Dünyanın yüzde 83’ü kirli hava soluyor

Hava kalitesi tekno­loji şirketi IQAir, 138 ülkedeki yakla­şık 40 bin hava kalitesi izle­me istasyonundan elde edi­len verilerin analizine ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Buna göre dünya nüfusunun büyük kısmının hava kirlili­ğiyle mücadele ettiği vurgu­lanan raporda, 2024›te dün­ya genelindeki şehirlerin sadece yüzde 17›sinin DSÖ›­nün belirlediği, havada bu­lunan "PM2.5 kirletici par­tikül maddesi yoğunluğu" standartlarını karşıladığı tespit edildi. Raporda, hava­sı en kirli ülkelerin Çad, Kon­go Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve Hin­distan olduğuna dikkat çeki­lirken, en kirli havaya sahip 9 şehirden 6’sının Hindis­tan’da bulunduğu aktarıldı.

Hava kalitesi izleme istasyon sayısı artıyor

Pek çok ülkede daha doğru veriler elde edilebilmesi için gerekli izlemelerin yapılma­dığı, bu nedenle hava kirliliği oranının ölçülenden çok daha fazla olabileceğine işaret edi­len raporda, daha iyi ölçümler yapılabilmesi adına hava kali­tesi izleme istasyonlarının sa­yısının artırıldığı bildirildi.

Raporda, hava kirliliğinin “insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehdit olmaya devam ettiği”nin altı çizilerek, Çin’in başkenti Pekin, Güney Kore’nin başkenti Seul ve Po­lonya’nın Rybnik kenti başta olmak üzere birçok şehirdeki hava kalitesinin taşıtlardan, enerji santrallerinden ve sa­nayiden kaynaklanan kirliliğe yönelik daha sıkı düzenleme­ler aracılığıyla iyileştirildiği vurgulandı.

Hava kalitesinin önemine dikkat çeken Sunway Geze­gen Sağlığı Merkezi’nde hava kirliliği uzmanı Fatimah Aha­mad, “Suyunuzun kalitesi kö­tüyse ya da hiç suyunuz yok­sa, insanlara günde yarım saat beklemelerini söyleyebilirsi­niz, su gelir ancak havanız kö­tüyse insanlara nefes almaya ara vermelerini söyleyemez­siniz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın %99’u risk altında

Malezya merkezli Sunway Gezegen Sağlığı Merkezi’nde hava kirliliği uzmanı Fatimah Ahamad, kirli havayı uzun süre solumanın solunum yolu rahatsızlıkları, Alzheimer ve kanser gibi pek çok hastalığa neden olabileceğini belirtti. Hava kirliliği seviyesini düşürmek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getiren Ahamad, DSÖ’nün daha önce açıkladığı verilere göre dünya nüfusunun yüzde 99’unun tavsiye edilen hava kalitesi seviyelerini karşılamayan yerlerde yaşadığının tespit edildiğine dikkati çekti.

Türkiye’ye yıllık maliyeti 1.5 trilyon TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meclis’e sunduğu rapora göre Türkiye’de bir yılda iklim değişikliği kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu erken bitki, hayvan ve insan ölümlerinin ekonomik maliyetinin 40 milyar doları aştığı belirtildi. Bu miktar, Türkiye’de bir yıl içinde iklim değişikliğine neden olan etkenlerin ekonomik maliyetinin 1.5 trilyon liraya denk geliyor.