İKMİB başkan adayı Koçak: Aidatları düşürmeyi planlıyoruz

Osman KILIÇ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) için adaylık yarışı sürüyor. İKMİB Başkan adayı Tayfun Koçak DÜNYA gazetesini ziyaret ederek projelerini anlattı. En önemli projelerinin aidatları düşürmek olacağını dile getiren Koçak, aidatları 10 binde 2’ye düşüreceklerini kaydetti. 2023 yılına kadar 10 farklı ülkede ofisler açacaklarını bildiren Koçak, en çok ihracat yapılan ve ihracat potansiyeli olan ülkeleri seçtiklerini söyledi. 360 derece pazarlama yapmak istediklerini bildiren Koçak, “Yurtdışı derneklerle de sıkı ilişkiler kurmak istiyoruz” dedi. Dijitalleşme çalışmalarını da sürdürmek istediklerini ifade eden Koçak, “İngilizce ve başka dillerde de web siteleri kurmamız lazım” diye konuştu.

“Kimya sektörü olarak hedefimiz kalıcı birincilik”

STK’larla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Koçak, “Seçimleri kendi projelerimizle yürüttük, agresif olmadık. Mevcut Başkan Adil Pelister’le de konuştuk” şeklinde konuştu. Kimya ihracatını da değerlendiren Koçak, “Bu sene de ihracatta ikinci oluruz gibi duruyor. Ama otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar bizi birinciliğe götürebilir gibi duruyor. Kazanırsak her zaman bizim hedefimiz birincilik ve kalıcı birincilik” açıklamasında bulundu. Kimya sektörünün bazı sıkıntıları olduğunu da ifade eden Koçak, “Hammadde fiyatlarının artması sektörümüzü kötü etkiliyor, fiyatlar neredeyse 2 katına çıktı. Bunun altından da bir şekilde çıkacağız” dedi.