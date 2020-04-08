ilk çeyrekte yolcu sayısı yüzde 19, uçak sayısı yüzde 9 düştü

08 Nisan 2020

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ilk 3 aya ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



DHMİ'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 41 milyon 319 bin 116 olan havalimanları yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 33 milyon 554 bin 310'a indi.

İç hat yolcu sayısı yüzde 20,9 düşüşle 19 milyon 444 bin 355 olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 15,7 düşüşle 14 milyon 109 bin 955'e geldi.

Uçak sayısı yüzde 8,8 düştü

DHMİ'nin verilerine göre, toplam uçak trafiği yüzde 8,8 düşüşle 286 bin 943 oldu.

İç hat uçak trafiği yüzde 7,6 düşüşle 178 bin 399 olurken, dış hat uçak trafiği yüzde 10,8 düşüşle 108 bin 544'e geldi.