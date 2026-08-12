“İlk yedi ayda güçlü görünüm korundu”

Özellikle Avrupa pazarındaki talep ha­reketliliğinin sektör açısından dik­katle izlendiğini belirten Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İh­racatçıları Birliği (ADMİB) Başka­nı Rahmi İncetan, “Avrupa paza­rında Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Fransa’da yakalanan ar­tışlar, ihracatımızın pazar çeşitli­liği açısından olumlu bir tablo ser­gilediğini gösteriyor. Rekabet gü­cümüzü destekleyecek koşulların güçlenmesi halinde yılın ikinci ya­rısında daha güçlü bir performans ortaya koyabileceğimize inanıyo­ruz” dedi.

ADMİB’in yedi aylık ihracatı 1,8 milyar doları aştı

ADMİB; temmuz ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 2,9 artışla 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihra­catı ise yüzde 13,4 düşüşle 161 mil­yon dolar oldu. Ocak-temmuz dö­neminde ADMİB’in demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 2,4 ar­tışla 476 milyon dolara yükselirken, çelik ihracatı yüzde 15,9 artışla 1,4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Bir­lik, yılın ilk yedi ayında çelik sek­töründeki güçlü per­formansını korumayı sürdürdü.

Yassı ürünler öne çıktı

Türkiye genelin­de temmuz ayında ürün grupları bazın­da en yüksek ihracat 264 milyon dolarla demir çelik inşaat ak­samı ürün grubunda gerçekleşti. Bu grubu 262 milyon dolarla de­mir çelik diğer ürün­ler, 230 milyon dolarla demir çelik çubuk, 211 milyon do­larla alüminyum çubuk ve profil­ler ve 151 milyon dolarla demir çe­lik yassı sıcak ürün grupları izledi.

İlk 10 ürün grubu içinde ayrıca 126 milyon dolarlık alüminyum saç ve levha, 116 milyon dolarlık bakır tel­ler, 112 milyon dolarlık bakır diğer ürünleri, 111 milyon dolarlık demir çelik boru ve 107 milyon dolarlık demir çelik profil ihracatı gerçek­leşti.

ADMİB’in temmuz ayı ihracatın­da ise 34 milyon dolarla demir çe­lik yassı sıcak ürün grubu ilk sıraya yükseldi. Bunu 32 milyon dolarla demir çelik yassı kaplama, 30 mil­yon dolarla demir çelik inşaat ak­samı, 29 milyon dolarla demir çe­lik boru ve 18 milyon dolarla demir çelik diğer ürünler takip etti. İlk 10 ürün grubu arasında ayrıca 16 mil­yon dolarlık metal mobilya ve diğer adi metal eşya, 13 milyon dolarlık alüminyum çubuk ve profiller, 13 milyon dolarlık elektrikli olmayan demir çelik soba ve ocaklar, 8,9 mil­yon dolarlık demir çelik çubuk ve 7,9 milyon dolarlık demir çelik tel ihracatı yer aldı.