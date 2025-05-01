İlbak: Yangınların Türkiye’ye yıllık maliyeti 9,8 milyar dolar
Yangın söndürme sistemlerinin en kritik bileşenlerinden birinin yangın pompaları olduğuna dikkat çeken Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, Türkiye’de her 20 dakikada bir yangın olayı yaşandığını söyledi. Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise yangınların Türkiye’ye yıllık maliyetinin 9,8 milyar dolar olduğunu belirtti.
Sevil ÇOBAN
Masdaf ile Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi Allianz Teknik, yangın güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, yangın pompalarının güvenli bina altyapılarındaki kritik rolü, sigorta sektörüne etkileri ve inşaat sektöründeki uygulamaları detaylı şekilde ele alındı.
Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, “Yangın konusunda ‘ateş düştüğü yakar’ durumundayız” diyerek başladığı konuşmasında yangınların önlenmesinde doğru mühendisliğin önemine dikkat çekti. Özdemir, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2024'te İstanbul’da toplam 24 bin 948 yangın meydana geldi. Bu veriler bize yaklaşık 20 dakikada bir yangın çıktığını gösteriyor. Ne yazık ki yangınlarda yaralanmalar ve can kayıpları da yaşandı. Bu nedenle yangın anında yeterli su basıncını sağlayarak etkili bir söndürme süreci yürütebilmek, hayati önem taşıyor” dedi.
Yangın pompa sistemlerinin düzenli bakımı ve periyodik kontrollerinin önemine dikkat çeken Özdemir, yangın söndürme sistemlerinin en kritik bileşenlerinden biri olan yangın pompalarının bu noktada devreye girerek müdahale süresini kısalttığını ve olası zararları en aza indirdiğine dikkat çekti.
400’den fazla risk faktörü var
Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, sıradan bir işletmede 400’den fazla risk faktörü bulunduğuna işaret ederek, “Yangın, işletmelerin ve yapıların karşı karşıya kaldığı en yıkıcı risklerden biridir. Ancak bu riski yönetirken dikkat edilmesi gereken, doğal afetlerin aksine alınacak etkili önlemler sayesinde hem olasılığın hem de etkisinin büyük ölçüde azaltılabilir olmasıdır. Bu noktada risk yönetimi sadece sigortalanabilirlik açısından değil, insan hayatı ve işletmelerin iş sürekliliği açısından da kritik bir rol üstlenir. Yangın riskine karşı alınacak her önlem, aynı zamanda uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir parçasıdır” diye konuştu.
“Yangın da deprem kadar can alıyor”
Yangın güvenliğinin yalnızca yapı ruhsatı sürecine sıkışmış bir teknik zorunluluk değil, tasarımdan inşaata, işletmeden denetime kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir şekilde ele alınması gereken hayati bir konu olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise şunları söyledi: “Dönüşümün sürdürülebilir olması için tasarımcıdan uygulayıcıya, kamu otoritelerinden sigorta şirketlerine kadar sektörün tüm paydaşları sorumluluğunu bilmeli ve sürecin aktif bir parçası olmalıdır. Yangın güvenliğinin maliyeti o yapının toplam maliyetinin sadece yüzde 4 ila 6’sına tekabül eder. Doğru yere doğru maliyet harcanmazsa sonuç kaçılmaz olur. Türkiye’de 1 yılda yaklaşık 600 kişi yangınlarda hayatını kaybediyor. Yangına da depreme kaybettiğimiz kadar can kaybediyoruz. Bu yangınların Türkiye’ye yıllık maliyeti ise 9,8 milyar doları buluyor.”
En yüksek risk metalde
Yangınların sektörel dağılımı sorduğumuz İlker İbik, şu yanıtı verdi: “Geçen sene yangınların yaklaşık 560 tanesi endüstriyel tesislerde meydana geldi. Yani yaklaşık 50'de biri. Ama maddi kaybın %10'u endüstriyel tesislerde oldu. O endüstriyel tesislerde de ilk akla gelen plastik ve kimya sanayidir. Ama öyle değil. En yüksek kayıp metal ve metal ürünleri sektöründe. Metal yangınları diğerlerine göre çok daha zor söndürülüyor. Çünkü, alüminyum 300-350 derecede, çelik 525-530 derece arasında mukavemetini kaybediyor."
“Yangın güvenliği hayat kurtarma sanatıdır”
Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba ise yaptığı sunumda şunları söyledi: “Son 10 yılda ABD’de her yıl ortalama 500 bin yapısal yangın meydana geldi ve yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da ise sadece 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale edildi.
Bu veriler, yangının ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla yangın anında sistemlerin hatasız çalışması, insan hayatıyla doğrudan ilişkilidir. Doğru kapasite ve doğru pompa seçimi, uygun tesisat uygulamaları, test sistemlerinin düzenli çalıştırılması ve periyodik bakım, yangın sistemlerinin etkinliği için vazgeçilmezdir. Unutmayalım, yangın güvenliği sadece bir risk yönetimi değil, aynı zamanda hayat kurtarma sanatıdır.”