“İmalat atıklarını dönüştürüp 5.3 milyon TL değer yarattık”
Orge Elektrik, 2015 yılında başlattığı “Sıfır Atık Projesi” ile faaliyetlerinin temel sarf malzemesi olan kablo, bakır, alüminyum, demir, plastik boru, kablo makarası gibi toplamda 813 ton hurda atığının geri dönüşümünü sağladı. Böylece hem sürdürülebilirliğe katkı sağladı hem de ekonomik olarak yalnızca 2024 yılında 5.3 milyon TL değer yarattı.
2012 yılından bu yana halka açık bir borsa şirketi olarak faaliyetlerini kurumsal yönetim, sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının evrensel ölçütlerine uygun olarak sürdüren; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına mühendislik ve inşaat faaliyetlerine ilişkin SASB Standartlarına tam uyum sağlama amacında olan Orge Elektrik, faaliyetlerinin temel sarf malzemesi olan kablo, bakır, alüminyum, demir, plastik boru, kablo makarası gibi hurda atıklarını dönüştürüyor.
Geçtiğimiz yıl 117 ton atığı ekonomiye kazandıran şirket 2015’ten bugüne toplam 813 ton atığın geri dönüşümünü sağladı. Böylece atıklardan yalnızca 2024 yılında 5.3 milyon TL tutarında ekonomik değer yaratmış oldu.
2024’te 117 ton dönüştü
Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalıştıklarının altını çizen Orge Enerji Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, “Daha yaşanabilir bir dünya için 2015’te devreye aldığımız Orge Geri Dönüşüm Programı, sektörümüzde örnek projelerden biri oldu” dedi.
Faaliyetleri sırasında temel sarf malzemelerinden kablo, plastik boru, kablo makarası vb. kaynaklı hurda atıklar oluştuğunu, kablo örneğinde; sektör ortalamalarına göre ince çaplı kablolarda yüzde 4, kalın çaplı kablolarda yüzde 2 oranında hurda oluşumunun söz konusu olduğunu kaydeden Gündüz, “Geri Dönüşüm Programımız sayesinde 2015-2024 yılları arasında toplam 813 ton atığı geri dönüştürdük. 2024 yılında 68 tonu kablo kaynaklı 117 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik” diye konuştu.
“İnşaat sektöründe geri dönüşüm benimsendi”
Elektrik kablosu atıklarının başlıca, bakır (yüzde 58.3), polivinil klorür (PVC) (yüzde 19.9) ve polietilen (yüzde 16) içerdiğini, daha küçük miktarlarda, polikarbonat (yüzde 2.9), silikon kauçuk (yüzde 1.6), çelik (yüzde 1.4) ve pamuk kordon gibi diğer malzemelerin (yüzde 0.4) bulunduğunu aktaran Gündüz, kablo ayrıştırıcı makineler ile saatte 500-1000 kilogram kablo işlenebildiğini ve sıralama yapıldıktan sonra işlenecek metal bakır tanecikleri, atık tel ve kabloların ton başına genellikle yaklaşık yüzde 40 bakır miktarının korunabilmesine imkan sağladığını söyledi.
Türkiye’deki atıkların yüzde 90’ının depolama alanlarına (vahşi yani izinsiz, doğaya ya da izinli düzenli depolama sahalarına) yüzde 10’unun da geri dönüşüm tesislerine gittiğini aktaran Nevhan Gündüz, inşaat sektöründe farkındalığın daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu sayede önemli miktarda atığın çevreye vermesi muhtemel zararları önlerken aynı zamanda olası bertaraf maliyetlerinin de azaldığını söyleyen Gündüz, “Bu işi daha organize, disiplinli, sürekli ve profesyonel şekilde yürüterek sektörümüzde öne çıktığımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.
İklim koruma projelerine fon sağlama hedefi var
Sıfır Atık Projesi’ne ek olarak imalatlarda kullanılan ürünlerin önemli bölümünün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşmasını hedeflediklerini anlatan Orge Enerji Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, “Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanmış olacağız. İşverenler ve tedarikçilerimiz ile koordinasyon içerisinde, imalatlarımızda kullanılan ürünlerin önemli bölümünün geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşması hedefimiz bulunuyor” dedi. Bu alanda uzun vadeli hedeflerinden de bahseden Gündüz, “Uzun vadede, hem şirket olarak hem de çalışma arkadaşlarımız tarafından önlenemeyen emisyonları iklim koruma projelerine fon sağlayarak telafi etmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.