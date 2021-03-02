İkinci elde artan talep ekspertiz pazarını hareketlendirdi

Pandemi döneminde ikinci el araçlara olan talep arttı. 2020'de 2 milyonu online olmak üzere toplamda 11 milyonun üzerinde ikinci el binek ve hafif ticari araç satıldı. İkinci el otomobillere olan ilgi ve 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle, ticari satışlarda oto ekspertiz raporunun zorunlu kılınması oto ekspertiz sektörünü olumlu yönde etkiledi.

Söz konusu hareketliliğin de etkisiyle Türkiye'de oto ekspertiz merkezi olarak hizmet veren işletmelerin sayısı 4 binin üzerine çıktı. Bunların sadece bin adedinin TSE tarafından verilen hizmet yeterlilik belgesine sahip olduğuna dikkat çeken TÜV SÜD D-Expert CEO'su Emre Büyükkalfa, tüketicilere oto ekspertiz raporu alırken mutlaka kurumsal firmaları tercih etmeleri önerisinde buldu.

İkinci el araç alırken ödenecek paranın artık daha yüksek olduğunu belirten Büyükkalfa,"Bu nedenle ekspertiz hizmetini işin ehli ve ekspertiz konusunda tecrübeli kurumlara bırakmak gerekiyor. Araç satışlarında gizlenen hasarlarla şubelerimizde sıklıkla karşılaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse, bütün emeklilik planlarını bir otomobil almak üzerine şekillendiren bir müşterimiz vardı. Araca tarafımızca yapılan ekspertizde aracın geçmişte sel hasarı almış olduğu ortaya çıkmış oldu. Tespitimiz sayesinde satış sonrasında alıcının yüksek onarım maliyetleriyle karşılaşması engellenmiş ve mağduriyetinin önüne geçilmiş oldu."

"Kurumsal firmaların bu işe girmesiyle sektörde bir eleme olacak"

Belirli standartlara ulaşma konusunda bugüne kadar ciddi problemlerin yaşandığı oto ekspertiz sektöründe kurumsal şirketlerin işe girmesiyle gelecek yıllarda bir eliminasyon sürecinin yaşanacağını söyleyen Emre Büyükkalfa, "Yönetmeliğin de sektördeki olumlu etkisini göreceğimiz günlerde işini doğru yapan kurumsal firmaların gücüne güç katarak büyümeye devam edeceklerini düşünüyorum." dedi.