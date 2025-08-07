İlk 5 ayda patent başvuruları yüzde 17 arttı

Nurdoğan A. ERGÜN

Ekonomik kriz ve da­ralan pazar ile birlik­te önemi iyice anlaşı­lan marka ve inovasyon konu­su şirketlerin de gündeminde. Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sınai hak­lar sektörü değerlendirmesin­de, ekonomik dalgalanmalara rağmen şirketlerin Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarını sürdür­mesiyle patent başvuruların­da önemli bir artış yaşandığı­nı belirtti.

Yamankaradeniz’in açıklamasına göre, yılın ilk beş ayında yerli patent ve fay­dalı model başvuruları yakla­şık yüzde 17 oranında yükseldi. Yılın ilk yarısında Destek Pa­tent’e başvuran markaların sa­yısındaki artış oranı ise yüzde 96 oldu. Destek Patent tarafın­da bu dönemde patentte yüz­de 93 ve tasarımda yüzde 92’lik tescil oranlarına ulaşıldı.

“Başvuruların %60’ı başarısız oluyor”

Ancak Yamankaradeniz’e göre Türkiye’de sınai mülki­yet bilinci hala yetersiz ve top­lum bu alanı yalnızca bir tescil süreci olarak algılıyor. “Oysa sınai haklar ekonomik değeri yüksek, stratejik bir varlık yö­netimi” diyen Yamankarade­niz, bilincin artırılması için eğitimin ve ilham verici başa­rı hikayelerinin daha fazla yay­gınlaşması gerektiğini belirt­ti.

Yamankaradeniz, özellikle KOBİ’lerin bilgi eksikliklerine değinerek, sadece başvuru de­ğil, hakların korunması ve ti­carileştirilmesi aşamaların­da da uzman rehberliğine ih­tiyaç duyulduğunu ifade etti. Bağımsız denetim raporları­na göre vekilsiz yapılan marka ve patent başvurularının yüz­de 60’ının başarısızlıkla so­nuçlandığına dikkat çeken Ya­mankaradeniz, bunun zaman, kaynak ve prestij kaybına yol açtığını vurguladı. Bu neden­le, sürecin başından itibaren uzman desteğiyle ilerlemenin riskleri önemli ölçüde azalttı­ğını dile getiren Yamankara­deniz, “Destek Patent’in yüzde 96’lık başarı oranı bu yaklaşı­mın önemini gösteriyor” dedi.

Kısa vadeli maliyet kaygısıyla patent başvurularını erteleme­nin, uzun vadede büyük fırsat­ların kaçmasına neden olabi­leceği uyarısında bulunan Ya­mankaradeniz, sınai mülkiyet haklarına ilişkin danışman­lığın ekonomik daralmalarda tasarruf edilmesi gereken son alanlardan biri olduğunu söy­ledi. Yamankaradeniz, “Bu, yal­nızca hukuki bir ret değil; za­man, kaynak ve prestij kaybı anlamına geliyor. Hatalı sınıf seçimi ya da eksik benzerlik analizi, süreci yıllarca uza­tabiliyor ve maliyetleri 1 mil­yon TL’ye kadar çıkarabiliyor” açıklamasını yaptı.

Destek Patent, yurt dışı ağını güçlendiriyor

1983 yılından beri sınai hak­lar alanında danışmanlık hiz­meti veren Destek Patent, 2025’in ilk yarısında belirle­diği yüksek hedeflerin büyük kısmını gerçekleştirdiğini an­latan Faruk Yamankaradeniz, Türkiye’deki başarılarını ko­rurken, uluslararası alanda da büyüdüklerini söyledi. Ya­mankaradeniz, “Dubai, Kaza­kistan ve İngiltere’deki ofis­lerle ağımızı genişletirken, uluslararası firmalarla iş bir­likleri geliştirerek global bir oyuncu olma yolunda önem­li adımlar attık.

San Diego’da Türkiye’yi temsil ederek yeni iş kapıları araladık” diye ko­nuştu. Sınai haklar endüstri­sinin küresel ve ulusal geliş­melerle şekillendiğini belirten Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Dijitalleşme, yapay zekâ tabanlı buluşlar ve sürdürü­lebilir teknolojilere olan ilgi­nin artmasıyla başvuru alan­ları çeşitlenirken, yazılım, yeşil teknolojiler ve biyotek­noloji gibi yenilikçi alanlardan gelen başvurular gözle görü­lür bir artış gösterdi. Bu dönü­şüme paralel geliştirdiğimiz ‘sQUAD4x’ portalı ile firma­lara kişiselleştirilmiş hizmet sunarken, WhatsApp asistanı ‘Yasemin’ ile de anlık bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.”

INTA’da yeni işbirlikleri kuruldu

Sınal mülkiyet alanında dünyanın önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl San Diego’da düzenlenen INTA Yıllık Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil eden Destek Patent, uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurdu. Türkiye, Dubai, Kazakistan ve İngiltere ofislerinden gelen çok uluslu bir ekiple etkinlikte yer aldıklarını belirten Faruk Yamankaradeniz, “Hem global yapımızı hem de çok kültürlü iş anlayışımızı yansıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle görüştük, mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirirken, yeni iş birlikleri için de önemli temaslarda bulunduk” diye konuştu.