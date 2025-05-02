“İklimlendirme ihracatında yükselen grafiğimiz sektöre güç katıyor”

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ihracat­çı firmaları tek çatı altında toplayarak sektörün dış pazar­lardaki payını artırmayı hedef­leyen İklimlendirme Sanayi İh­racatçıları Birliği (İSİB), hafta içinde Ankara’da gerçekleştirdi­ği Olağan Genel Kurul Toplan­tısı’nın ardından, 2024 yılında gösterdikleri üstün ihracat per­formanslarıyla öne çıkan firma­ları ödüllendirdi.

“2025’te daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz”

Orta Anadolu İhracatçı Birlik­leri Genel Sekreterliği binasında düzenlenen “İhracatın Liderleri Ödül Töreni” farklı kategorilerde en fazla ihracat yapan, yeni pa­zarlara açılan ve sektörün farklı alt ürün gruplarında ihracat ya­pan firmalar ödüllerini aldı.

Törende konuşan İSİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2024 yılı hem küresel ti­caretteki belirsizliklere hem de bölgesel dalgalanmalara rağmen sektörümüzün dayanıklılığı­nı bir kez daha ortaya koyduğu bir yıl olduğunu belirtti. İklim­lendirme sektörü olarak Tür­kiye ihracatına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüklerini ifade eden Şanal, “Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımıza, yö­neticilerimize ve çalışanlarımı­za teşekkür ediyorum.

2025 yı­lında da daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. 2024 yılını 7,1 milyar dolar ihracat ile kapattık. Hedefimiz sektör ola­rak 2025 yılında 7,8 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bu tarihi zir­veyi siz ihracatçılarımızın çaba­sı, Birliğimizin yoğun faaliyet ve tanıtımları ile gerçekleştireceği­mize inancım tam” dedi.

2024 yılı boyunca ihracatta öne çıkan firmaların değerlendirildiği törende; büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere, ürün bazlı ihracattan en çok ülkeye ihracata kadar pek çok alanda başarı hikâyeleri ödül­lendirildi. İhracat Genel Müdü­rü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile yönetim kurulu üyeleri takdim etti. En çok ihracat yapan ilk üç firma ise Daikin, Bosch Ter­moteknik ve Vissmann oldu.