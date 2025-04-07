İlk çeyrekte pazarı üst sınıf modeller domine etti

Ali YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın oldukça al­tında seyrediyor. Satışlar ilk 3 aylık dönemde geçen yıla göre, yüzde 6,5 seviyesinde azaldı. Toplam pazar 276 bin 284 ade­te düştü.

Fakat mart ayı özel­likle zam gelecek beklentisiy­le tüm zamanların aylık bazda rekoru kırıldı. Ama buna rağ­men ilk çeyrekte vites küçült­me kaçınılmaz oldu. Geçen yıl­la karşılaştırdığımızda paza­rın en çok kazananı 2024’ün aksine lüks segmentte gerçek­leşti.

Alt sınıf ve kompakt oto­mobiller ilk çeyrekte büyük Pazar kaybı yaşarken, üst sınıf modellerde büyüme gerçek­leşti. Böylece otomotiv paza­rında daha kötü tablo bu çey­rekte üst segment sayesinde korundu. 1.6 litre hacim ve al­tındaki araç satışları yüzde 29 daraldı. Bu ağırlıkla A, B ve C segmentinde kullanılır. 1.6 lit­re hacmin üstedeki satışlar da­ha az kaybederken, 2.0 litrelik araç satışları tam aksine yüzde 22,8’lik artış kaydetti.

Alt segment daraldı üst segment büyüdü

A, B ve C segmentini oluştu­ran araçların pazar payların­da bu dönemde ciddi bir kayıp oldu. Fakat D, E ve F sınıfında işler biraz daha yoğun. Otomo­tiv Distribütörleri ve Mobili­te Derneği (ODMD) verilerine göre, A, B ve C sınıfı araçlar ge­çen yıl toplamda 206 bin 898 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu çeyrekte ise bu adet 184 bin 40’a düştü. Bu ilk 3 sınıf yüz­de 11’in üzerinde daralma kay­detti. Fakat üst segment ola­rak nitelendirilen D, E ve F sı­nıfı modeller gaza bastı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 26 bin 511 adetlik satışa sahne olan lüks

sınıf bu yılın aynı döneminde neredeyse yüzde 50’ye yakın büyüme kaydetti. Ocak-Şubat- Mart 2025 dönemlerini kapsa­yan dönemde toplamda 39 bin 753 adetlik satış rakamına im­za attılar. Tabi bu süreçte SUV mdoellerde yaşanan büyüme de dikkatler kaçmadı. Tüm ka­roser tipinde satışlar sert fren yaparken, SUV modeller gaza bastı.

Yeni moda plug-in hibrit araçlar oldu

Son dönemde vergi sistemine çalım atmak için elektrikli araçlara olan talep arttı. Üreticiler de bunu avantaja çevirerek daha düşük güçte modeller getirmeye başladı. Bu süreçte aynı sistem plug-in hibrit modellere de uygulanmaya başlandı. Özellikle Çinli üreticilerle birlikte düşük vergi diliminde boy göstermek isteyen birçok ithal üreticinin gözü aslında Çinlilerle açıldı.

Avrupa’da içten yanmalı versiyonlardan daha pahalı olan plug-in hibrit modeller Türkiye’de bu tabloda ucuz kaldı. Pazarın gidişatı da artık plug-in hibrit yönünde. Yani şarj edilebilen içten yanmalı araçlar. Sadece mart ayında geçen sene 187 adetlik satışa imza atan plug-in hibrit araçlar pazardan yüzde 0,2’lik pay almıştı. Mart 2025’te ise pazar payları yüzde 4’e çıktı. Satış adetleri 3 bin 659 adede ulaşınca geçen yıla göre büyüme yüzde 1856 oldu.

Vergisi yüksek elektriklilerde satış voltajı iki kat arttı

Bu süreçte yakıt tipi de değişti. Özellikle lüks segmentin elektrikli modellerle büyüdüğü görüldü. Yüzde 100 elektrikli araçların pazardan aldığı pay yüzde 13’ün üzerine çıktı. Hibrit ise yüzde 28,5’e ulaştı. En büyük kaybı ise dizel yaşadı. Payları yüzde 9’un altına düştü. 160 kw altında motor gücüne sahip elektrikli araçların satışları yüzde 65 arttı. Fakat daha güçlü modellerde yükseliş iki katına çıktı. Artan vergi oranına rağmen 160 kw üstü elektrikli araç satışları ki ağırlıklı olarak lüks segmentte varlar, yüzde 164’lük artışa imza attı. Pazardan aldıkları pay yüzde 3’e yaklaştı.

A sınıfı ilk çeyrekte bin adet bile satamadı

Öte yandan bakıldığında pazarın yüzde 82,2’sini vergi oranı düşük modeller oluşturdu (A-B-C). C segmentinin payı 125 bin 442 adetle yüzde 56,1 seviyesinde gerçekleşti. B segmentinde de 57 bin 861 adetlik satışla yüzde 25,9 pay var. A segmenti ise neredeyse yok olmak üzere. İlk çeyrekte 737 adetlik satış verisi var. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 59,7 pay alarak 133 bin 512 adetlik satışa imza attı. SUV otomobilleri, yüzde 23,8 pay ve 53 bin 195 adet satış ile sedan, yüzde 15,6 pay ve 34 bin 974 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.