İklimlendirme sektöründen altı ayda 3,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye iklimlendirme sanayisi bu yılın ocak-haziran döneminde 186 ülkeye toplam 3 milyar 363 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin, haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kaydedildi.

Yılın ilk 6 aylık dönemindeyse ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yükseldi.

İklimlendirme sektörünün 6 aylık dönemdeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artışla 3 milyar 363 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yapılan ülke sayısı 186 olarak kayıtlara geçerken sektörün haziran ayındaki ihracatı yüzde 25,6 artışla 495 milyon dolar oldu.

Avrupa Birliği ülkeleri ihracatta zirvede

Yılın ilk yarısında en çok ihracat yapılan ülkelerde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri grubu başı çekti.

Bu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat 1 milyar 648 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB ülkelerini sırasıyla 397 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 336 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri, 331 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri ve 282 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

2022 Ocak-Haziran döneminde en çok ihracat yapılan ülkelerde ise dış ticarette Türkiye'nin en önemli partnerlerinden olan Almanya ilk sırada yer aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 356 milyon dolar olarak kayda geçti. Almanya'yı 230 milyon dolarla İtalya, 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 148 milyon dolarla Fransa ve 135 milyon dolarla İspanya izledi.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler Romanya, Polonya, Irak, Rusya ve ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan şehir 1 milyar 285 milyon dolarla İstanbul olurken, İstanbul'u 384 milyon dolarla Manisa, 317 milyon dolarla Kocaeli, 279 milyon dolarla İzmir ve 235 milyon dolarla Bursa takip etti.

En çok ihracat yapan diğer şehirler ise Gaziantep, Ankara, Konya, Kayseri ve Sakarya oldu.