İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 48 arttı

Türkiye ikinci el online oto pazarında satışlar 2021 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre arttı. Türkiye'de günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz edilerek hazırlanan Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan yapılan derlemeye göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2021 yılı Mart ayında satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu. Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

İlana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu. Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.

Elektrikli otomobil satışı 387 adet oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.

Satışlarda en fazla artış C-SUV segmentinde

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 60 bin 550 adetlik satış ve yüzde 41,1'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,3 pay ve 32 bin 896 adetle B segmentinde kaydedildi. Mart ayı segment bazında şubat ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 67 ile C-SUV, yüzde 53'le C ve yüzde 52 ile de E segmentinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 2,3 düştü

Martta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,4'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,3'lük düşüş kaydedildi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 43 bin 420 adet ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, en fazla fiyat düşüşü A, C-SUV ve C-Sedan segmentlerinde gerçekleşti. Satılan araçların yaş kırılımlarına bakıldığında ise en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.