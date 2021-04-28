İKMİB Başkanı Pelister: Lojistikte pek çok sorunumuz bulunuyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Deniz yolu taşımacılığında konteyner ve gemi bulma konusundaki sıkıntılar, salgın nedeniyle çalışmalarını yavaşlatan limanlar gibi pek çok sorunumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kimya sektöründe lojistik ile ilgili yaşanan sıkıntıların sebepleri ve çözüm önerilerinin ele alındığı “Kimya Sektöründe Lojistik Sorunları” webinarının moderatörlüğünü İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister yaptı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, salgından kaynaklı olarak küresel ticarette pek çok sorunun ortaya çıktığını ve ihracatçıların süregelen salgının etkilerinin yanı sıra dış ticarette de özellikle lojistik alanında pek çok sorun yaşamaya başladıklarını belirtti.

"Konteyner ve gemi bulma sıkıntılarımız var”

Pelister, “Sektörümüzün ürünlerinin taşıma şekilleri dağılımına baktığımızda yüzde 79,1’i deniz yoluyla, yüzde 17,6’sı kara yoluyla, kalan yaklaşık yüzde 3,5’luk kesimi ise diğer şekillerde taşındığını görüyoruz. Deniz yolu taşımacılığında konteyner ve gemi bulma konusundaki sıkıntılar, salgın nedeniyle çalışmalarını yavaşlatan limanlar gibi pek çok sorunumuz bulunuyor." dedi.

Kara yolu taşımacılığında da sınır kapılarında uzayan bekleme süreleri, ülkelerin salgın nedeniyle sınır kapılarını kapamaları gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Pelister, "Hava yolu taşımacılığında ise salgın kaynaklı sorunlar dışında en önemli sıkıntımız hava yolu ile tehlikeli madde taşımacılığı konusundaydı. İKMİB olarak, kimya ihracatında tehlikeli maddeler sınıfına giren ürünlerin numunelerinin hava yolu ile iletilmesi için gerekli olan Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası eğitimi konusunda Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı konusunda UPS ile 2019 yılında iş birliği yaptık" ifadelerini kullandı.