Bomaksan, artan talebe yetişmek için yeni fabrika ile kapasiteyi katladı

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Havanın kalitesini artırmaya yönelik ürün, sistem ve mühendislik çözümleri sunan, geliştiren ve üreten Bomaksan, Türkiye’de endüstriyel toz toplama ve filtrasyonu alanında en geniş ürün gamına sahip olan ve sadece bu alana odaklanan tek firma konumunda. Şirket, 2021’de ihracatını yüzde 45 artırmanın yanı sıra Türk firmalarının yurtdışındaki birçok projesinde çözüm ortağı olarak yer aldı.

Söz konusu büyümeyi doğru pazarlarda, doğru ürünlerle ve iş birlikleriyle sağladıklarını anlatan Bomaksan Satış & İş Geliştirme Direktörü Erinç Çelik, “Ayrıca dünyada her geçen gün derinleşen iklim krizi ve hava kirliliğine çözüm üretmeye yönelik artan bilinç bizi ve yaptığımız işi öne çıkardı diyebiliriz. 2022’de, BOA AIR markalı profesyonel tip hava temizleme cihazları ürün gamımızın genişlemesiyle hedeflerimizi büyüttük. Global pazarda artan talebi karşılamak ve taleplere yetişmek için kapasitemizi artırma kararı aldık” dedi.

Bu kararla birlikte 2021 yılını yüzde 50 ciro ve yüzde 100 ihracat artışıyla kapattıklarını vurgulayan Çelik, “2022 cirosal anlamda yüzde 50, ihracatta ise yüzde 70 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi BOA AIR markalı ürünlerimiz ve yenilikçi endüstriyel havalandırma ve filtrasyon çözümlerimizin ihracat oranlarını artırarak sağlayacağız” ifadesini kullandı.

"Yurtdışında hava temizleme cihazlarımıza talep %300 arttı"

Almanya, Slovenya, Belçika, İsrail, Polonya, Portekiz, İtalya, Avustralya, Hollanda, Çekya ve İngiltere başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye hizmet verdiklerini dile getiren Erinç Çelik, artan pazar payıyla her geçen gün ihracat odaklı faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Yeni yatırımlarıyla üretim ve ihracatta ciddi bir büyüme öngördüklerini kaydeden Erinç Çelik, "Ürünlerimiz özellikle COVID-19 salgını sürecinde hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi gördü. Profesyonel tip hava temizleme cihazlarımıza olan talep, yurt dışında yüzde 300 artış gösterdi. Taleplere yetişebilmek adına 2022 yılının başında yeni fabrikamıza taşınarak üretim kapasitemizi 4 kat artırdık" dedi.

Bu doğrultuda 2022’de özellikle Avrupa pazarında daha fazla var olmak istediklerini dile getiren Çelik, "2021 yılı bizim adımıza başarılı bir yıldı. Hedeflerimizin çok üzerinde rakamlara ulaştığımız ve artan talebi karşılamaya yönelik ciddi anlamda zorlandığımız bir yıl oldu diyebiliriz. 2021’de ihracatımızı yüzde 45 artırmanın yanı sıra Türk firmalarının yurtdışındaki birçok projesinde çözüm ortağı olarak yer aldık. 2022 yılında yeni hedef olarak; AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve ABD pazarlarını radarımıza aldık" açıklamasını yaptı.

Öte yandan 2021 yılında yeni fabrikaya geçiş sürecinin başladığını kaydeden Çelik, “Bu sayede imalat kapasitemizi de artırmayı planlamaktayız. 2021 yılını 60 milyon TL ciro ile kapattık. Bununla birlikte BOAsmart ürün ailesini genişletmek ve alternatif teknolojiler ile donatmak adına Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

“50 cihazın hava kalitesini mobil uygulamadan izleyebiliyoruz”

Erinç Çelik, BOA AIR markasıyla geliştirdikleri profesyonel hava temizleme cihazlarını piyasaya sunarak, faaliyet alanlarını ticari alanların havasını temizlemeye yönelik ürünlerle genişlettiklerini belirterek, “2021’de ise BOA AIR profesyonel hava temizleme ürün gamını farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirerek ürünlerimize yenilerini ekledik. BOAsmart ürün ailesi ile tek bir mobil uygulama üzerinden 50 cihazın hava kalitesini izleyebilme ve her birini tek tek kontrol edebilme imkanı sunmaya başladık. 2021’de mevcut ürünlerimizin yanı sıra BOAsmart, DUFILmini, RetroWALL ve TOFILbench ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. 2022 yılında da teknolojik gelişmelere entegre olabilen yaklaşımımız çerçevesinde akıllı ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ar-Ge’ye ayrılan payı 4 kat artırdı

Toz toplama alanında Türkiye’de TÜBİTAK desteği alan ilk ve tek Ar-Ge projesini Bomaksan’ın gerçekleştirdiğini dile getiren Erinç Çelik, yaptıkları geliştirme sayesinde ürünlerinin enerji tüketimini azaltarak önemli bir avantaj sağladıklarını vurguladı. BOA AIR markasının hem tasarımı hem üretimiyle yüzde 100 yerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu yıl Ar-Ge’ye ayırdığımız pay, geçen yılın sonuna göre yaklaşık 4 kat arttı. Ar-Ge yatırımlarımızın ana odağını BOA AIR markamızla ürün gamımıza yeni eklediğimiz profesyonel tip hava temizleme cihazları oluşturuyor. Yeni ürünlerimizin en önemli özelliği, insan yoğunluğunun ve sirkülasyonunun yüksek olduğu iç ortamlarda kullanıma uygun olması. Yakın zamanda BOA AIR markalı ürün ailesini genişletmek ve alternatif teknolojilerle donatmak adına Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.