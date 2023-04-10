İlko İlaç’tan 52 milyon euro Ar-Ge yatırımı
Ana faaliyet alanı beşeri ilaç araştırma geliştirme, üretim ve satışı olan İlko İlaç; antikanser üretim tesisini 2023’ün ikinci yarısında faaliyete geçirecek ve 2024’te biyoteknoloji üretim tesisi yatırımını devreye alacak.
İlaç sektörünün en çok Ar- Ge harcaması yapan şirketlerinden biri olarak bugüne kadar 52 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten İlko İlaç Ar- Ge Direktörü Dr. Ecz. Onur Pınarbaşlı, 50 yılı aşkın tecrübe ve birikime sahip firmanın global bir ilaç firması olmasını hedefledikleri bilgisini paylaştı.
İlko İlaç’ın iki ayrı Ar-Ge merkezi bulunduğuna dikkat çeken Onur Pınarbaşlı, Ar-Ge merkezleri hakkında şunları söyledi: “Hacettepe Teknopark içinde yer alan 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ve 2009 yılından beri faaliyet gösteren İLKO Argem Ar-Ge Merkezi’nde küçük moleküllü jenerik ürünlerin yanı sıra ileri teknolojiye dayalı ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için de çalışmalar sürdürüyoruz. 2015 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk biyoteknoloji Ar- Ge Merkezi olan İLKO Argem Biyoteknoloji Merkezi ise biyoteknolojik ilaçlar geliştiriyor.”
Biyoteknolojik ilaçlar geliştirilecek
Küçük moleküller üzerine faaliyetlerini sürdüren İlko Argem Ar-Ge Merkezi’nde çalıştıkları yenilikçi teknolojilerden bazılarını Onur Pınarbaşlı, “Hidrofilik Matriks Teknolojisi, MUPS-Mikropellet Tablet Teknolojisi, geciktirilmiş salım sağlayan Core-in Tablet Teknolojisi, Osmotik Kontrollü Salım Teknolojisi, Çok Tabakalı Tablet Teknolojisi” olarak saydı. İLKO Argem Biyoteknoloji Merkezinde rekombinant DNA teknolojisini araç olarak kullanarak biyoteknolojik ilaçlar geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Pınarbaşlı, “İlk aşamada kanser ve kansere bağlı hastalıklara yönelik olarak biyoteknolojik ürünler geliştirme hedefindeki merkezimizde halen biyoüstün, nanobiyoüstün, biyobenzer ve yeni nesil biyoteknolojik ürünler üzerine Ar-Ge ve klinik çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Nanoteknoloji uzun vadeli stratejiler arasında
Yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Dr. Ecz. Onur Pınarbaşlı şunları ekledi: “2020 yılında dedike bir alanda kurulan anti-kanser laboratuvarında özellikle kanser tedavisinde kullanılacak ürünlerin ve bu ürünlere ek olarak sitotoksik ürünlerin geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Uzun vadeli stratejilerimiz arasında nanoteknolojiye dayalı ürünler geliştirmek bulunuyor. İLKO’nun kemoterapiye bağlı nötropeni tedavisinde kullanılacak ilk orijinal biyoteknolojik ilacı GX-G3’ün Faz II klinik çalışması da başarıyla tamamlandı.”
TÜBİTAK destekli 27 proje tamamlandı
Onur Pınarbaşlı, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ikisi uluslararası olmak üzere 27 yenilikçi proje tamamladıklarını ve şu anda teknoloji odaklı sanayi hamle projeleri kapsamında iki adet katma değeri yüksek yenilikçi proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.