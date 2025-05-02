“İklimlendirme ihracatında yükselen grafiğimiz sektöre güç katıyor”
İSİB Başkanı Mehmet Şanal, küresel ticaretteki belirsizliklere ve dalgalanmalara rağmen sektörün dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, ihracatta yükselen grafiklerinin sektöre güç katığını söyledi.
İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaları tek çatı altında toplayarak sektörün dış pazarlardaki payını artırmayı hedefleyen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), hafta içinde Ankara’da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, 2024 yılında gösterdikleri üstün ihracat performanslarıyla öne çıkan firmaları ödüllendirdi.
“2025’te daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz”
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binasında düzenlenen “İhracatın Liderleri Ödül Töreni” farklı kategorilerde en fazla ihracat yapan, yeni pazarlara açılan ve sektörün farklı alt ürün gruplarında ihracat yapan firmalar ödüllerini aldı.
Törende konuşan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2024 yılı hem küresel ticaretteki belirsizliklere hem de bölgesel dalgalanmalara rağmen sektörümüzün dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduğu bir yıl olduğunu belirtti. İklimlendirme sektörü olarak Türkiye ihracatına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüklerini ifade eden Şanal, “Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
2025 yılında da daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. 2024 yılını 7,1 milyar dolar ihracat ile kapattık. Hedefimiz sektör olarak 2025 yılında 7,8 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bu tarihi zirveyi siz ihracatçılarımızın çabası, Birliğimizin yoğun faaliyet ve tanıtımları ile gerçekleştireceğimize inancım tam” dedi.
2024 yılı boyunca ihracatta öne çıkan firmaların değerlendirildiği törende; büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere, ürün bazlı ihracattan en çok ülkeye ihracata kadar pek çok alanda başarı hikâyeleri ödüllendirildi. İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile yönetim kurulu üyeleri takdim etti. En çok ihracat yapan ilk üç firma ise Daikin, Bosch Termoteknik ve Vissmann oldu.