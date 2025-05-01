İlbak: Yangınların Türkiye’ye yıllık maliyeti 9,8 milyar dolar

Sevil ÇOBAN

Masdaf ile Deprem & Yangın Test ve Eği­tim Merkezi Allianz Tek­nik, yangın güvenliği far­kındalığını artırmak ama­cıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Et­kinlikte, yangın pom­palarının güvenli bina altyapılarındaki kritik ro­lü, sigorta sektörüne etkileri ve inşaat sektöründeki uygula­maları detaylı şekilde ele alın­dı.

Masdaf CEO’su Erhan Öz­demir, “Yangın konusunda ‘ateş düştüğü yakar’ durumundayız” diyerek başladığı konuşmasın­da yangınların önlenmesinde doğru mühendisliğin önemi­ne dikkat çekti. Özdemir, “İs­tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2024'te İstan­bul’da toplam 24 bin 948 yangın meydana geldi. Bu veriler bize yaklaşık 20 dakikada bir yangın çıktığını gösteriyor. Ne yazık ki yangınlarda yaralanmalar ve can kayıpları da yaşandı. Bu ne­denle yangın anında yeterli su basıncını sağlayarak etkili bir söndürme süreci yürütebilmek, hayati önem taşıyor” dedi.

Yangın pompa sistemleri­nin düzenli bakımı ve periyodik kontrollerinin önemine dikkat çeken Özdemir, yangın söndür­me sistemlerinin en kritik bi­leşenlerinden biri olan yangın pompalarının bu noktada dev­reye girerek müdahale süresi­ni kısalttığını ve olası zararları en aza indirdiğine dikkat çekti.

400’den fazla risk faktörü var

Allianz Türkiye Risk Mü­hendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, sıradan bir işletmede 400’den fazla risk faktörü bulunduğu­na işaret ederek, “Yangın, işlet­melerin ve yapıların karşı kar­şıya kaldığı en yıkıcı risklerden biridir. Ancak bu riski yönetir­ken dikkat edilmesi gereken, doğal afetlerin aksine alınacak etkili önlemler sayesinde hem olasılığın hem de etkisinin bü­yük ölçüde azaltılabilir olma­sıdır. Bu noktada risk yöneti­mi sadece sigortalanabilirlik açısından değil, insan hayatı ve işletmelerin iş sürekliliği açı­sından da kritik bir rol üstle­nir. Yangın riskine karşı alına­cak her önlem, aynı zamanda uzun vadeli bir sürdürülebilir­lik stratejisinin önemli bir par­çasıdır” diye konuştu.

“Yangın da deprem kadar can alıyor”

Yangın güvenliğinin yalnız­ca yapı ruhsatı sürecine sıkış­mış bir teknik zorunluluk de­ğil, tasarımdan inşaata, işlet­meden denetime kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir şe­kilde ele alınması gereken ha­yati bir konu olduğunu vurgu­layan Türkiye İMSAD Yapı­sal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise şunları söyledi: “Dönüşümün sürdürülebilir olması için ta­sarımcıdan uygulayıcıya, ka­mu otoritelerinden sigorta şir­ketlerine kadar sektörün tüm paydaşları sorumluluğunu bil­meli ve sürecin aktif bir parça­sı olmalıdır. Yangın güvenliği­nin maliyeti o yapının toplam maliyetinin sadece yüzde 4 ila 6’sına tekabül eder. Doğru ye­re doğru maliyet harcanmaz­sa sonuç kaçılmaz olur. Türki­ye’de 1 yılda yaklaşık 600 kişi yangınlarda hayatını kaybedi­yor. Yangına da depreme kay­bettiğimiz kadar can kaybe­diyoruz. Bu yangınların Tür­kiye’ye yıllık maliyeti ise 9,8 milyar doları buluyor.”

En yüksek risk metalde

Yangınların sektörel dağılımı sorduğumuz İlker İbik, şu yanıtı verdi: “Geçen sene yangınların yaklaşık 560 tanesi endüstriyel tesislerde meydana geldi. Yani yaklaşık 50'de biri. Ama maddi kaybın %10'u endüstriyel tesislerde oldu. O endüstriyel tesislerde de ilk akla gelen plastik ve kimya sanayidir. Ama öyle değil. En yüksek kayıp metal ve metal ürünleri sektöründe. Metal yangınları diğerlerine göre çok daha zor söndürülüyor. Çünkü, alüminyum 300-350 derecede, çelik 525-530 derece arasında mukavemetini kaybediyor."

“Yangın güvenliği hayat kurtarma sanatıdır”

Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba ise yaptığı sunumda şunları söyledi: “Son 10 yılda ABD’de her yıl ortalama 500 bin yapısal yangın meydana geldi ve yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da ise sadece 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale edildi.

Bu veriler, yangının ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla yangın anında sistemlerin hatasız çalışması, insan hayatıyla doğrudan ilişkilidir. Doğru kapasite ve doğru pompa seçimi, uygun tesisat uygulamaları, test sistemlerinin düzenli çalıştırılması ve periyodik bakım, yangın sistemlerinin etkinliği için vazgeçilmezdir. Unutmayalım, yangın güvenliği sadece bir risk yönetimi değil, aynı zamanda hayat kurtarma sanatıdır.”