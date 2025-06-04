“İmalat atıklarını dönüştürüp 5.3 milyon TL değer yarattık”

2012 yılından bu yana hal­ka açık bir borsa şirketi ola­rak faaliyetlerini kurumsal yönetim, sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluk yakla­şımlarının evrensel ölçütle­rine uygun olarak sürdüren; Birleşmiş Milletler Sürdü­rülebilir Kalkınma Amaçla­rına mühendislik ve inşaat faaliyetlerine ilişkin SASB Standartlarına tam uyum sağlama amacında olan Or­ge Elektrik, faaliyetlerinin temel sarf malzemesi olan kablo, bakır, alüminyum, de­mir, plastik boru, kablo ma­karası gibi hurda atıklarını dönüştürüyor.

Geçtiğimiz yıl 117 ton atığı ekonomiye kazandıran şirket 2015’ten bugüne toplam 813 ton atı­ğın geri dönüşümünü sağla­dı. Böylece atıklardan yal­nızca 2024 yılında 5.3 mil­yon TL tutarında ekonomik değer yaratmış oldu.

2024’te 117 ton dönüştü

Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunla­şarak gelecek kuşaklara da­ha yaşanır bir dünya bırak­mak için çalıştıklarının altı­nı çizen Orge Enerji Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, “Daha yaşanabilir bir dün­ya için 2015’te devreye aldı­ğımız Orge Geri Dönüşüm Programı, sektörümüzde örnek projelerden biri ol­du” dedi.

Faaliyetleri sıra­sında temel sarf malzeme­lerinden kablo, plastik boru, kablo makarası vb. kaynak­lı hurda atıklar oluştuğunu, kablo örneğinde; sektör or­talamalarına göre ince çap­lı kablolarda yüzde 4, kalın çaplı kablolarda yüzde 2 ora­nında hurda oluşumunun söz konusu olduğunu kay­deden Gündüz, “Geri Dönü­şüm Programımız sayesinde 2015-2024 yılları arasında toplam 813 ton atığı geri dö­nüştürdük. 2024 yılında 68 tonu kablo kaynaklı 117 to­nun üstünde atığın geri dö­nüşümünü gerçekleştirdik” diye konuştu.

“İnşaat sektöründe geri dönüşüm benimsendi”

Elektrik kablosu atıkla­rının başlıca, bakır (yüzde 58.3), polivinil klorür (PVC) (yüzde 19.9) ve polietilen (yüzde 16) içerdiğini, da­ha küçük miktarlarda, po­likarbonat (yüzde 2.9), sili­kon kauçuk (yüzde 1.6), çelik (yüzde 1.4) ve pamuk kor­don gibi diğer malzemele­rin (yüzde 0.4) bulunduğunu aktaran Gündüz, kablo ay­rıştırıcı makineler ile saat­te 500-1000 kilogram kablo işlenebildiğini ve sıralama yapıldıktan sonra işlenecek metal bakır tanecikleri, atık tel ve kabloların ton başına genellikle yaklaşık yüzde 40 bakır miktarının korunabil­mesine imkan sağladığını söyledi.

Türkiye’deki atıkların yüz­de 90’ının depolama alanla­rına (vahşi yani izinsiz, do­ğaya ya da izinli düzenli de­polama sahalarına) yüzde 10’unun da geri dönüşüm te­sislerine gittiğini aktaran Nevhan Gündüz, inşaat sek­töründe farkındalığın daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu sayede önemli miktarda atığın çevreye vermesi muh­temel zararları önlerken ay­nı zamanda olası bertaraf maliyetlerinin de azaldığını söyleyen Gündüz, “Bu işi da­ha organize, disiplinli, sürek­li ve profesyonel şekilde yü­rüterek sektörümüzde öne çıktığımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

İklim koruma projelerine fon sağlama hedefi var

Sıfır Atık Projesi’ne ek olarak imalatlarda kullanı­lan ürünlerin önemli bölü­münün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşmasını he­deflediklerini anlatan Orge Enerji Elektrik Taahhüt Yö­netim Kurulu Başkanı Nev­han Gündüz, “Böylece kay­naklarımızı daha verimli kullanmış olacağız. İşveren­ler ve tedarikçilerimiz ile koordinasyon içerisinde, imalatlarımızda kullanı­lan ürünlerin önemli bölü­münün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşması hede­fimiz bulunuyor” dedi. Bu alanda uzun vadeli hedefle­rinden de bahseden Gündüz, “Uzun vadede, hem şirket olarak hem de çalışma arka­daşlarımız tarafından önle­nemeyen emisyonları iklim koruma projelerine fon sağ­layarak telafi etmeyi hedef­liyoruz” açıklamasını yaptı.