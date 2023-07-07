Ilgın Ticaret Borsası'nda ilk hasat programı tamamlandı

Törende konuşan Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, sezonun hayırlı olmasını dileyerek gıda güvenliğinin savunma sanayi kadar kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Programa Ilgın Kaymamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Zeliha Akın, Ulusal Hububat Konseyi Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp, Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, tüccarlar, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ulusal Hububat Konseyi Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp ise Türkiye’de 21,5 milyon ton buğday ve 9 milyon ton arpa rekoltesi beklediklerini aktardı. Aydınalp, konseyin raporlarına göre Konya’da 2,2 milyon ton buğday, 1,1 milyon ton arpa rekoltesi beklendiğini belirtti. Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Zeliha Akın da, Ilgın’ın Konya tarımının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Son olarak konuşan Ilgın Kaymamı Aytekin Yılmaz ise, hububatın ilçe ekonomisine olan katkısını anlattı. Yılmaz, ekili alanlar ile ilgili bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 yılında 183 bin 833 dekarda buğday, 135 bin 412 dekarda arpa, 10 bin 214 dekarlık alanda yulaf ekimi yapılmıştır. 2023 yılı hasat döneminin çiftçilerimize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını, hasatın bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum.”