İklimlendirme sektörü ihracatı martta yüzde 38 arttı

Türkiye iklimlendirme sektörü, 2021 yılı mart ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 oranında arttırdı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) açıklamasına göre, sektörün ihracatı 2020’nin mart ayına göre yüzde 38, 2021 yılbaşından bu yana ise yüzde 22 arttı. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 2,5’tan yüzde 3,2 seviyesine ulaştı.

Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk iklimlendirme sektörü, ısıtma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 32,4, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 4,4, klima sistem ve elemanlarında yüzde 9,8, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 23,4, havalandırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 32,9, yalıtım malzemelerinde ise yüzde 20,9 ihracat artışı sağladı. Mart ayı içinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Polonya oldu.

"İhracat birim fiyatında 5 dolara ulaşmak istiyoruz"

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, salgın sürecine rağmen sektör firmalarının ihracatlarını istikrarlı bir şekilde artırdığını aktardı. Bu yıl için hedefledikleri 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Şanal, "Türkiye ihracat birim fiyatın ortalama 1,1 dolar olarak gerçekleştiği bu dönemde Türk iklimlendirme sektörünün ihracat birim fiyatı 4,6 dolara yükseldi. Sektör olarak yakında zamanda katma değeri artırarak 5 dolara ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.