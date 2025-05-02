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“İklimlendirme ihracatında yükselen grafiğimiz sektöre güç katıyor”

İSİB Başkanı Mehmet Şanal, küresel ticaretteki belirsizliklere ve dalgalanmalara rağmen sektörün dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, ihracatta yükselen grafiklerinin sektöre güç katığını söyledi.

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“İklimlendirme ihracatında yükselen grafiğimiz sektöre güç katıyor”
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İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ihracat­çı firmaları tek çatı altında toplayarak sektörün dış pazar­lardaki payını artırmayı hedef­leyen İklimlendirme Sanayi İh­racatçıları Birliği (İSİB), hafta içinde Ankara’da gerçekleştirdi­ği Olağan Genel Kurul Toplan­tısı’nın ardından, 2024 yılında gösterdikleri üstün ihracat per­formanslarıyla öne çıkan firma­ları ödüllendirdi.

“2025’te daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz”

Orta Anadolu İhracatçı Birlik­leri Genel Sekreterliği binasında düzenlenen “İhracatın Liderleri Ödül Töreni” farklı kategorilerde en fazla ihracat yapan, yeni pa­zarlara açılan ve sektörün farklı alt ürün gruplarında ihracat ya­pan firmalar ödüllerini aldı.

Törende konuşan İSİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2024 yılı hem küresel ti­caretteki belirsizliklere hem de bölgesel dalgalanmalara rağmen sektörümüzün dayanıklılığı­nı bir kez daha ortaya koyduğu bir yıl olduğunu belirtti. İklim­lendirme sektörü olarak Tür­kiye ihracatına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüklerini ifade eden Şanal, “Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımıza, yö­neticilerimize ve çalışanlarımı­za teşekkür ediyorum.

2025 yı­lında da daha güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. 2024 yılını 7,1 milyar dolar ihracat ile kapattık. Hedefimiz sektör ola­rak 2025 yılında 7,8 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bu tarihi zir­veyi siz ihracatçılarımızın çaba­sı, Birliğimizin yoğun faaliyet ve tanıtımları ile gerçekleştireceği­mize inancım tam” dedi.

2024 yılı boyunca ihracatta öne çıkan firmaların değerlendirildiği törende; büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere, ürün bazlı ihracattan en çok ülkeye ihracata kadar pek çok alanda başarı hikâyeleri ödül­lendirildi. İhracat Genel Müdü­rü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile yönetim kurulu üyeleri takdim etti. En çok ihracat yapan ilk üç firma ise Daikin, Bosch Ter­moteknik ve Vissmann oldu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL