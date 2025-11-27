İkinci elde elektronik pazarına 45 milyon dolarlık dönüşüm yatırımı yapıldı

Yatırımı değer­lendiren EasyCep Kurucu Or­tağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Bu yatırım EasyCep için heyecan verici yeni bir dö­nemin kapılarını açıyor. Önce­liğimiz, öncüsü olduğumuz ye­nilenmiş elektronik ürün pa­zarında müşteri deneyimini çok daha yüksek bir seviyeye taşımak olacak. Bunun yanın­da, büyümemizi hızlandırmak üzere de çok iyi bir konumda­yız. EasyCep Express bayi ağı­mızla ikinci el cep telefonu piyasasında başlattığımız dönüşümü daha da ile­ri taşıyacağız.

Artık yalnızca cep tele­fonlarında değil, bilgisayardan tablete, oyun konsolun­dan akıllı ev alet­lerine kadar geniş bir yelpazede elekt­ronik ürünün yenilenmesine odaklanıyoruz. Böylece hem tü­keticilerin güvenilir ve uygun fiyatlı teknolojiye erişimini ko­laylaştırıyor hem de yerel es­nafa kazandıran, kayıt dışılığı azaltan sürdürülebilir bir eko­sistem inşa ediyoruz” dedi.

Yenilenmiş telefon pazarı yüzde 10’a ulaştı

EasyCep, Türkiye genelinde 300’den fazla fiziksel noktayı kapsayan bir operasyon ağına sahip. Önde gelen perakendeci­ler, e-ticaret platformları, OEM üreticiler ve telekom operatör­leriyle stratejik iş birlikleri ge­liştiren şirket, 12 ay garanti ve satış sonrası kapsamlı destek sağlanan yenilenmiş cihazla­rı, uygun fiyatlar ve esnek öde­me seçenekleriyle tüketicilere ulaştırıyor. EasyCep, 2021 ve 2024 yılları arasında gelirlerini 15 kat artırarak bir ivme yakala­dı.

Şirketin yeni nesil bayilik ağı EasyCep Express, ikinci el tele­fon esnafını ekosistemine dahil ederek 12 ay garantili ürünleri esnek ödeme seçenekleriyle tü­keticilere ulaştırıyor. Özdemir, “Gelişmiş pazarlarda yenilen­miş cep telefonlarının toplam pazar içindeki büyüklüğü yüz­de 25’lere ulaşırken, ülkemiz­de son yıllardaki hızlı değişim­le yenilenmiş telefonların payı yüzde 10’a ulaştı. Türkiye’de­ki sektör öncüsü deneyimiy­le yurt dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Su­udi Arabistan’da faaliyet göste­ren EasyCep, son olarak Suudi Arabistan ve BAE’de Xiaomi ile yaptığı iş birliği ile vites büyüt­meye hazırlanıyor” dedi.