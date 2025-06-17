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“İkinci konutta kredi kısıtının kaldırılması için görüşüyoruz”

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, kamunun üreteceği arsaların yüzde 10-15 düşük maliyetle geliştirilmesinin, konut fiyatlarını aşağı çekeceğini belirterek, “Böylece vatandaş konuta yüzde 40 daha uyguna erişir” dedi. Yılmaz ayrıca, ikinci evini alacaklara kredi kısıtlamasının kaldırılması için görüşme yaptıklarını kaydetti.

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“İkinci konutta kredi kısıtının kaldırılması için görüşüyoruz”
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Hamide HANGÜL

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başka­nı Ziya Yılmaz, konut üretimi­ni hızlandırmak ve konuta eri­şimi kolaylaştırmak için kamu eliyle uygun arsa geliştirilme­si ve konuta kredi kısıtlamala­rının kaldırılması önerisinde bulundu.

Konut sektörünün güncel konularına yönelik de­ğerlendirmeler yapmak ve KO­NUTDER’in yeni yönetim dö­neminin vizyonunu açıklamak için düzenlenen basın toplan­tısında konuşan Ziya Yılmaz, kamu politikalarına katkı ver­meye, soruna dair çözümler sunmaya ve sürecin aktif pay­daşı olmaya hazır olduklarını söyledi.

"Miami’de arasa maliyeti Türkiye’den düşük"

Ziya Yılmaz, bu kapsam­da KONUTDER olarak önce­lik verdikleri iki temel konuyu ve bunlara ilişkin çözüm öneri­lerini paylaşmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sür­dürdü:

“Birincisi, uygun arsa geliş­tirilmesi. Bu önerimiz, kamu eliyle üretilecek planlı arsala­rın, özel sektörün hız ve kalite kabiliyetiyle buluşturulması­nı içeriyor. . Konuya ilişkin ön­ce bir durum tespiti yapalım. Türkiye’de arsa maliyetleri, ge­lişmiş ülkelerle kıyaslandığın­da son derece yüksek bir sevi­yede. Örneğin, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde arsanın top­lam proje bedeli içindeki payı yüzde 20’yi bile bulmuyor.

Fa­kat bizde özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu oran yüz­de 40-50’nin altına dahi ine­miyor. Miami’de bile arsa mali­yetleri Türkiye’ye göre çok dü­şük. Şunu net bir şekilde kabul edelim; bu ciddi maliyet farkı, konuta erişebilirliği doğrudan etkiliyor. Konut ihtiyacının ve arz eksikliğinin fazla olduğu bölgelerde, yerine ve bölgesi­ne göre, kamunun üreteceği ar­saların toplam geliştirme ma­liyeti içindeki payı yüzde 10- 20’yi geçmeyecek şekilde özel sektöre vadeli olarak verilmesi önemli bir çözüm olacaktır.”

3 yıl içinde projeye başlama şartı

KONUTDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Yılmaz, bu arsa­lar için kamunun özel şartlar getirmesi gerektiğini, 3 yıl içe­risinde projeye başlanmasının koşul olarak getirilebileceğini, böylece arsa stokçuluğunun da engelleneceğini vurguladı. Ye­terlilik kriterlerini sağlayan A ve B sınıfı müteahhitlik karne­sine sahip konut geliştiricile­ri eliyle konut ihtiyacının hızlı ve eksiksiz karşılanabileceği­ni dile getiren Yılmaz, “Kamu­nun planlı arsa üretim gücü ile özel sektörün hız ve kalite kabiliyetini bir araya getire­cek.

Bu modelle, yüzde 10-15 arsa maliyetiyle konut ürete­bilirsek, vatandaşımız konuta yüzde 40 daha uyguna erişe­bilecektir” şeklinde konuştu. Yılmaz, Türkiye’deki ev sahip­liği oranındaki gerilemeden ve hükümetin sosyal konut üre­tim hamlesinden bahsederek, önerdikleri modelin hızlı, ni­telikli ve toplumun gerçek ih­tiyaçlarına yanıt veren konut üretimi için son derece etkili olacağını söyledi.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçtik”

Ziya Yılmaz, ikinci temel başlıklarının ise “konutta uy­gun koşullarla finansmana eri­şim” olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Ko­nuta erişim ancak uygun konut finansmanı ile mümkündür. Bu noktada BDDK'nın kredi kısıt­lamalarının önümüzdeki dö­nemde kaldırılacağını düşü­nüyoruz.

Çünkü, enflasyonun daha düzenli bir patikaya gir­miş olması bu beklentimizi ar­tırıyor. Bu konuyla ilgili Hazi­ne ve Maliye Bakanlığımız ile de görüşüyoruz. İmkanı olup da birden fazla konut alabilecek ve bunları da kiralık konut olarak piyasaya arz edebilecek kişile­ri de göz ardı etmemek gerek.”

Yılmaz, kredi kısıtlamala­rının bu yıl içinde kalkacağını düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL