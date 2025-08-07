İlk 5 ayda patent başvuruları yüzde 17 arttı
Ekonomik dalgalanmalara rağmen şirketlerin Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, 2025 yılının ilk 5 ayında yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 17 oranında yükseldiğini açıkladı. İlk yarıda Destek Patent’e yapılan marka başvurularındaki artış oranı ise yüzde 96’ya ulaştı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Ekonomik kriz ve daralan pazar ile birlikte önemi iyice anlaşılan marka ve inovasyon konusu şirketlerin de gündeminde. Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sınai haklar sektörü değerlendirmesinde, ekonomik dalgalanmalara rağmen şirketlerin Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarını sürdürmesiyle patent başvurularında önemli bir artış yaşandığını belirtti.
Yamankaradeniz’in açıklamasına göre, yılın ilk beş ayında yerli patent ve faydalı model başvuruları yaklaşık yüzde 17 oranında yükseldi. Yılın ilk yarısında Destek Patent’e başvuran markaların sayısındaki artış oranı ise yüzde 96 oldu. Destek Patent tarafında bu dönemde patentte yüzde 93 ve tasarımda yüzde 92’lik tescil oranlarına ulaşıldı.
“Başvuruların %60’ı başarısız oluyor”
Ancak Yamankaradeniz’e göre Türkiye’de sınai mülkiyet bilinci hala yetersiz ve toplum bu alanı yalnızca bir tescil süreci olarak algılıyor. “Oysa sınai haklar ekonomik değeri yüksek, stratejik bir varlık yönetimi” diyen Yamankaradeniz, bilincin artırılması için eğitimin ve ilham verici başarı hikayelerinin daha fazla yaygınlaşması gerektiğini belirtti.
Yamankaradeniz, özellikle KOBİ’lerin bilgi eksikliklerine değinerek, sadece başvuru değil, hakların korunması ve ticarileştirilmesi aşamalarında da uzman rehberliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bağımsız denetim raporlarına göre vekilsiz yapılan marka ve patent başvurularının yüzde 60’ının başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çeken Yamankaradeniz, bunun zaman, kaynak ve prestij kaybına yol açtığını vurguladı. Bu nedenle, sürecin başından itibaren uzman desteğiyle ilerlemenin riskleri önemli ölçüde azalttığını dile getiren Yamankaradeniz, “Destek Patent’in yüzde 96’lık başarı oranı bu yaklaşımın önemini gösteriyor” dedi.
Kısa vadeli maliyet kaygısıyla patent başvurularını ertelemenin, uzun vadede büyük fırsatların kaçmasına neden olabileceği uyarısında bulunan Yamankaradeniz, sınai mülkiyet haklarına ilişkin danışmanlığın ekonomik daralmalarda tasarruf edilmesi gereken son alanlardan biri olduğunu söyledi. Yamankaradeniz, “Bu, yalnızca hukuki bir ret değil; zaman, kaynak ve prestij kaybı anlamına geliyor. Hatalı sınıf seçimi ya da eksik benzerlik analizi, süreci yıllarca uzatabiliyor ve maliyetleri 1 milyon TL’ye kadar çıkarabiliyor” açıklamasını yaptı.
Destek Patent, yurt dışı ağını güçlendiriyor
1983 yılından beri sınai haklar alanında danışmanlık hizmeti veren Destek Patent, 2025’in ilk yarısında belirlediği yüksek hedeflerin büyük kısmını gerçekleştirdiğini anlatan Faruk Yamankaradeniz, Türkiye’deki başarılarını korurken, uluslararası alanda da büyüdüklerini söyledi. Yamankaradeniz, “Dubai, Kazakistan ve İngiltere’deki ofislerle ağımızı genişletirken, uluslararası firmalarla iş birlikleri geliştirerek global bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar attık.
San Diego’da Türkiye’yi temsil ederek yeni iş kapıları araladık” diye konuştu. Sınai haklar endüstrisinin küresel ve ulusal gelişmelerle şekillendiğini belirten Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Dijitalleşme, yapay zekâ tabanlı buluşlar ve sürdürülebilir teknolojilere olan ilginin artmasıyla başvuru alanları çeşitlenirken, yazılım, yeşil teknolojiler ve biyoteknoloji gibi yenilikçi alanlardan gelen başvurular gözle görülür bir artış gösterdi. Bu dönüşüme paralel geliştirdiğimiz ‘sQUAD4x’ portalı ile firmalara kişiselleştirilmiş hizmet sunarken, WhatsApp asistanı ‘Yasemin’ ile de anlık bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.”
INTA’da yeni işbirlikleri kuruldu
Sınal mülkiyet alanında dünyanın önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl San Diego’da düzenlenen INTA Yıllık Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil eden Destek Patent, uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurdu. Türkiye, Dubai, Kazakistan ve İngiltere ofislerinden gelen çok uluslu bir ekiple etkinlikte yer aldıklarını belirten Faruk Yamankaradeniz, “Hem global yapımızı hem de çok kültürlü iş anlayışımızı yansıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle görüştük, mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirirken, yeni iş birlikleri için de önemli temaslarda bulunduk” diye konuştu.