin ton pirit üretiyoruz.
Kamyonet gönderdiler, 500 kiloyu aldılar gittiler. Roketlerin içindeki bataryalarda kullanıyormuş TÜBİTAK. Daha önce de ithal ediliyormuş. Ciddi para ödüyorlarmış. Avrupalı bunu savunma sanayinde kullanıyorsunuz, vermeyiz deyince internetten pirit diye arama yapmışlar ve bizi bulmuşlar. TÜBİTAK’taki yetkililer bizi ziyarete geldiler. İstedikleri zaman pirit vermeye devam ediyoruz, tabii çok cüzi tutarlarda.”
Üç köy bir araya gelip şirket kurdu
Adıyaman’da Koçali, Bağlıca, Gökçay adlarındaki 3 köyün tam ortasında kalan bir alanda madencilik yaptıklarını ve bu üç köyün taleplerini karşılarken taşımacılık konusunda çıkan anlaşmazlığı köylülere ortak şirket kurdurarak çözdüklerini anlatan Eti Bakır Genel Müdürü Akbaş, “Üçköy Taşımacılık diye bir şirket kurdurduk.
Dedik ki sermayelerinizi koyacaksınız, kamyonlarınızı alacaksınız, işleri ortaklaşa yapacaksınız. Şimdi kavga yok. Profesyonel şekilde işlerini yapıyorlar. Bütün sorun çözüldü. Gayet başarılı bir model oldu. Yılda yaklaşık 180 bin ton konsantre taşıyorlar. Sadece nakliyeden yaklaşık yılda 3 milyon dolarlık ciroları oluyor” dedi.