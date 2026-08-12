“İlk yedi ayda güçlü görünüm korundu”
Türkiye demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörleri temmuz ayında ihracattaki canlılığını korurken, ilk yedi ayda güçlü görünümünü sürdürdü. Avrupa pazarındaki hareketlilik özellikle Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa’ya yönelik ihracattaki artışlarla dikkat çekti.
Özellikle Avrupa pazarındaki talep hareketliliğinin sektör açısından dikkatle izlendiğini belirten Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Rahmi İncetan, “Avrupa pazarında Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa’da yakalanan artışlar, ihracatımızın pazar çeşitliliği açısından olumlu bir tablo sergilediğini gösteriyor. Rekabet gücümüzü destekleyecek koşulların güçlenmesi halinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans ortaya koyabileceğimize inanıyoruz” dedi.
ADMİB’in yedi aylık ihracatı 1,8 milyar doları aştı
ADMİB; temmuz ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 2,9 artışla 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihracatı ise yüzde 13,4 düşüşle 161 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ADMİB’in demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 2,4 artışla 476 milyon dolara yükselirken, çelik ihracatı yüzde 15,9 artışla 1,4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Birlik, yılın ilk yedi ayında çelik sektöründeki güçlü performansını korumayı sürdürdü.
Yassı ürünler öne çıktı
Türkiye genelinde temmuz ayında ürün grupları bazında en yüksek ihracat 264 milyon dolarla demir çelik inşaat aksamı ürün grubunda gerçekleşti. Bu grubu 262 milyon dolarla demir çelik diğer ürünler, 230 milyon dolarla demir çelik çubuk, 211 milyon dolarla alüminyum çubuk ve profiller ve 151 milyon dolarla demir çelik yassı sıcak ürün grupları izledi.
İlk 10 ürün grubu içinde ayrıca 126 milyon dolarlık alüminyum saç ve levha, 116 milyon dolarlık bakır teller, 112 milyon dolarlık bakır diğer ürünleri, 111 milyon dolarlık demir çelik boru ve 107 milyon dolarlık demir çelik profil ihracatı gerçekleşti.
ADMİB’in temmuz ayı ihracatında ise 34 milyon dolarla demir çelik yassı sıcak ürün grubu ilk sıraya yükseldi. Bunu 32 milyon dolarla demir çelik yassı kaplama, 30 milyon dolarla demir çelik inşaat aksamı, 29 milyon dolarla demir çelik boru ve 18 milyon dolarla demir çelik diğer ürünler takip etti. İlk 10 ürün grubu arasında ayrıca 16 milyon dolarlık metal mobilya ve diğer adi metal eşya, 13 milyon dolarlık alüminyum çubuk ve profiller, 13 milyon dolarlık elektrikli olmayan demir çelik soba ve ocaklar, 8,9 milyon dolarlık demir çelik çubuk ve 7,9 milyon dolarlık demir çelik tel ihracatı yer aldı.