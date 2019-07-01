“İklimlendirme ihracatında pazar yelpazesi gelişiyor”

01 Temmuz 2019

İklimlendirme sektörü iç pazarı yıllardır sürekli büyüme trendindeyken 2018 yılında satışlarında yaklaşık yüzde 8-10 oranında bir küçülme yaşadığını söyleyen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, “2018 yılının Ağustos ayından sonra gerçekleşen ekonomik gelişmelerden kaynaklı bir küçülme yaşadık. Ürünlerimiz yatırım sektörüne hitap ettiği için iç pazarda aşağı yukarı tüm ürünlerde daralma oldu. Öte yandan ihracatımızda ise yükseliş trendi devam etti. 2017 yılına oranla yüzde 15 büyüyerek 4.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldığını anlatan Hakkı Şanal, tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımızda ise ciddi bir düşüş yaşandı. Isıtma sistem ve elemanları ve soğutma sistem ve elemanları alanında dış ticaret fazlası verdik. Bütün ürün gruplarımızın ithalat rakamları geriledi. Bunlar sevindirici gelişmeler” dedi.

2019 yılının ilk beş aylık verilerine baktığımızda bir miktar büyüme olduğunu belirten Hakkı Şanal, seçim ortamının yarattığı olumsuzlukların piyasaları durağanlığa sürüklediğini kaydetti.

“Yeni trendlere ayak uydurmalıyız”

Hedeflerinin sektör olarak 2019 yılında 5 milyar doların üzerinde ihracat satışı gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Hakkı Şanal, şunları belirtti: “Sektör olarak ihracat pazar yelpazemizi genişletmek amacı ile yoğun bir çalışma temposu içine girdik. Kendimize hedef olarak uzak lokasyonları belirledik. Güney Amerika ve Afrika’ya açıldık. Rusya’da kaybettiğimiz pazarı kazanmak için oradaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Bu pazarlarda katıldığımız sektörel fuarlar ve düzenlediğimiz ticari heyet organizasyonları gösterdi ki, Türkiye iklimlendirme ürünleri kalitesi ile bu pazarların ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. İhracatçımıza buralarda gösterilen ilgiden memnunuz. Uzun ve kalıcı ilişkiler kurulduğunda sektörümüz bu pazarlarda daha güçlü rekabet şansı elde edecek.”

Son yıllarda iklimlendirme cihazlarının enerji tüketiminin önemli bir konu haline geldiğini anlatan Hakkı Şanal, “Bu noktada enerji verimliliği trendine uygun cihazlara yönelim sektörümüzün gelişmesinde başlıca etmen. Sektörde ozon tabakasına zarar veren ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Avrupa’da enerji verimliliği kıstasları adım adım artırılıyor. Sektör kendini bu doğrultuda yeni ürünlere hazırlıyor. Çünkü Avrupa bizler için çok önemli bir pazar. Bu pazarda yok olmamak için yeni trendlere ayak uydurmalıyız. Öte yandan ülkemizdeki Ar-Ge merkezi mevzuatında yapılan değişiklik sonrasında da Ar-Ge merkezi sayımız kısa sürede artarak 25’e ulaştı. Firmalarımız daha profesyonelce bu faaliyetlerini yürütmeye başlıyor. Devletin kontrolünde sistematik çalışmalar yapılıyor. Bu da sektörümüzün gelişimi açısından oldukça önemli” dedi.

“Bireysel ürünler pazarı büyüyor”

Dünyada son 10 yılda HVAC sistemleri pazarında bireysel ürünlerin merkezi sisteme göre daha fazla tercih edildiğinin altını çizen Şanal, “Bireysel ürünler pazarı büyüyor. Özellikle VRF pazarı merkezi sistemden daha büyük oranda büyüdü. Bu iç pazarda gelişmeler aynı şekilde gerçekleşti. VRF ürünler daha pratik çözümler sunuyor” açıklamasını yaptı.