İkinci el Rolex en değerli yatırım aracı oldu

Yener KARADENİZ

İkinci el lüks saat, son dönemde yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 2019’da dünyada 19 milyar dolarlık bir sektör haline gelen alanın en çok kazandıran markalarından biri de İsviçreli lüks saat markası Rolex. Yılda 800 bin adet üretilen ve sınırlı üretim nedeniyle de ikinci el piyasası oluşan markanın en büyük ikinci el satış platformu olan Bob’s Watches verilerine göre, bir Rolex'in ortalama fiyatı 2011-2021 yılları arasında geçen sürede 5 bin dolardan 13 bin doların üzerine çıkarak yüzde 160 değer kazandı. Söz konusu yükseliş ile Rolex, altından emlağa kadar birçok yatırım aracını geride bırakarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Genellikle seçkinlik simgesi olarak görülen ve 1905’te kurulan Rolex, en büyük lüks saat üreticisi olarak öne çıkıyor. Günlük yaklaşık olarak 2 bin gibi sınırlı bir üretim gerçekleştiren markanın, Türkiye’de 5’i İstanbul’da olmak üzere 15 mağazası bulunuyor.

Yüzde 160 değerlenme

Rolex saatlerin en büyük ikinci el satış platformu ise Bob’s Wathes. Rolex saatlerin yeniden satışı ve ticareti için çevrimiçi bir pazar olarak 1999’da kurulan şirket, geçen yıl Rolex saatlerin ikinci el piyasasının 10 yıllık nabzını tutan bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre, lüks saat markasının ikinci el ürünlerinin değeri ortalamada 5 bin doların biraz altında iken bu rakam 2021 itibari ile 13 bin dolara çıktı. Yani yüzde 160 gibi bir değerlenme söz konusu. Öyle ki sınırlı sayıda üretilen ve ünlü isimlerin kullandığı bazı saatlerin fiyatı servet değerine ulaştı. Bunlardan biri de Amerikalı oyuncu Paul Leonard Newman tarafından kullanılan ve 26 Ekim 2017 tarihinde açık artırma ile satılan saat. Paul Newman’a ait Rolex Daytona kol saati 15,3 milyon Euro ile alıcı bulmuştu. Böylece bugüne kadar bir müzayedede satılan en pahalı saat olmuştu. Halihazırda Bob’s Watches sitesinde en pahalı ikinci el Rolex, 135 bin dolar ile yine bir Daytone modeli oldu. Şu anda ortalama bir Rolex fiyatı 13 bin doların üzerinde. Bu rakam 2011’de 5 bin dolar civarındaydı. Daytona’da ise rakam 30 bin doları geçti. Aynı sürede Rolex’e en yakın performansı ise yüzde 195 artış ile Dow Jones Endüstriyel Endeksi gösterdi.

Pazar yüzde 50’ye yakın büyüyecek

Söz konusu gelişme ikinci el saat piyasasını da etkiledi. Amerikalı uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey&Company raporuna göre, salgın döneminde gerileyen ikinci el saat piyasası, büyümeye başladı. Rapora göre, ikinci el lüks saat pazarının toplam değerinin 19 milyar olduğu ve bu rakamın 2025 sonuna kadar yüzde 50’ye yakın artış ile 30 milyar dolar düzeyine ulaşması bekleniyor.