İklim değişikliği danışmanlığının liderliğine KPMG seçildi

KPMG’nin, iklim riski stratejisi ve emisyon veri denetimi yetenekleriyle öne çıktığına dikkat çekilen raporda “İklim eylemine yönelik uzmanlığı ile iklim riskine strateji odaklı bir yaklaşım sunan KPMG, firmaların hem fiziksel hem de geçici iklim risklerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için tescilli ClimateIQ risk yönetimi aracını kullanarak, iklim değişikliğinin faaliyetleri üzerindeki etkisini anlamalarına ve tahmin etmelerine yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

"Etkinin farkındayız"

Konuya ilişkin açıklama yapan KPMG Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Yardımcı Ortağı Burak Oğuz; “KPMG uzmanları, müşterilerin giderek karmaşıklaşan bu alanda yollarını bulmalarına ve çevresel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya odaklanan güçlü hizmetler sunuyor. Küresel bir kuruluş olarak, ESG’nin müşterilerimizin işlerini büyütmelerine yapacağı olumlu ve güçlü etkinin farkındayız.

Bu nedenle uzmanlarımız, müşterilerimize sürdürülebilirlik yolculuklarında kendilerine duyulan güveni nasıl artıracaklarını, riskleri nasıl azaltacaklarını ve yeni finansal değerin kilidini nasıl açacaklarını göstermek için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek” dedi.